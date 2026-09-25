Przed czy po treningu - kiedy brać kreatynę?

Kreatyna należy do najlepiej przebadanych suplementów w sporcie i regularnie potwierdza swoją skuteczność w budowaniu siły oraz masy mięśniowej. Mimo to wokół pory jej przyjmowania narosło wiele mitów, które prowadzą do niepotrzebnego stresu związanego z planowaniem posiłków i treningów. Część osób sądzi, że nieodpowiedni moment przyjęcia kreatyny przekreśli cały efekt suplementacji, choć dowody naukowe temu przeczą. Kiedy zatem ją brać, żeby faktycznie wspierała progres na treningu?

Jak działa kreatyna w organizmie?

Kreatyna zwiększa zasoby fosfokreatyny w mięśniach, czyli substancji odpowiedzialnej za szybką regenerację ATP podczas krótkich, intensywnych wysiłków. To właśnie ATP dostarcza energii do skurczu mięśni, a jego szybsze odtwarzanie przekłada się na możliwość wykonania większej liczby powtórzeń z dużym obciążeniem. Dzięki temu suplementacja przynosi wzrost siły oraz beztłuszczowej masy ciała w okresie regularnych treningów oporowych. Efekt ten narasta stopniowo, w miarę jak mięśnie wysycają się kreatyną przez kolejne dni i tygodnie stosowania.

Warto zrozumieć, że kreatyna nie działa doraźnie jak przedtreningowy zastrzyk energii, tylko na zasadzie długoterminowego nasycenia tkanki mięśniowej. Mięśnie mają określoną pojemność magazynowania i to właśnie stopień ich wysycenia decyduje o efektach, a nie pojedyncza dawka przyjęta w konkretnej minucie dnia. Z tego powodu suplement traktuje się jak element codziennej diety, a nie jak substancję do jednorazowego pobudzenia przed treningiem.

Czy lepiej brać kreatynę przed treningiem?

Przyjmowanie kreatyny przed treningiem, którą można zamówić na https://opoziomwyzej.pl/, jest wygodnym rozwiązaniem, choć nie wynika z tego natychmiastowy przyrost energii. Nie działa ona pobudzająco w sposób odczuwalny od razu, więc pojedyncza dawka przed treningiem nie sprawi, że nagle wzrosną wyniki. Sensowność takiego rozwiązania opiera się głównie na wygodzie i skojarzeniu suplementu z rutyną treningową. Osoby korzystające z odżywek przedtreningowych często dokładają kreatynę do tego samego shakera po prostu dla uproszczenia.

Zwolennicy tego podejścia argumentują, że przyjęcie kreatyny przed wysiłkiem pozwala mieć pewność, iż dzienna jej dawka nie zostanie pominięta w natłoku obowiązków. Jest w tym racja o tyle, że stały nawyk okołotreningowy zmniejsza ryzyko przerw w suplementacji. Trzeba jednak podkreślić, że sam efekt siłowy nie zależy od tej konkretnej dawki, tylko od nagromadzonych wcześniej zapasów fosfokreatyny w mięśniach. Dlatego przedtreningowa pora to raczej kwestia organizacji dnia niż realnego mechanizmu poprawiającego wyniki podczas danej jednostki.

Czy przyjmowanie kreatyny po treningu daje lepsze efekty?

Przyjmowanie kreatyny po treningu ma pewne teoretyczne uzasadnienie, ponieważ po wysiłku mięśnie są bardziej wrażliwe na przyswajanie składników odżywczych. Zwiększony przepływ krwi oraz wyrzut insuliny po posiłku potreningowym mogą sprzyjać transportowi kreatyny do komórek mięśniowych. Część badań sugeruje niewielką przewagę tej pory nad przyjmowaniem przed treningiem, w szczególności w połączeniu z posiłkiem zawierającym białko i węglowodany. Różnice te są jednak niewielkie i nie należy ich traktować jako warunku koniecznego do osiągnięcia progresu.

W praktyce dawka potreningowa dobrze wpisuje się w moment, w którym i tak spożywa się posiłek regeneracyjny lub odżywkę białkową. Połączenie kreatyny z węglowodanami może nieznacznie wspierać jej wchłanianie dzięki reakcji insulinowej organizmu. Dla wielu osób takie rozwiązanie okazuje się najwygodniejsze, bo dawkę suplementu łatwo połączyć z posiłkiem po treningu. Ostatecznie jednak nawet ta korzyść ma sens tylko wtedy, gdy suplementacja jest prowadzona codziennie, także w dni bez treningu.

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