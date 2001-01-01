 Nowy kierunek magisterski - ratownictwo medyczne w AMiSNS

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uruchamia studia II stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. To kolejny ważny krok w rozwoju uczelni, która od 2001 roku kształci studentów na kierunkach medycznych i społecznych.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 września 2025 r. AMiSNS w Elblągu otrzymała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku ratownictwo medyczne. Zgoda została wydana po pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i potwierdza wysoką jakość kształcenia oferowanego przez uczelnię.

Nowy kierunek to odpowiedź na rosnące potrzeby systemu ochrony zdrowia. Coraz większe znaczenie ma dziś profesjonalna kadra ratowników medycznych, którzy posiadają nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Studia II stopnia pozwolą absolwentom kontynuować naukę i rozwijać kompetencje zawodowe. Umożliwią również awans oraz pracę w jednostkach ratownictwa medycznego, ochrony zdrowia publicznego czy instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Program kształcenia ma charakter praktyczny. Zajęcia poprowadzą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i aktywni zawodowo ratownicy oraz lekarze. Dzięki temu studenci zdobędą umiejętności w warunkach zbliżonych do realiów codziennej pracy w ratownictwie.

Uruchomienie kierunku jest spójne ze strategią rozwoju uczelni, która systematycznie rozszerza swoją ofertę edukacyjną, dostosowując ją do potrzeb rynku pracy i oczekiwań studentów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą i podjęcia studiów magisterskich w Elblągu. Rekrutacja na kierunek ratownictwo medyczne II stopnia trwa do 30 września 2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

👉 https://amisns.edu.pl/dla-kandydata/studia-ii-stopnia/ratownictwo-medyczne/

📍 Dział Rekrutacji i Promocji – pokój 118

🕗 Jesteśmy dostępni od poniedziałku do soboty w godz. 8:00–16:00

📞 Kontakt telefoniczny: 451 177 566 | 512 542 967 | 512 543 321

📧 E-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

💻 Rejestracja online: https://irk.amisns.edu.pl/pl/