 Najwyższe góry świata. Co to za szczyty?

Wysokie szczyty rozpalają wyobraźnię, szczególnie u osób, które same zdobywają różne góry i mają apetyt na więcej. Za chwilę poznasz najwyższe szczyty świata i dowiesz się, czym się charakteryzują – zapraszamy!

Najsłynniejsza góra – Mount Everest

Everest nazywany jest także w Tybecie Czomolungmą, zaś w Nepalu – Sagarmathą, a znajduje się on na granicy Nepalu i Chin. To szczyt pozostający najwyższym na świecie – jego wysokość to aż 8848,86 m.n.p.m.

Wysokość ta została określona w 2020 roku, gdy Nepal i Chiny zmierzyły Mount Everest z użyciem nowoczesnych technologii – na dziś dzień podaje się więc taką wysokość szczytu. Ciekawostką jest, że Everest ciągle rośnie przez wpływ procesów tektonicznych, więc pomiar w przyszłości może być wykonany ponownie.

Pierwsze wejście na Everest miało miejsce w 29 maja 1953 roku – górę zdobył nowozelandczyk Edmund Hillary w towarzystwie nepalskiego szerpy, Tenzinga Norgaya. Jeżeli interesuje Cię temat Everestu, dużo więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.decathlon.pl/c/wtp/szczyt-mount-everest-co-warto-wiedziec-o-tej-gorze_31441329-9d8c-466d-88ce-7d22263b8c6a.

K2 zwana Górą Bezlitosną

K2 czyli Savage Mountain określana jest także jako Mount Godwin-Austen i leży w paśmie Karakorum, tzn. na granicy Chin i Pakistanu. Wysokość 8611 m.n.p.m. plasuje K2 na drugim miejscu pod względem najwyższych szczytów świata.

Uważana jest za jeden z najtrudniejszych szczytów do zdobycia, tuż obok legendarnej, choć nieco niższej Annapurny. K2 to strome ściany, olbrzymie ekspozycje, nieprzewidywalna pogoda i bardzo wysoki współczynnik śmiertelności.

Pierwszy raz zdobyto szczyt w 1941 roku, zaś 2021 rok przyniósł światową sławę ekspedycji z Nepalu, która jako pierwsza w historii zdobyła K2 zimą. Był to wyczyn i autentycznie historyczne wydarzenie ze względu na skrajnie trudny charakter takiej wspinaczki.

Lhotse, Makalu, Dhaulagiri i inne himalajskie szczyty

Wśród innych ośmiotysięczników, czyli najwyższych szczytów świata, plasują się także:

1. Kanczendzonga, trzecia pod względem wysokości, mierząca 8586 m.n.p.m. i znajdująca się na terenie Indii,

2. Lhotse – 8516 m.n.p.m., czwarta pod względem wysokości góra świata leżąca na południe od Mount Everestu,

3. Makalu mierzące 8485 m.n.p.m., leżące na granicy Chin i Nepalu, znane ze swojego trójkątnego kształtu przypominającego piramidę,

4. Czo Oju – góra o wysokości 8201 m.n.p.m., na granicy Tybetu i Nepalu, nazywana jednym z łatwiejszych do zdobycia ośmiotysięczników na świecie,

5. Dhaulagiri – 8167 m.n.p.m., siódmy najwyższy szczyt świata leżący w stu procentach w Nepalu.

Ośmiotysięczników na świecie znaleźć można aż 14, z czego tylko Reinhold Messner i polski wspinacz Wojciech Kukuczka zdobyli je wszystkie – jest to wyczyn na skalę światową ze względu na olbrzymią trudność takiej eskapady. Jak widzisz, najwyższe góry świata potrafią zachwycać.

Faktem jest, że najwyższe góry fascynują, rozpalają wyobraźnię i wzbudzają ekscytację, ale potrafią również bezlitośnie zabrać ludzkie życie – to właśnie dlatego na takie wyprawy trzeba być doskonale przygotowanym!