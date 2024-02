 Poznaj intrygujące brązy i wybierz coś dla siebie

Brązy to zdecydowanie najciekawsza opcja dla wielu kobiet. Jest to kolor uniwersalny, który pasuje do wielu typów urody. Dzięki temu, że są zarówno chłodne, jak i ciepłe odcienie brązów, każda z nas, znajdzie coś dla siebie. Przeczytaj w czym możesz wybierać i dlaczego warto zdecydować się na brązy.

Jakie mamy kolory na palecie brązowej?

Warto wymienić tutaj kilka najbardziej popularnych odcieni. Klasyka wśród brązów to intensywny czekoladowy brąz, ale także czerwony brąz i ciepłe odcienie typu miodowy, karmelowy i orzechowy brąz. pamiętaj o tym, że Brązy pasują przede wszystkim kobietą o typie urody jesień i wiosna. To są także idealny pory roku dla tego koloru, bo kojarzą się z ciepłymi barwami, a także wiosenną świeżością. Jeśli chodzi o brązy, to doskonale komponują się z blondem, tworząc takie kompozycje jak sombre, ombre i bronde. Te trzy wyjątkowe kolory pasują dosłownie do każdego typu urody i są nowoczesną wersją kiedyś modnych pasemek. Czekoladowy brąz to elegancki i uniwersalny kolor, który możesz bardzo często spotkać na ulicach. Pasuje do wielu typów urody i do każdego wieku. Z kolei odcienie karmelu i miodu są dedykowane paniom o ciepłej urodzie. Na pewno znasz odcień karmelowy brąz, który jest wyjątkowo ciepłym kolorem.

Określ swój typ urody, a bez problemu dobierzesz odpowiedni odcień brązowej farby

Zimne odcienie brązu pasują do pań o typie urody lato i zima, a chłodne odcienie brązu sa dedykowane paniom w kolorze wiosny i jesieni. Zwróć uwagę na to, że w ciepłych odcieniach brązu najlepiej wyglądają kobiety o ciemniejszej karnacji i włosach w naturalnym kolorze blond lub brąz. Wymienia się tutaj takie kolory jak orzechowy, miodowy, miedziany, mleczna czekolada, a nawet czerwony brąz. Takie ciepłe odcienie podbijają karnację. Gdy Twoja cera jest chłodna, a nawet lekko różowa, to oczywiście zdecydujesz się na kakaowy brąz, orzechowy brąz, gorzką czekoladę i ciemny brąz. Warto trzymać się tych wyznaczników, aby podkreślić swoją urodę i nie popełniać błędów kolorystycznych. Jeśli masz wątpliwości jaki wybrać kolor farby do włosów, to zapytaj o radę fryzjera lub wypróbuj wirtualne narzędzie do przymierzania kolorów włosów. Baza wiedzy o włosach to także https://ohmyface.pl/.

Zwróć uwagę na szczegóły

Na drodze do wyboru najlepszego odcienia włosów jest wiele szczegółów, które należy wziąć pod uwagę. Musisz określić czy Twoja uroda jest harmonijna czy też kontrastowa. Zobacz kolor swoich ust, oczu i cery i oceń, czy są w jednym tonie. Jeśli któryś z elementów wyróżnia się na tle całości, to znaczy, że masz kontrastowy typ urody i w tej sytuacji najlepszy będzie ciemny brąz, ale także jasny odcień brązu. Gdy Twoja uroda jest typowo delikatna, to musisz wybierać jasne odcienie brązu. Delikatna uroda nie lubi za dużych kontrastów i wtedy efekt może być nienaturalny. Delikatny kontrast to najlepsze rozwiązanie. Tęczówka, cera i włosy nie powinny być na tym samym poziomie kolorystycznym. Uroda w typowe latynoskim może doskonale wyglądać z jaśniejszymi refleksami na brązowych włosach, bo wtedy cała twarz jest rozjaśniona. Twój kolor oczu ma duże znaczenie, bo ma wpływ na odcień brązu. Przy brązowych oczach, pasują Ci prawie wszystkie odcienie brązu, ale pamiętaj aby trzy wspomniane wcześniej elementy, nie były w jednej tonacji kolorystycznej. Będziesz wyglądać bardzo dobrze w ombre i bronde. Niebieskie oczy pasują do wszystkich kolorów włosów, ale kluczowe znaczenie ma tu cera. Natomiast zielone oczy komponują się idealnie do miedzi i rudawych brązów, ale to odcień karnacji podpowie Ci, czy wybrać jasny czy ciemny brąz.

---- artykuł sponsorowany ---