 Najmodniejsze trendy na wiosnę-lato 2024 i sposoby na oszczędzanie zdaniem ekspertów 

W najnowszych trendach modowych na wiosnę-lato 2024 zauważa się wyraźny powrót ascetycznych inspiracji. Słynni projektanci, tacy jak Matthieu Blazym, Maximilian Davis, Phoebe Philo czy Proenzen Schouler, kierują się pragmatyzmem, prostotą i umiejętnością zabawy proporcjami. Minimalistyczne, a jednocześnie eleganckie projekty, są obecnie hitem mody, a ich ambasadorkami stają celebrytki takie, jak Jennifer Lawrence, Angelina Jolie czy Kendall Jenner.

Statystyki dotyczące e commerce i stacjonarnej sprzedaży ubrań

Warto przyjrzeć się danym zebranymz portalu statista.com dotyczącym polskiego sektora odzieżowego, gdzie liderem w branży jest grupa LPP, posiadająca marki takie jak Reserved, House, Mohito i Sinsay. W 2021 roku LPP osiągnęło rekordowy zysk przekraczający 14 miliardów złotych. W segmencie obuwniczym CCC to najpopularniejszy wybór, co potwierdza poszukiwanie kodów promocyjnych wśród polskich użytkowników, którzy wykazują ogromne zainteresowanie tą marką, jak wynika ze statystyk zebranych przez ekspertów serwisu promo-codes.pl. Wyniki finansowe wskazują na bardzo udany 2023 rok dla właścicieli sieci odzieżowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie liderem był LPP. Polskie firmy odzieżowe i obuwnicze to również m.in. Ochnik, Wittchen, Wojas, CDRL i grupa VRG.

Styl na 2024 rok

W kontekście zbliżających się zimowych wyprzedaży, planując modne zakupy warto postawić na inwestycje w dopasowane golfy z kaszmiru, architektoniczne sukienki w graficie, spódnice za kolano, wielkie skórzane torby oraz komfortowe buty na płaskiej podeszwie. Warto inwestować w wysokiej jakości kreacje polując na kody rabatowe do znanych marek jak: Gucci, Dior, Prada, Louis Vuitton, Chanel czy Guess - okazją jest na przykład kod promocyjny Guess https://promo-codes.pl/kody-rabatowe/guess. Twórcy oraz miłośnicy mody podążają nie tylko za minimalistyczną estetyką, ale sięgają również do inspiracji latami 90. oraz wcześniejszymi epokami. Domy mody, takie jak Saint Laurent, Phillip Lim czy Victoria Beckham, powracają do Złotej Ery Hollywood, przynosząc do swoich kolekcji wycięte formy i obniżone talie. Z kolei Gucci czy Marni, inspirują się latami 60. Moda na wiosnę-lato 2024 to również powrót do minimalistycznych form, zwiewnych sukienek, kultowych trenczy, jeansowych stylizacji oraz eksperymentów z mikroszortami. Projektanci postawili na elegancję, komfort i klasyczne elementy, jednocześnie sięgając po inspiracje z różnych epok i interpretując je na nowo.

Sposoby na mądre modowe zakupy w sezonie wiosna-lato 2024

W obliczu najnowszych trendów modowych na sezon wiosna-lato 2024, zrównoważony budżet staje się równie ważny, co stylowe zakupy. Oto kilka inteligentnych sposobów na oszczędzanie:

Śledź promocje, kody rabatowe i wyprzedaże.

Twórz nowe stylizacje, wykorzystując istniejące elementy garderoby.

Inwestuj w kluczowe elementy garderoby, takie jak białe koszule, jeansy czy klasyczne buty.

Przeglądaj sklepy second-hand oraz vintage, gdzie można znaleźć unikatowe i stylowe ubrania za znacznie niższą cenę.

Organizuj wymiany ubrań z rodziną i znajomymi. Jest to doskonały sposób na odświeżenie garderoby bez konieczności wydawania pieniędzy.

Regularnie przeglądaj swoją szafę i pozbywaj się rzeczy, których nie nosisz. To nie tylko pomaga utrzymać porządek, ale także ułatwia świadome zakupy.

Zamiast zakupu nowych ubrań, postaw na kreatywne dodatki, takie jak biżuteria, chusty czy torebki.

Stosując się do tych praktycznych wskazówek, można cieszyć się modą na sezon wiosna-lato 2024, nie obciążając zbytnio portfela. Oszczędne podejście do zakupów to nie tylko sposób na zrównoważony budżet, ale również na bardziej odpowiedzialną modę.

