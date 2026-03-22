 Nowa era mobilności w salonie Nissan RTS Kazimierzowo 7A

Nowy Nissan Qashqai z napędem e-POWER potwierdza swoją wysoką efektywność w niezależnych testach. W badaniu ADAC Ecotest, przeprowadzonym przez niemiecką organizację motoryzacyjną ADAC, samochód osiągnął średnie zużycie paliwa na poziomie 5,4 l/100 km. To wynik o blisko 15% lepszy niż w poprzedniej generacji napędu, który plasuje Qashqaia wśród najbardziej oszczędnych modeli w swoim segmencie, a cena zaczyna się już od 140 000zł

Test ADAC łączy badania laboratoryjne z jazdą w rzeczywistych warunkach drogowych, dzięki czemu wynik dobrze odzwierciedla codzienną eksploatację auta. Niższe spalanie oznacza również mniejszą emisję spalin – w nowej wersji emisja CO₂ spadła z 116 do 102 g/km według normy WLTP, co przełożyło się na cztery na pięć gwiazdek w teście ADAC Ecotest.

Technologia e-POWER działa inaczej niż klasyczna hybryda. W Nissanie Qashqai koła napędza silnik elektryczny, natomiast silnik benzynowy służy wyłącznie do wytwarzania energii. Dzięki temu samochód oferuje płynne przyspieszenie, natychmiastowy moment obrotowy i bardzo cichą pracę, podobną do aut elektrycznych – bez konieczności ładowania z gniazdka.

Nowa generacja układu została także lepiej wyciszona – poziom hałasu przy prędkości autostradowej jest nawet o 5,6 dB niższy. Dodatkowo dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 55 litrów Nissan Qashqai e-POWER może przejechać ponad 1000 km na jednym tankowaniu.

Technologia, która chroni

Nowoczesność Qashqaia to nie tylko napęd. Model oferuje również zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak ProPILOT, system kamer 360° czy czujniki wykrywające pieszych. Inteligentne technologie wspierają kierowcę i zwiększają bezpieczeństwo podczas codziennej jazdy – zarówno w mieście, jak i w trasie.

Komfort i styl na co dzień

Nissan Qashqai e-POWER to propozycja dla kierowców, którzy cenią zwinność w mieście, nowoczesny design i komfort podróżowania. Cisza pracy napędu, płynne przyspieszenie oraz niskie zużycie paliwa sprawiają, że każda podróż staje się bardziej komfortowa i ekonomiczna.

Dzięki technologii e-POWER kierowcy mogą cieszyć się wrażeniami z jazdy jak w samochodzie elektrycznym – bez konieczności ładowania. To rozwiązanie, które łączy dynamikę, ciszę i duży zasięg, odpowiadając na potrzeby współczesnych kierowców.

W salonie Nissan RTS trwa wielka wyprzedaż, dlatego to doskonały moment, aby bliżej poznać Nissana Qashqai e-POWER.

Chcesz przekonać się, jak działa ta technologia w praktyce? Zapisz się na jazdę testową w salonie Nissan RTS – Kazimierzowo 7A. Tel.: 55 236 10 17

Dla czytelników portEl.pl salon przygotował specjalną promocję:

na hasło „PORTEL 2026”przy zamówieniu, otrzymasz dodatkowy rabat 1000 zł na akcesoria!

Sprawdź, jak wygląda nowoczesna mobilność i poznaj technologię e-POWER podczas jazdy testowej.