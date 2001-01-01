 Legenda na kołach - 100 lat marki MG i 25 lat HADM Gramatowski

Historia motoryzacji zna wiele legend, ale tylko nieliczne przetrwały próbę czasu tak dobrze jak MG. Ta brytyjska marka od ponad stu lat łączy sportowego ducha z elegancją i technologią, zdobywając serca kierowców na całym świecie.

🏎️ Od torów wyścigowych do codzienności

MG narodziło się w 1924 roku w Oksfordzie. Początkowo powstawały lekkie, szybkie roadstery, które szybko zaczęły podbijać tory wyścigowe i ulice Europy. Modele Midget, MGA czy MGB stały się ikonami stylu i wolności, a marka zyskała status symbolu sportowej motoryzacji dostępnej dla każdego.

W latach 50. MG biło rekordy prędkości, a w latach 60. stało się ulubieńcem gwiazd Hollywood – Elvisa Presleya czy Steve’a McQueena. Dziś MG kontynuuje tę tradycję, rozwijając nowoczesne samochody, które łączą klasyczną pasję z nowymi technologiami. Zapraszamy do naszego bloga HADM Gramatowski, tam dowiecie się wiecej na temat legendy MG - https://www.hadm.pl/blog/MG-100lat-historii



MG to marka, która nie zatrzymuje się. Jej historia toczy się dalej. Nowe modele, kolejne rekordy, nagrody w kategorii pojazdów koncepcyjnych to tylko kilka przykładów świadczących o tym jak prężnie MG pnie się do przodu. Sprawdźcie sami https://www.mgmotor.pl/informacje-prasowe. Dziś, pomimo wielu zmian, marka MG pozostaje wierna pierwotnej wizji dostarczania dostępnych, innowacyjnych i stylowych aut, a jej historia zatacza koło, prezentując na polskich drogach pierwszego elektrycznego roadstera - model MG Cyberster. W linku krótka recenzja tego modelu: https://www.youtube.com/watch?v=dliYRrWssOQ

🎉 25 lat HADM Gramatowski – motoryzacyjna tradycja w Elblągu

Tegoroczny jubileusz 25-lecia HADM Gramatowski doskonale wpisuje się w historię marki MG. Od ćwierć wieku HADM Gramatowski buduje relacje z kierowcami, oferując im samochody, serwis i doradztwo na najwyższym poziomie.

To właśnie tutaj spotyka się legenda brytyjskiej motoryzacji ze współczesną pasją i profesjonalizmem zdobytym przez lata doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Dzięki temu klienci w regionie mogą poczuć wyjątkowy klimat marki MG i zrozumieć, dlaczego od tylu lat inspiruje ona kierowców na całym świecie.

MG – 100 lat legendy. HADM Gramatowski – 25 lat doświadczenia.

