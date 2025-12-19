  Przyszłość motoryzacji już teraz w Elblągu. Poznaj BAIC

BAIC na dobre zadomowił się w Elblągu. Uznana marka samochodowa ma swój pierwszy salon w mieście – przy ul. Dąbka 157. Sprawdź promocje obowiązujące do końca grudnia i wybierz swojego wymarzonego SUV-a! Zobacz zdjęcia.

Niemal siedem dekad motoryzacyjnego rozwoju

Co wyróżnia markę BAIC? To m. in. mocne silniki oraz design łączący prostotę i elegancję. To też lata doświadczenia i innowacji w konstrukcji pojazdów – historia chińskiego koncernu sięga 1958 roku.

W Elblągu dostępne są trzy modele SUV-ów od BAIC - „trójka”, „piątka” i „siódemka”. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej!

BAIC 3 – wygoda i wydajność w miejskim stylu

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, atrakcyjny wygląd, komfortowe wnętrze – to tylko niektóre zalety „trójki”. Nie możemy zapominać również o mocnym, a jednocześnie oszczędnym i cichym silniku, zresztą charakterystycznym dla aut BAIC.

Co istotne, BAIC 3 jest teraz dostępny w niezwykle atrakcyjnej cenie - przy skorzystaniu z rabatu w wysokości 10 tys. zł cena wyniesie tylko 74 900 zł brutto. Dodatkowo roczne ubezpieczenie AC/OC otrzymamy za symboliczną złotówkę. A to tylko wybrane korzyści!

BAIC 5 - zwrotność, precyzja i równowaga w dwóch wariantach

Połączenie wydajności, jakości i atrakcyjnej ceny? To właśnie BAIC 5 Business. Zachwycają w nim m.in. panoramiczny szklany dach, elektrycznie podnoszone drzwi bagażnika i bogate wewnętrzne wyposażenie SUV-a, jak sportowe fotele. BAIC 5 Business jest też wyposażony w zaawansowaną skrzynię biegów 7-DTC. Jeśli zależy nam na równowadze między ceną a wyposażeniem auta w nowoczesne technologie – to idealny wybór. BAIC 5 Business jest w tej chwili dostępny już od 99 900 zł brutto.

W wersji Luxury "piątki" będziemy mogli cieszyć się z kolei nowoczesnymi systemami asystującymi auta. To SUV zwrotny, charakteryzujący się precyzją układu kierowniczego. Jego zaletą jest też m. in. opływowe nadwozie, konstrukcja pojazdu przyczynia się zarówno do cichego działania jak i niższego zużycia paliwa. Jest dostępne już od 132 800 zł brutto. W ramach pakietu korzyści przy jego zakupie przewidziano m. in. montaż instalacji LPG za jedynie złotówkę!

BAIC 7 – pełna moc i pełen komfort

BAIC 7 to w kilku słowach luksus, wyrafinowany design, a nade wszystko 4-cylindrowy, benzynowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,5 l. Oferuje moc 177 KM i maksymalny moment obrotowy 305 Nm. To auto niezwykle przestronne, które odpowie m. in. na potrzeby rodzin. Jest to też bardzo cichy SUV.

„Siódemka” jest w tej chwili dostępna już od 164 900 zł brutto. W ramach wyprzedaży rocznika 2025 zakupimy go nawet przy korzyściach opiewających na kwotę 33 500 zł. Tu również ubezpieczenie OC/AC na rok będzie nas kosztować 1 zł. Przewidziano promocyjne finansowanie, a więc kredyt 50/50, kredyt 3*33 proc. lub leasing. Montaż instalacji LPG również będzie nas kosztować 1 zł!

Fot. Anna Dembińska

BAIC i Auto-Kompleks. Całościowe podejście do motoryzacyjnych usług

BAIC zdobywa uznanie na całym świecie, ale poznanie i postawienie na tę markę w Elblągu jest szczególnie atrakcyjną perspektywą. Obok nowego salonu przy Dąbka funkcjonuje od dwóch lat serwis Auto-Kompleks wraz ze stają kontroli pojazdów. To sprawdzona i znana mieszkańcom firma, która działa już od 13 lat przy al. Grunwaldzkiej 26.

W salonie przy Dąbka nasi klienci kupują auto i również tutaj je serwisują, korzystając z pełnej pięcioletniej gwarancji do 100 tys. km w BAIC – podkreśla zespół salonu i serwisu. – Nazwa Auto-Kompleks jest nieprzypadkowa, bo kierowcy oczekują dziś kompleksowej usługi i my na tę potrzebę odpowiadamy. Kwestie dotyczące diagnostyki, wulkanizacji, klimatyzacji i tak dalej – nasi klienci mają to zapewnione na miejscu, w naszej atrakcyjnej lokalizacji, którą można określić jako zakupowe centrum Elbląga – słyszymy.

Dodajmy, że samochody BAIC objęte są 5-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą oraz 10-letnią na perforację nadwozia. Pozostaje już tylko powiedzieć: do zobaczenia w salonie BAIC Auto w Elblągu!

SALON

Pułkownika Stanisława Dąbka 157

82-300 Elbląg , warmińsko-mazurskie

Godziny otwarcia:

pn - pt: 8:00 - 18:00, sb: 8:00 - 14:00

Telefon 55 615 11 12

natalia@baic.elblag.pl

SERWIS

Godziny otwarcia:

pn - pt: 8:00 - 18:00, sb: 8:00 - 14:00

Telefon 728 844 333

kamil@baic.elblag.pl

auto-kompleks.baic-auto.pl