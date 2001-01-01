Męski czyli jaki? Męski Krąg w Elblągu. Przyjdź i przekonaj się, dlaczego warto z niego skorzystać

- Wspieramy mężczyzn w poszukiwaniu odpowiedzi związanych z ich tożsamością, pełnionymi rolami i wprowadzaniem życiowych zmian – to dewiza Męskich Kręgów, które powstają w Polsce i Europie pod patronatem Fundacji Masculinum. W październiku taki Męski Krąg powstanie w Elblągu, o czym mówi Przemysław Paczkowski, jego moderator.

Męskie Kręgi w Polsce propaguje Fundacja Masculinum, założona przez psychoterapeutę Jacka Masłowskiego, autora wielu książek i artykułów na temat męskości, m.in. „Mężczyzna na zakręcie” czy „Czasem czuły, czasem barbarzyńca”.

„Męski krąg to miejsce, gdzie mężczyźni mogą się spotkać i porozmawiać o ważnych dla nich kwestiach. Skupia mężczyzn w różnym wieku, reprezentujących różne zawody i style życia. Każdy z uczestników ma możliwość wniesienia tematu, który go interesuje, a następnie grupa omawia go z różnych perspektyw. Mimo różnic w poglądach, różnorodność jest tutaj ceniona jako wartość sama w sobie” – czytamy na stronie Fundacji Masculinum.

Lepsze życie z emocjami

Takich Męskich Kręgów pod patronatem Fundacji jest w Polsce już kilkadziesiąt, kilka w innych krajach Europy (Anglia, Czechy. Litwa, Irlandia, Niemcy). Od października Męski Krąg będzie działał w Elblągu, a jego organizatorem i moderatorem będzie Przemysław Paczkowski.

- Nawiązując do tezy postawionej w tytule, odpowiem, że nie ma jednej odpowiedzi. Bycie męskim ma wiele twarzy. Dla jednego może to być sprawczość, dla drugiego opiekuńczość dla innych obecność, czułość, sport, zarabianie pieniędzy lub muskulatura. Ale czy któraś z tych przywar nie jest męska? No właśnie nie. Bo współczesny mężczyzna działa na wielu polach relacji (zawodowej, rodzinnej, przyjacielskiej…), choć podlega tym samym ograniczeniom fizycznym i psychicznym, co nasi przodkowie - mówi Przemysław Paczkowski, który jest certyfikowanym moderatorem Męskich Kręgów z ramienia Fundacji Masculinum.- Kobiety od wczesnych lat mają przestrzeń gdzie kultywowana i wzmacniana jest ich kobiecość. Spotkają się u kosmetyczki, fryzjerki, mają przyjaciółki, wspierają je matki, babki. Mają okazję wymienić się przeżyciami, doświadczeniami, obserwacjami. Emocjonalność kobiet jest taką normalną sprawą. Mężczyźni od dziecka słyszą „nie płacz, jesteś chłopakiem”, „bądź dzielny” itp. A to zabija w nas emocjonalność, tym samym prowadzi w samotność, a w konsekwencji powoduje nawet problemy zdrowotne. W latach 2020 – 2024, każdego dnia w Polsce około 13 osób odbierało sobie życie, z czego około 11 to mężczyźni. Mężczyźni prawie 5 razy częściej odbierają sobie życie, niż kobiety. Kontakt z emocjami gwarantuje lepsze życie nie tylko mężczyznom, ale także służy relacjom rodzinnym, relacji w związkach, bycia bardziej asertywnym, bycia po prostu obecnym. Temu służą spotkania w Męskich Kręgach. To jest miejsce, gdzie nie ma osądów, pouczania, umoralniania, ale są rozmowy, dzięki którym mężczyźni mogą się wzmocnić emocjonalnie. Uczymy się tu m.in. określania swoich potrzeb, emocji, uczuć oraz stawiania granic w sposób asertywny. Przestrzeń tworzona na Męskich Kręgach nie zagraża kobiecości, jest wręcz przeciwnie – prowadzi do naprawy relacji damsko-męskich, dlatego apelują również do pań, które pewnie też to czytają, by namawiały swoich partnerów do skorzystania z Męskiego Kręgu – dodaje Przemysław Paczkowski.

