  Okresowe badanie techniczne pojazdu jest obowiązkowe, u nas załatwisz to od ręki

Potrzebujesz szybko i profesjonalnie naprawić auto, zrobić bez czekania przegląd techniczny auta lub obowiązkowe badanie techniczne pojazdu i mieć 100 procent pewności, że stan Twojego samochodu nie stwarza zagrożenia dla Ciebie i innych kierowców? Skorzystaj z usług nowego i nowoczesnego obiektu kompleksowej obsługi samochodów przy ul. Mazurskiej 24A. Zobacz zdjęcia.

Kompleks Obsługi Samochodów przy ul. Mazurskiej 24A otworzyła firma PHU Piotr Lange, znana elblążanom od 1995 roku. Od wielu lat prowadzi sklep motoryzacyjny przy ul. Podgórnej 12. Dzięki zaufaniu klientów rozszerzyła swoją działalność o naprawę pojazdów i Podstawową Stację Kontroli Pojazdów

Nowoczesny obiekt przy ul. Mazurskiej 24A spełnia wymogi unijne, zarówno pod względem wyposażenia jak i bezinwazyjnej naprawy auta. Pracują tu doświadczeni mechanicy, którzy dzięki prowadzeniu przez firmę PHU Piotr Lange własnego sklepu z częściami, są w stanie szybko zamówić i wymienić potrzebny podzespół, a klientom oszczędzić czasu na poszukiwanie właściwych części.

Przed nami sezon wakacyjny, więc warto już teraz sprawdzić, czy klimatyzacja w Twoim aucie, jest sprawna i nie zagraża Twojemu zdrowiu. W naszej stacji przy przeglądzie klimatyzacji korzystamy z nowoczesnego urządzenia firmy Texa, dzięki któremu sprawnie zbadamy szczelność układu klimatyzacji, uzupełnimy czynnik chłodniczy, a jeśli będzie taka potrzeba, przeprowadzimy ozonowanie i odświeżanie. Cały proces dotyczący ilości opróżnionego i napełnionego czynnika będzie udokumentowany na wydruku, który otrzymuje klient.

Zapraszamy też do nas na całkowitą wymianę płynu hamulcowego, który – o czym wiele osób zapomina – należy przeprowadzać w aucie co dwa lata. (płyn hamulcowy jest higroskopijny. Oznacza to, że w naturalny sposób pochłania on wilgoć, która przenika przez drobne nieszczelności w przewodach i uszczelkach. Obecność wody powoduje pogorszenie jego skuteczności oraz dalsze obniżanie temperatury wrzenia ).

Korzystamy z profesjonalnego sprzętu firmy ATE, dzięki któremu całkowita wymiana płynu i odpowietrzenie układu hamulcowego jest szybkie i bardzo dokładne. Po całkowitej wymianie płynu twoje hamulce odzyskują pełną sprawność i siłę hamowania, a jazda znów stanie się przyjemna i bezpieczna.

(fot. Mikołaj Sobczak)

Częścią Kompleksu Obsługi Pojazdów przy ul. Mazurskiej 24 A jest Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, w której bez kolejek i konieczności wcześniejszego umawiania się dokonasz obowiązkowego badania technicznego swojego pojazdu. Korzystamy z nowoczesnego sprzętu uznanej firmy Maha, a nasi diagności mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Prowadzimy przegląd wszystkich pojazdów o DMC 3,5 tony, w tym motocykli i ciągników, także aut z kierownicą po prawej stronie. A to wszystko odbywa się w nowoczesnych i bezpiecznych warunkach, co zapewnia m.in. potrójny system detekcji gazów. Cały proces przeglądu technicznego samochodu klienci mogą obserwować na żywo z poczekalni.

Pamiętajmy, że jeżdżąc niesprawnym technicznie autem narażamy na niebezpieczeństwo siebie i współpasażerów, ale także innych użytkowników dróg.

Kompleks Obsługi Samochodów przy ul. Mazurskiej 24 A składa się ze Stacji Kontroli Pojazdów, Warsztatu samochodowego i sprzedaży części motoryzacyjnych.

Warsztat motoryzacyjny świadczy usługi w zakresie:

- Serwis opon

- Serwis klimatyzacji z ozonowaniem

- Geometria zawieszenia

- Wymiany rozrządów

- Wymiany sprzęgieł

- Naprawy silników

- Naprawy skrzyni biegów

- Naprawy przekładni kierowniczych

- Wymiany amortyzatorów i sprężyn

- Wymiany płynów eksploatacyjnych

- Serwis olejowy

- Naprawy zawieszenia

- Naprawy układów hamulcowych

Kompleks Obsługi Samochodów

ul. Mazurska 24 A, 82-300 Elbląg

tel. 55 623 80 51

czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 8-16

--- art. sponsorowany ---