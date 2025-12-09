 Nowa Holandia rusza ze świąteczną ofertą. Zamów tradycyjne potrawy na Wigilię — bez stresu i bez gotowania!

Święta coraz bliżej, a mieszkańcy Elbląga i okolic znów mogą odetchnąć z ulgą — Nowa Holandia przygotowała pełną ofertę świątecznych potraw na wynos, dzięki którym Wigilia może być pyszna, tradycyjna i… absolutnie bezstresowa. Zobacz zdjęcia.

W menu znalazły się wszystkie klasyki, bez których trudno wyobrazić sobie świąteczny stół:

barszcz na zakwasie, pierogi z kapustą i grzybami, smażony karp sauté, sandacz w sosie borowikowym, zrazy wołowe, bigos staropolski, śledzie, sałatka jarzynowa, pasztety, pieczywo oraz domowe ciasta — makowiec, miodownik i tort Royal.

To potrawy przygotowane na miejscu, według tradycyjnych receptur, w jakości restauracyjnej, ale w smaku domowej kuchni.

Zamówienie można złożyć jednym telefonem, a potrawy odbiera się 24 grudnia, gotowe do podania od razu — idealne dla zabieganych, pracujących i tych, którzy chcą spędzić więcej czasu z rodziną, a mniej przy garnkach.

Nowa Holandia przygotowała również świąteczne paczki dla firm — pięknie zapakowane zestawy pełne domowych produktów, idealne jako prezent dla pracowników, kontrahentów lub partnerów biznesowych. To gotowe upominki, które od razu robią wrażenie.

Zamówienia przyjmowane są do 18 grudnia.

507 247 247

nowaholandia@nowaholandia.pl

Odbiór zamówień 24 grudnia.

Pobierz ofertę dań świątecznych - https://nowaholandia.pl/oferta-wigilijna/