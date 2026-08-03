 Ratownictwo medyczne II stopnia - dołącz do grona studentów AMiSNS

Jeśli szukasz studiów, które pozwolą Ci wyjść poza standardowe kompetencje, zdobyć nowe specjalizacje i rozwijać się pod okiem praktyków, wybierz ratownictwo medyczne II stopnia w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Trwa rekrutacja na jeden z najnowszych kierunków w ofercie AMiSNS, stworzony z myślą o osobach, które chcą być gotowe na wyzwania współczesnej medycyny ratunkowej. Program kształcenia został opracowany tak, aby łączyć wiedzę akademicką ze szkoleniem praktycznym.

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To studia dla tych, którzy chcą zdobywać doświadczenie nie tylko w sali wykładowej. W trakcie nauki czekają na Ciebie zajęcia terenowe z ratownictwa górskiego, prowadzone w rzeczywistych warunkach, gdzie liczą się szybkość działania, współpraca i umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.

Program obejmuje także obszary, które wyróżniają ten kierunek na tle innych uczelni. Studenci rozwijają kompetencje związane z medycyną nurkową, poznają zasady funkcjonowania i zastosowanie komory hiperbarycznej, zdobywają wiedzę z zakresu medycyny taktycznej oraz ratownictwa w środowiskach trudno dostępnych. Dodatkowo uczą się wykorzystywać ultrasonografię w praktyce klinicznej, co staje się jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej medycyny ratunkowej.

Studenci w trakcie kształcenia mogą uzyskać międzynarodowe certyfikaty ALS (Advanced Life Support) i PALS (Pediatric Advanced Life Support), potwierdzające kompetencje w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Atutem studiów jest także międzynarodowy wymiar kształcenia. Studenci mogą realizować praktyki zawodowe w Zagrzebiu w Chorwacji, zdobywając doświadczenie w zagranicznych placówkach i poznając funkcjonowanie systemów ratownictwa poza granicami Polski.

Zajęcia weekendowe odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, fantomy i stanowiska pozwalające odtwarzać realistyczne sytuacje medyczne.

Jeśli chcesz być częścią nowoczesnego ratownictwa, wybierz studia II stopnia w AMiSNS.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2, Elbląg

Dział Rekrutacji:

512 543 321

512 542 967

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

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poniedziałek – piątek: 8:00–16:00,

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strona internetowa: www.amisns.edu.pl.