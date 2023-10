 Planowanie wesela - praktyczne podpowiedzi

Organizacja wesela wymaga podjęcia wielu decyzji, również tych dotyczących wyboru sali i fotografa. Wspomniane kwestie spędzają sen z powiek wielu parom. Aby ułatwić Wam zadanie, przygotowaliśmy zestaw pytań, które warto zadać właścicielowi sali i fotografowi, przed podpisaniem umowy. W ten sposób zyskacie pewność, że będziecie zadowoleni ze swoich decyzji!

Sala weselna – na co zwrócić uwagę?

Zanim zaczniecie szukać sali weselnej, pomyśl, ile osób chcesz zaprosić i jakim budżetem dysponujesz. W ten sposób zawęzicie pole poszukiwań, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu. Zastanawiacie się, na co zwrócić uwagę przy wyborze sali weselnej? Przede wszystkim pomyślcie, czy pasuje ona do motywu przewodniego przyjęcia. Jeśli marzy Wam się wesele w stylu glamour, poszukajcie sali w zabytkowym obiekcie.

A może chcecie zorganizować uroczystość w stylu boho lub rustykalnym? W takim razie zdecydujcie się na wynajem sali w zrewitalizowanej karczmie.Panuje w niej niepowtarzalna atmosfera, dzięki czemu uroczystość na długo zapadnie w pamięci gości. Jeśli chcecie zorganizować przyjęcie w stylu marynistycznym, najlepiej wynajmijcie salę w ośrodku żeglarskim.

O co pytać przy rezerwacji sali?

Podczas rozmowy z właścicielem lub menedżerem lokalu zapytajcie, czy goście mogą bezpłatnie korzystać z parkingu. Dowiedzcie się również, jaka jest kwota zaliczki i ile trzeba zapłacić za talerzyk. Zanim podpiszecie umowę, zwróćcie uwagę na dodatkowe koszty. Nierzadko domy weselne naliczają opłaty korkowe, tortowe czy za pranie pokrowców. Przedyskutujcie, ile osób zmieści się na sali w zależności od układu stołów. Pamiętajcie, żeby seniorów i rodziny z dziećmi posadzić z dala od parkietu. Zadbajcie też o to, aby nikt nie siedział w przeciągu ani blisko wyjścia.

Jeśli cenicie sobie spokój i prywatność, zapytajcie, czy tego samego dnia inna para też będzie się bawiła ze swoimi gośćmi. Zwróćcie uwagę czy do domu weselnego przylega ogród, w którym goście odpoczną i zaczerpną świeżego powietrza. Sale weselne w warmińsko-mazurskim zachwycą nawet najbardziej wymagających gości. Niezależnie od tego, czy chcecie zorganizować przyjęciu w stylu boho, glamour, klasycznym czy leśnym, z pewnością znajdziecie wymarzony obiekt.

Jak wybrać fotografa ślubnego?

Gdzie znaleźć dobrego fotografa na ślub w Elblągu? Zajrzyjcie do katalogu firm, dzięki czemu zapoznacie się z portfolio i cennikiem. Oprócz tego sprawdźcie, w jakich sesjach specjalizuje się dany fotograf. Jeśli kogoś sobie upatrzyliście, możecie się z nim łatwo skontaktować. Wystarczy, że zadzwonicie lub wyślecie wiadomość. Jeśli zdecydujecie się na drugie rozwiązanie, koniecznie podajcie:

imiona,

numer kontaktowy,

adres mailowy,

datę ślubu,

miejsce celebracji.

Szukając fotografa na ślub, nie kierujcie się tylko ceną. Zastanówcie się, czy zdjęcia wpisują się w Wasze poczucie estetyki. Zwróćcie też uwagę, czy fotograf jest komunikatywny i dobrze zorganizowany – w końcu będzie Wam towarzyszył w wyjątkowych chwilach. Warto go również zapytać, czy zdjęcia zostaną poddane profesjonalnej edycji. Pamiętajcie, że obróbka fotografii wpływa na efekt. Jeśli chcecie się upewnić, że podjęliście dobrą decyzję, możecie zamówić u fotografa sesję narzeczeńską. W ten sposób sprawdzicie, czy dobrze się z nim współpracuje. Oprócz tego przekonacie się, czy zdjęcia spełniają Wasze oczekiwania. Oczywiście, ustalcie też kwotę i termin wpłacenia zaliczki.

Jakie pytania warto zadać fotografowi ślubnemu?

Przede wszystkim poznajcie styl fotografa, dzięki czemu zyskacie pewność, że będziecie zadowoleni z efektów. Dowiedzcie się, jakie ma doświadczenie w branży i ile ślubów rocznie fotografuje. Dopytajcie, z ilu zdjęć składa się podstawowy pakiet, a także, czy istnieje możliwość dokupienia fotografii w formacie RAW. Oczywiście zorientujcie się, jaki jest czas oczekiwania na zdjęcia. Jeśli fotograf pochodzi z innej miejscowości lub województwa, ustalcie, czy koszt dojazdu został wliczony w cenę. Zapytajcie też, czy fotograf znajdzie zastępstwo, jeśli z przyczyn losowych nie będzie mógł przybyć na Wasz ślub. W ten sposób zaoszczędzicie sobie nerwów.