Wsparcie Fundacji Masculinum daje dodatkową wartość tj. każdy z moderatorów (osoba prowadząca Męski Krąg) przeszedł szkolenie w tym zakresie pod okiem profesjonalistów, podlega superwizji (proces konsultowania przez moderatora swojej pracy z bardziej doświadczonym kolegą po fachu (superwizorem), którego celem jest wsparcie w rozwoju zawodowym, poprawa jakości świadczonych usług, a przede wszystkim dobro „klienta”). Prowadzone kręgi oraz ogólne zasady działania podlegają standaryzacji Fundacji. Zatem to nie jest przypadkowe i naprędce zorganizowane zebranie, ale przemyślane konkretne działanie mające na celu poprawienie dobrostanu mężczyzn.

Jak przyznaje Przemysław Paczkowski, udział w Męskich Kręgach pomógł mu odnowić relacje z ojcem, naprawić relacje z mamą.

– Lepiej też dogaduję ze współpracownikami. Zrozumiałem, że dla mnie samego najważniejszą wartością jest komunikacja z innymi. Zacząłem też zwracać większą uwagę na to, co się dzieje we mnie. Proces zmiany trwa u mnie już ponad rok i to jest zmiana na korzyść, co przyznają najbliżsi i znajomi, mój świat zmienił się o 180 stopni – przyznaje pan Przemysław, zastrzegając, że Męski Krąg nie jest to ani terapia, ani grupa wsparcia, jest czymś pomiędzy. To miejsce gdzie wracamy do korzeni. Miejsce gdzie mężczyźni spotykali się, wymieniali informacjami, przeżyciami w bezpiecznej i poufnej dla siebie przestrzeni.

Mężczyźni nie są „zepsuci”

Elbląski Męski Krąg będzie działał przy lokalu ul. Hetmańskiej 11/10. To przestrzeń dla mężczyzn, bez alkoholu, używek i wszystkiego, co rozprasza, na przykład smartfonów. Adresowane jest to dla mężczyzn od 18. roku życia (brak górnej granicy wiekowej). Miejsce tu znajdą mężczyźni niezależnie od swoich poglądów politycznych, orientacji seksualnej, wyznania religijnego czy innych różnic. Im bardziej zróżnicowana grupa tym większa wartość spotkań. Udział jest odpłatny, każde spotkanie trwa od dwóch do trzech godzin w odstępach trzytygodniowych.

- Mężczyźni nie są z reguły wylewni, bo tak zostali ukształtowani społecznie, nie ma więc obowiązku zabierania głosu na tych spotkaniach. Sama obecność jest już wartością. Wzbogacić siebie można również poprzez słuchanie, wyjście z domu. Może usłyszysz historię podobną do twojej i przestaniesz czuć się osamotniony? Może na kolejnym spotkaniu będziesz chciał zabrać głos? Mi moja droga do odnalezienie siebie zajęła sporo czasy i wymagała determinacji, ale było warto – przekonuje Przemysław Paczkowski. I zastrzega: Nie chodzi o „naprawianie” mężczyzn, bo oni nie są „zepsuci”, ale o kontakt z emocjami, które niestety jako mężczyźni dusimy w sobie od dziecka i jeśli ich nie skanalizujemy, to one będą się nawarstwiać i zaczną wylewać w postaci złości, agresji..

Każdy z moderatorów Męskich Kręgów działających z ramienia Fundacji Masculinum podlega superwizji, co gwarantuje wysoką jakość proponowanej oferty dla mężczyzn, a zasady działania podlegają ogólnym regulacjom Fundacji.

W Męskich Kręgach, w których wiele się mówi o emocjach, bierze udział maksymalnie 15 osób. Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 października o godz. 18.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do udziału poprzez maila: przemyslaw.paczkowski.elblag@masculinum.org

Więcej szczegółów o Męskich Kręgach znajdziecie na stronie Fundacji Masculinum

oraz na Facebooku.