 Oszustwa internetowe związane z kryptowalutami - jak się chronić i gdzie szukać pomocy?

Wiele osób kupuje kryptowaluty, bo liczy na szybki zarobek. A gdy chce się szybko pomnożyć kapitał, nie zawsze pamięta się o zachowaniu odpowiedniej ostrożności. Sprawdź, jak w porę rozpoznać niebezpieczeństwo i gdzie szukać pomocy, gdy środki znikną z konta.

Jak fałszywi doradcy usypiają czujność i kradną kryptowaluty?

Oszustwo często zaczyna się od telefonów rzekomych analityków, którzy obiecują błyskawiczne pomnożenie kapitału. Wykorzystują oni sieć, by masowo przeprowadzać oszustwa internetowe. Zmanipulowany przez nich inwestor wpłaca początkowy depozyt – wtedy podstawia się mu fałszywą aplikację, która pokazuje rosnące zyski. Przelewa on następnie kolejne sumy na wskazane rachunki, wierząc, że ostatecznie wypłaci to, co zarobił. Jednak gdy chce wyciągnąć pieniądze, fałszywi doradcy urywają kontakt i uciekają z kapitałem.

Jest to klasyczne oszustwo kryptowalutowe, czyli zaawansowane przestępstwo internetowe, bazujące na szybkim przenoszeniu wirtualnych pieniędzy przez dziesiątki kolejnych portfeli. Robią to po to, aby trwale zatrzeć ślady, ukryć się przed policją oraz w nadziei, że technologia blockchain skutecznie zniechęci Cię do dalszych poszukiwań.

Jak zareagować na kradzież i zablokować przelewy?

Im szybciej podejmiesz odpowiednie kroki prawne, tym większa szansa na to, że dalsze transfery pieniędzy zostaną zatrzymane. Na samym początku musisz zebrać wszystkie dowody kontaktu ze sprawcami. Lepiej od razu uporządkować posiadane informacje i zgromadzić:

zrzuty ekranu z fałszywych platform inwestycyjnych pokazujące rzekome saldo;

dokładne godziny i numery telefonów;

ciągi znaków oznaczające adresy portfeli użytych do przesłania wpłat;

całą korespondencję mailową z oszustami.

Kiedy skompletujesz informacje, złóż oficjalne zgłoszenie oszustwa internetowego na policję lub bezpośrednio do prokuratury. Instytucje potrzebują jak najwięcej szczegółów, aby szybko rozpocząć dochodzenie. Bez twardych dowodów policja nie otrzyma z sądu nakazu pozwalającego na zamrożenie giełdowych kont.

Jak namierza się skradzione kryptowaluty blockchainie?

Samodzielne tropienie oszustów rzadko przynosi efekty. Gdzie zatem skutecznie szukać pomocy? Dobrze jest poszukać wsparcia u zewnętrznych specjalistów. Może go udzielić doświadczony prawnik – kryptowaluty opierają się na technologii blockchain, a on potrafi sprawnie przeanalizować zapisane tam dane.

Jak działają fachowcy? Korzystają oni z oprogramowania analitycznego, dzięki któremu dokładnie sprawdzają, gdzie trafiają ukradzione środki. Kiedy przeanalizują oni historię przelewów, ustalają, na której konkretnie giełdzie przestępcy wypłacają gotówkę. Wtedy mogą przygotować konkretne wnioski dowodowe i przekazać je odpowiednim organom. Ułatwia to pracę prokuratorom i drastycznie przyspiesza urzędowe procedury.

Kiedy z wirtualnego portfela znikają pieniądze, sytuacja wywołuje ogromny stres. Jednak jeśli od razu zaczniesz działać, jest spora szansa, że zdołasz zatrzymać kolejne transfery. Oddając zebrane ślady w ręce profesjonalistów, zwiększasz szansę, że prokurator zamrozi środki, zanim przestępcy zdążą je ostatecznie wypłacić. Zgłoś się do profesjonalnej kancelarii, która specjalizuje się w oszustwach kryptowalutowych, a jest szansa, że Twoje pieniądze do Ciebie wrócą.