Młotowiertarka do domu – kupuj z głową!

Zakup dobrej młotowiertarki do domu może wielu osobom przysporzyć niemałych kłopotów. Sprzedawcy nie zawsze informują o konkretnych parametrach technicznych, zasłaniając się wyłącznie mocą lub wagą urządzenia. Wbrew pozorom młotowiertarki różnią się pod wieloma względami od zwykłych wiertarek udarowych i tym bardziej od podręcznych wiertarko-wkrętarek. Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze młotowiertarki do zastosowań domowych? Sprawdzimy to w dzisiejszym artykule – zapraszamy!

Młotowiertarka czy wiertarka udarowa? Najpierw jednak warto przyjrzeć się największym różnicom pomiędzy młotowiertarkami, a wiertarkami udarowymi. Widać je na pierwszy rzut oka, ponieważ młotowiertarki (a w zasadzie to młoty kująco-wiercące) są większe i cięższe od klasycznych wiertarek udarowych. Różnice widoczne są także na obudowie, ponieważ młotowiertarki oprócz funkcji wiercenia bez udaru i z udarem, dysponują dodatkowo możliwością kucia. To jedna z głównych różnic między tymi elektronarzędziami. W przypadku młotowiertarek większa jest również energia udaru, dzięki czemu szybciej przewiercimy się przez twardy i kruchy materiał, jak np. kamień czy beton. Mimo wszystko trzeba uwzględnić to, że operowanie młotowiertarką jest bardziej wymagające z uwagi na jej większą masę w porównaniu do zwykłych wiertarek. Co za tym idzie, młotowiertarki nie sprawdzą się do wykonywania małych i wymagających precyzji otworów, np. w drewnie czy metalu. Tutaj doskonale spiszą się wspomniane wiertarko-wkrętarki z uwagi na niewielkie rozmiary i mały ciężar. Podsumowując, młot kująco-obrotowy nie zastąpi nam w pełni wiertarko-wkrętarki czy wiertarki udarowej, ponieważ jego masa i mocny udar nie sprawdzą się w każdej sytuacji. Przy zakupie tego urządzenia warto zatem dobrze przemyśleć swoje potrzeby. Jak kupić młotowiertarkę do domu? Przeglądając oferty młotowiertarek, czy to w sklepie stacjonarnym, czy sklepie online – np. isprzet.pl, należy koniecznie zwrócić uwagę na kilka najważniejszych parametrów technicznych. Do takich zdecydowanie należy: - energia pojedynczego udaru, wyrażana w dżulach [J] – do zastosowań domowych wystarczy moc 2–3 J; - częstotliwość udaru wyrażana w uderzeniach na minutę – tutaj nie zawsze większa wartość oznacza skuteczniejsze działanie, ponieważ w dłutowaniu i wierceniu z udarem liczy się przede wszystkim energia udaru, a nie częstotliwość uderzeń; - prędkość obrotowa wyrażana w obrotach na minutę; - moc silnika – im większa, tym mniejsze ryzyko przegrzania i przeciążenia silnika, ale jednocześnie większe zużycie energii elektrycznej; - waga urządzenia – należy uwzględnić nasze możliwości i oczekiwania względem sprzętu. Trzeba pamiętać, że im wyżej trzymamy urządzenie, tym trudniej nim manewrować i utrzymywać w stabilnej pozycji; - rodzaj uchwytu narzędziowego – najczęściej jest to SDS-max, pozwalający na szybką zmianę wiertła lub dłuta, bez konieczności jego dokręcania dodatkowym kluczem; Kolejną rzeczą są dodatkowe funkcje i zabezpieczenia, które wpływają nie tylko na wydajność i komfort pracy, ale również bezpieczeństwo użytkownika i samego sprzętu. Do takich rozwiązań należy chociażby sprzęgło przeciążeniowe czy możliwość regulacji prędkości tempa pracy urządzenia.

