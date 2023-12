 Pierwszy taniec w polskiej tradycji. Jak wybrać odpowiedni utwór muzyczny?

Muzyka łagodzi obyczaje, łączy pokolenia oraz podkreśla wyjątkowość wydarzeń, w których bierzemy czynny udział. Nic więc dziwnego, że trudno wyobrazić sobie tradycyjne polskie wesele bez wyjątkowej oprawy muzycznej. Jednym z jej najważniejszych elementów jest piosenka na pierwszy taniec. Jest to utwór, który symbolicznie rozpoczyna zabawę, pozwala młodym zaprezentować swoje umiejętności taneczne szerokiej publiczności, a także wystąpić na parkiecie po raz pierwszy już jako mąż i żona. Jak wybrać odpowiedni przebój na pierwszy wspólny taniec i jaka symbolika wiąże się z tym momentem?

Tradycja pierwszego tańca w Polsce. Skąd się wzięła i co symbolizuje?

Zanim przejdziemy do wyboru idealnego utworu na pierwszy taniec, warto dowiedzieć się, skąd właściwie wzięła się w Polsce tradycja jego wykonywania w czasie zabawy weselnej. Nie jest to bowiem bynajmniej wytwór naszych czasów, lecz tradycja sięgająca XVIII w. To właśnie wtedy, w dawnej Polsce bale były otwierane jednym konkretnym tańcem – polonezem, który z czasem zaczął także inaugurować przyjęcia ślubne. Z tańcem weselnym dodatkowo wiąże się pewna symbolika, która podkreśla wyjątkowość tej chwili.

Taniec weselny młodej pary w polskiej tradycji ma symbolizować pierwsze wspólne przedsięwzięcie po oficjalnym zawarciu związku małżeńskiego. Taniec w parze to czynność, która wymaga wzajemnej współpracy, doskonałej koordynacji ruchów, zgodności oraz wczucia się w potrzeby partnera. W symboliczny sposób łączy więc dwoje ludzi, cementuje ich związek oraz ukierunkowuje ich na realizację wspólnych celów. Od tego momentu para ma iść razem, ręka w rękę. Panna młoda przyjmując zaproszenie do tańca, w symboliczny sposób przyjmuje pana młodego i decyduje się spędzić z nim resztę swojego życia.

Piosenka na pierwszy taniec weselny. Jaki utwór wybrać?

Pierwszy taniec to jeden z najważniejszych elementów zabawy weselnej. To także chwila, do której wiele młodych par przygotowuje się od miesięcy – uczęszczając na profesjonalny kurs taneczny lub ćwicząc choreografię w domu. Wszystko po to, aby zatańczyć bez błędów i zaprezentować się od najlepszej strony przed zgromadzonymi na zabawie krewnymi i przyjaciółmi. Zanim jednak to nastąpi, trzeba podjąć ważną decyzję – wybrać utwór, do którego zatańczymy. Oprawa muzyczna może zostać wykonana na żywo przez zespół weselny lub odtworzona przez profesjonalnego DJ-a, w zależności od tego, kto zagra na zabawie.

Piosenka na pierwszy taniec powinna być utworem bliskim sercu młodej pary. Może to być utwór, który towarzyszył im w pierwszych momentach trwania ich relacji, piosenka, przy której wyznali sobie miłość po raz pierwszy lub przebój, który rozbrzmiewał w momencie przyjęcia oświadczyn. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby młodzi wybrali piosenkę, której tekst wprost nawiązuje do łączącego ją uczucia lub po prostu podoba się obojgu. Ważne, aby do utworu dało się stworzyć odpowiednią choreografię – bez niej pierwszy taniec z pewnością nie uda się tak, jak tego chcemy!

O przygotowanie kroków do pierwszego tańca możemy zwrócić się do profesjonalnego choreografa. Kroków możemy uczyć się zarówno uczęszczając na profesjonalny kurs do szkoły tanecznej, jak i samodzielnie w domu. To drugie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku par, które świetnie czują się na parkiecie, umieją tańczyć i chętnie uczą się nowych kroków. W innym wypadku, lepiej zdecydować się na kurs tańca, który krok po kroku przeprowadzi młodych przez cały proces nauki, gwarantując przy tym świetną zabawę. Więcej praktycznych porad z zakresu organizacji ślubu i wesela czeka na nich natomiast na stronie: https://www.weselezklasa.pl/poradnik/.

