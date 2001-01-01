UWAGA!

Różnica między butami do Pole Dance a zwykłymi szpilkami

Profesjonalna tancerka nigdy nie wyjdzie na parkiet w zwykłych szpilkach. Pole Dance to nie tylko piękne ruchy, ale także poważne obciążenie fizyczne dla wielu grup mięśni jednocześnie. A kiedy wszystko to dzieje się w butach na wysokim obcasie z platformą, obciążenie nóg wzrasta kilkukrotnie

 

Różnica między zwykłą parą szpilek a stripami jest ogromna – najłatwiej poczuć ją na własnej skórze. Nawet patrząc na zdjęcia profesjonalnej obuwia do Pole Dance na stronie HeelsHub, różnicę widać gołym okiem.

 

Strip shoes do Pole Dance i ich cechy

 

Stripy do Pole Dance to nie są zwykłe szpilki. Zostały stworzone specjalnie do ruchu przy rurze, gdzie liczy się balans, stabilność i bezpieczeństwo. Najważniejszą cechą jest wysoka platforma w połączeniu z obcasem.

 

Stabilna platforma pomaga utrzymać równowagę, ułatwia wykonywanie elementów i odciąża nogi. Wysokość platformy i obcasa może być różna:

 

  • „dwójki” – platforma 5 cm i obcas 15 cm – idealne dla początkujących;
  • „trójki” – 7 cm i obcas 18 cm – dla osób pewnie stojących na stripach;
  • „czwórki” – platforma 10 cm i obcas 20 cm – efektowne, ale wymagają dobrej kondycji;
  • „piątki” – 13 cm i obcas 22 cm – najczęściej wybierane do show i sesji zdjęciowych.

 

Im wyższa para, tym bardziej widowiskowy taniec, ale i większe obciążenie. Dlatego najlepiej zaczynać od niższych modeli i stopniowo przechodzić do wyższych.

 

Stabilne mocowanie stopy

 

Tutaj również różnica jest znacząca. W zwykłych szpilkach pasek często pełni jedynie funkcję ozdobną. W stripach wszystko podporządkowane jest stabilności: paski na podbiciu, wokół kostki, a czasem nawet sznurowanie na całej łydce. Stopa musi być dobrze trzymana, aby podczas wykonywania trudnych elementów buty były pewnie zamocowane. To kwestia nie tylko komfortu, ale i bezpieczeństwa.

 

Materiały i wygoda

 

Materiały mają ogromne znaczenie – od nich zależy, jak wygodne będą buty do Pole Dance od pierwszego dnia i jak długo posłużą. Najczęściej wybierana jest lakierowana skóra lub wysokiej jakości połyskliwy lakier. Nie rozciągają się, dobrze trzymają kształt i pięknie się błyszczą.

 

Dostępne są także modele z przezroczystych materiałów – optycznie wydłużają nogi i dobrze „przyklejają się” do stopy, choć w upały mogą być mniej komfortowe. Istnieją również warianty łączone, np. z siateczką czy neoprenem – lepiej oddychają i sprawdzają się podczas intensywnych treningów.

 

W podeszwie często znajdują się miękkie wkładki amortyzujące uderzenia przy lądowaniu. To bardzo ważne, ponieważ w Pole Dance obciążenie stopy jest ogromne. Taka obuwie dopracowana jest w każdym detalu.

 

Dlaczego zwykłe szpilki nie nadają się do Pole Dance?

 

A co ze zwykłymi butami na obcasie? Zostały zaprojektowane do spokojnego chodzenia po równych powierzchniach, a nie do trików, tańca i intensywnych ruchów.

 

  • Nie mają specjalnej konstrukcji podeszwy ani wyprofilowania przygotowanego na długie treningi. Przy dynamicznych ruchach łatwo o kontuzję albo nawet złamanie obcasa.
  • Zazwyczaj brak im solidnego mocowania – często mają tylko jeden pasek. Podczas tańca stopa może się ślizgać, co grozi utratą równowagi.
  • Materiały nie są przystosowane do dużych obciążeń: skóra się rozciąga, podeszwa jest twarda, brak amortyzacji.

 

Już po 15–20 minutach pojawiają się otarcia, a dalej – ból i dyskomfort.

 

Dlatego tak ważne jest, aby od razu sięgnąć po specjalne buty do Pole Dance. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu i bezpieczeństwa podczas treningów.

