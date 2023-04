Pinterestowy styl japandi podbija wnętrza - co to za nurt?

Osiem tysięcy kilometrów – tyle dzieli Japonię i Skandynawię, a mimo to te dwa odległe kulturowo miejsca mają ze sobą wiele wspólnego: cenią prostotę i funkcjonalność, miłość do naturalnych materiałów i szacunek do rzemiosła. Podobne cechy zaowocowały powstaniem stylu japandi, który szybko zdominował Pinterest. Dzisiaj przyjrzymy mu się bliżej.

Japandi, czyli kiedy hygge spotyka się z wabi-sabi

Jeśli sądzisz, że japandi to tylko kolejny trend wnętrzarski, jesteś w błędzie. To filozofia, która podkreśla ponadczasowy charakter pewnych wartości. Duńczycy uwielbiają „hygge”, czyli wszystko to, co uważamy za komfortowe, miłe i przytulne, i co daje nam poczucie szczęścia. Taki też powinien być dom – przytulny, by chciało się do niego wracać i by spędzane w nim chwile były radosne.

Nieco odmienną konwencję preferują Japończycy, którzy cenią piękno rzeczy niedoskonałych, czyli „wabi-sabi”.Kiedy te dwie filozofie spotykają się we wnętrzu, otrzymujemy niezwykłą harmonię i spokój. Elementy ze świata natury, często również te, którym daleko do doskonałości, łączą się ze współczesnością i sprawiają, że wnętrze nabiera jedynego w swoim rodzaju charakteru.

Japandi, czyli japońska estetyka i skandynawski minimalizm

Styl japandi czerpie wszystko to, co najlepsze z estetyki japońskiej i skandynawskiej. Proste bryły, geometryczne linie i oszczędność form zawdzięcza minimalizmowi. Z północnych krajów zapożycza prostotę, zamiłowanie do naturalnych materiałów oraz stonowane barwy. Całość odzwierciedla dewizę „mniej znaczy więcej”. Taka kompozycja ułatwia wyciszenie, sprzyja odpoczynkowi i regeneracji przebodźcowanych zmysłów.

Chcesz zaprosić styl japandi pod swój dach? Mamy w zanadrzu kilka interesujących inspiracji o olbrzymim potencjale. Możesz łatwo wcielić je w życie, wykorzystując asortyment popularnego sklepu meblowego online – Salony Agata.

Szukaj smukłych, wizualnie lekkich mebli o prostych liniach. Zrezygnuj z bogato zdobionych szaf, regałów, krzeseł czy foteli. Wyeksponuj drewno – możesz wykorzystać meble wykonane w całości z tego surowca lub częściowo. Doskonale sprawdzą się tutaj dębowe stoły czy regały. Mile widziane są również niskie meble, które nawiązują swoją formą do przyzwyczajeń mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. W ich kulturze najczęściej spożywa się posiłki, siedząc w pozycji nazywanej seiza – w klęku z pośladkami opartymi o pięty. Stoliki kawowe czy meble tapicerowane na krótkich nóżkach świetnie oddadzą ten klimat.

Japandi – magia tkwi w detalach

Jasne ściany w stonowanych barwach i ciemne lub jasne drewno we wnętrzach w stylu japandi tworzą atrakcyjne tło dla dekoracji. Chociaż jest ich niewiele, stanowią wisienkę na torcie. Dodatki powinny zwracać uwagę kształtem, fakturą oraz kolorem. Piękna kompozycja z kwiatów czy suchych gałęzi w ceramicznym wazonie, duże okrągłe lustro, ozdoby na ścianę inspirowane naturą to tylko niektóre z propozycji. Aby podkreślić „hygge” we wnętrzu, sięgnij po duży, ciepły dywan, najlepiej jednobarwny. Model o puszystej fakturze otuli wnętrze aurą przytulności i w żaden sposób nie zaburzy spokoju aranżacji. Nie zapomnij o miejscu, w którym odpoczywasz. Narożnik czy sofa wiele zyska, jeśli położysz na nią aksamitną narzutę czy miękkie poduszki. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z ich ilością.

Wystarczy zadbać o umiar, odpowiednią kolorystykę, proste meble, a Twoje wnętrze urządzone w stylu japandi skradnie serce każdemu, kto Cię odwiedzi. Prawda, że to proste?

