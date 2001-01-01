 Różnica między butami do Pole Dance a zwykłymi szpilkami

Profesjonalna tancerka nigdy nie wyjdzie na parkiet w zwykłych szpilkach. Pole Dance to nie tylko piękne ruchy, ale także poważne obciążenie fizyczne dla wielu grup mięśni jednocześnie. A kiedy wszystko to dzieje się w butach na wysokim obcasie z platformą, obciążenie nóg wzrasta kilkukrotnie

Różnica między zwykłą parą szpilek a stripami jest ogromna – najłatwiej poczuć ją na własnej skórze. Nawet patrząc na zdjęcia profesjonalnej obuwia do Pole Dance na stronie HeelsHub, różnicę widać gołym okiem.

Strip shoes do Pole Dance i ich cechy

Stripy do Pole Dance to nie są zwykłe szpilki. Zostały stworzone specjalnie do ruchu przy rurze, gdzie liczy się balans, stabilność i bezpieczeństwo. Najważniejszą cechą jest wysoka platforma w połączeniu z obcasem.

Stabilna platforma pomaga utrzymać równowagę, ułatwia wykonywanie elementów i odciąża nogi. Wysokość platformy i obcasa może być różna:

„dwójki” – platforma 5 cm i obcas 15 cm – idealne dla początkujących;

„trójki” – 7 cm i obcas 18 cm – dla osób pewnie stojących na stripach;

„czwórki” – platforma 10 cm i obcas 20 cm – efektowne, ale wymagają dobrej kondycji;

„piątki” – 13 cm i obcas 22 cm – najczęściej wybierane do show i sesji zdjęciowych.

Im wyższa para, tym bardziej widowiskowy taniec, ale i większe obciążenie. Dlatego najlepiej zaczynać od niższych modeli i stopniowo przechodzić do wyższych.

Stabilne mocowanie stopy

Tutaj również różnica jest znacząca. W zwykłych szpilkach pasek często pełni jedynie funkcję ozdobną. W stripach wszystko podporządkowane jest stabilności: paski na podbiciu, wokół kostki, a czasem nawet sznurowanie na całej łydce. Stopa musi być dobrze trzymana, aby podczas wykonywania trudnych elementów buty były pewnie zamocowane. To kwestia nie tylko komfortu, ale i bezpieczeństwa.

Materiały i wygoda

Materiały mają ogromne znaczenie – od nich zależy, jak wygodne będą buty do Pole Dance od pierwszego dnia i jak długo posłużą. Najczęściej wybierana jest lakierowana skóra lub wysokiej jakości połyskliwy lakier. Nie rozciągają się, dobrze trzymają kształt i pięknie się błyszczą.

Dostępne są także modele z przezroczystych materiałów – optycznie wydłużają nogi i dobrze „przyklejają się” do stopy, choć w upały mogą być mniej komfortowe. Istnieją również warianty łączone, np. z siateczką czy neoprenem – lepiej oddychają i sprawdzają się podczas intensywnych treningów.

W podeszwie często znajdują się miękkie wkładki amortyzujące uderzenia przy lądowaniu. To bardzo ważne, ponieważ w Pole Dance obciążenie stopy jest ogromne. Taka obuwie dopracowana jest w każdym detalu.

Dlaczego zwykłe szpilki nie nadają się do Pole Dance?

A co ze zwykłymi butami na obcasie? Zostały zaprojektowane do spokojnego chodzenia po równych powierzchniach, a nie do trików, tańca i intensywnych ruchów.

Nie mają specjalnej konstrukcji podeszwy ani wyprofilowania przygotowanego na długie treningi. Przy dynamicznych ruchach łatwo o kontuzję albo nawet złamanie obcasa.

Zazwyczaj brak im solidnego mocowania – często mają tylko jeden pasek. Podczas tańca stopa może się ślizgać, co grozi utratą równowagi.

Materiały nie są przystosowane do dużych obciążeń: skóra się rozciąga, podeszwa jest twarda, brak amortyzacji.

Już po 15–20 minutach pojawiają się otarcia, a dalej – ból i dyskomfort.

Dlatego tak ważne jest, aby od razu sięgnąć po specjalne buty do Pole Dance. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu i bezpieczeństwa podczas treningów.