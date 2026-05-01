 Nowy MGS9 już w HADM Gramatowski! 7 miejsc, hybryda plug-in i komfort klasy premium

Takiego modelu w gamie MG jeszcze nie było. Nowy MGS9 Plug-in Hybrid to pierwszy 7-osobowy SUV marki, który łączy przestrzeń dla całej rodziny, nowoczesny napęd hybrydowy i wyposażenie stworzone z myślą o komforcie w każdej podróży.

Model jest już dostępny jako samochód ekspozycyjny w salonie HADM Gramatowski w Elblągu, przy ul. Warszawskiej 87. To doskonała okazja, aby zobaczyć go z bliska, sprawdzić wnętrze i poznać szczegóły oferty.

MGS9 został zaprojektowany z myślą o kierowcach, którzy potrzebują czegoś więcej niż standardowego SUV-a. Siedem miejsc sprawia, że samochód świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych wyjazdów. Trzy rzędy siedzeń zapewniają elastyczność, a przestronne wnętrze pozwala wygodnie podróżować większej liczbie pasażerów.

Pod maską nowego MGS9 pracuje układ Plug-in Hybrid, czyli połączenie silnika benzynowego z napędem elektrycznym. Model może przejechać do 100 km w trybie w pełni elektrycznym według procedury WLTP.

We wnętrzu znajdziemy m.in. nagłośnienie BOSE, fotele z funkcją masażu, panoramiczny szyberdach, a także rozwiązania, które podnoszą komfort podróżowania. Posiada również podgrzewane i wentylowane fotele, trzystrefową klimatyzację oraz pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy MG Pilot.

Nowy MGS9 to propozycja dla osób, które szukają dużego, rodzinnego SUV-a, ale nie chcą rezygnować z nowoczesnej technologii, wygody i atrakcyjnych warunków zakupu. Cena modelu rozpoczyna się od 172 900 zł brutto, a w ofercie dostępna jest także 7-letnia Potrójna Gwarancja. Klienci mogą skorzystać również z atrakcyjnych form finansowania, takich jak kredyt 50/50 0% lub leasing 101%.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak prezentuje się nowy MGS9 na żywo, odwiedź salon HADM Gramatowski w Elblągu. Samochód jest już dostępny jako model ekspozycyjny - można go obejrzeć, poznać szczegóły wyposażenia i złożyć zamówienie.

HADM Gramatowski

Elbląg, ul. Warszawska 87

Tel. 55 230 55 03

