 Rusza sprzedaż mieszkań w kameralnym apartamentowcu „Częstochowska 17”

Apartamentowiec „Częstochowska 17” to inwestycja, jakiej dotąd nie było w Elblągu – kameralna, otoczona zielenią i zaprojektowana w duchu nowoczesnej willi miejskiej. Zaledwie 12 apartamentów, ponadczasowa architektura oraz starannie dobrane materiały wykończeniowe tworzą miejsce dla osób poszukujących równowagi między prywatnością domu a wygodą życia w mieście. Właśnie rozpoczęła się sprzedaż mieszkań. Zobacz zdjęcia.

Architektura z szacunkiem do historii

Częstochowska 17 to projekt unikalny na mapie Elbląga. Budynek składa się z zaledwie 12 lokali, co gwarantuje mieszkańcom niezwykłą prywatność i kameralną atmosferę. Za nietuzinkową bryłę obiektu odpowiada renomowana warszawska pracownia LAP Studio, wywodząca się ze struktur Estudio Lamela – jednego z najbardziej znanych biur architektonicznych w Hiszpanii.

Projektanci postawili na nowoczesny design, który wchodzi w niezwykle ciekawy dialog z historycznym, przedwojennym otoczeniem tej części Elbląga, charakteryzującym się uporządkowaną urbanistyką i budynkami ze skośnymi dachami. Elegancję podkreślają wielkogabarytowe, wysokie okna zapewniające doskonałe doświetlenie wnętrz, szklane bezramowe balustrady na balkonach i tarasach oraz klatka schodowa wykończona naturalnym kamieniem.

Prestiż i alternatywa dla domu

W ofercie są mieszkania dwupokojowe (od 36 do 49 m²), trzypokojowe (55 i 64 m²) oraz absolutny unikat – dwupoziomowe, czteropokojowe apartamenty o powierzchni od 86 do 90 m², z antresolami. Wybrane lokale posiadają niezależne wejścia bezpośrednio z zewnątrz, dzięki czemu zapewniają komfort i poczucie niezależności zbliżone do domu jednorodzinnego. Istnieje również możliwość połączenia dwóch mieszkań – lokalu parterowego i apartamentu na wyższych kondygnacjach – w jeden trzypoziomowy segment o powierzchni od 135 do 148 m². Do lokali przewidziano także naziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie w piwnicy budynku.

O wyjątkowości tej oferty mówi Karol Sartanowicz z biura sprzedaży KINGDOM NIERUCHOMOŚCI:

- Inwestycja przy Częstochowskiej 17 to odpowiedź na rosnące wymagania elblążan, którzy szukają nieruchomości segmentu premium. Kameralność – tylko dwanaście apartamentów w budynku – to luksus, którego próżno szukać w masowych projektach deweloperskich. Szczególne zainteresowanie budzą mieszkania dwupoziomowe z własnymi, niezależnymi wejściami z zewnątrz. To rozwiązanie daje poczucie autonomii własnego domu, eliminując jednocześnie obowiązki związane z jego samodzielnym utrzymaniem. Dodatkowo ponad połowa lokali posiada własne ogródki, a wyższe kondygnacje przestronne tarasy. To połączenie kameralności, prywatności i funkcjonalnych rozwiązań czyni tę ofertę absolutnie wyjątkową na lokalnym rynku.

Codzienność w rytmie „slow”, ale z miejskimi wygodami

Częstochowska 17 łączy w sobie dwa z pozoru przeciwstawne światy. Z jednej strony budynek położony jest przy cichej, mało ruchliwej ulicy, na skraju rozległego, kilkohektarowego zielonego obszaru, a projekt zagospodarowania terenu powstał z poszanowaniem dla istniejącej zieleni i okazałego starodrzewu. Z drugiej strony, przyszli mieszkańcy zachowają pełen dostęp do miejskiej infrastruktury – w odległości zaledwie kilku minut spacerem znajdują się sklepy, park handlowy, przystanki tramwajowe i autobusowe, przedszkola, szkoły oraz Wojewódzki Szpital Zespolony.

Aspekt ten podkreśla Anna Sartanowicz z biura KINGDOM NIERUCHOMOŚCI:

„Lokalizacja to bez wątpienia jeden z największych atutów tego projektu. Częstochowska 17 pozwala mieszkać w spokojnym, zielonym otoczeniu, a jednocześnie korzystać ze wszystkich udogodnień miasta. Warto też zwrócić uwagę na rozwiązania wpływające na komfort i koszty użytkowania mieszkań – każdy lokal wyposażono w system rekuperacji, czyli nowoczesną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a projekt przewiduje również możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej.”

Doświadczenie, które gwarantuje jakość

Za realizacją inwestycji stoi doświadczona grupa deweloperska, realizująca dotychczas projekty głównie na rynku warszawskim. Jej zespół zdobywał doświadczenie przy realizacji projektów mieszkaniowych i komercyjnych w całej Polsce, pełniąc wcześniej kluczowe funkcje w największych firmach generalnego wykonawstwa.

„Częstochowska 17” to jeden z dwóch projektów tego dewelopera realizowanych obecnie w Elblągu (drugim jest zlokalizowane przy ulicy Ogólnej osiedle „Nove Ogrody”, którego budowa jest na ukończeniu).

Dni otwarte i oferta FIRST MINUTE

Dni otwarte inwestycji odbędą się w dniach 30 czerwca i 1 lipca w godzinach od 16:00 do 20:00. Istnieje również możliwość indywidualnego zapoznania się z inwestycją i dostępnymi lokalami w dogodnym terminie.

Dla pierwszych nabywców dostępna jest oferta First Minute, obejmująca możliwość uzyskania atrakcyjnych, indywidualnie ustalanych rabatów. Preferencyjne warunki obowiązują do końca lipca i dotyczą ograniczonej liczby lokali.

Biuro sprzedaży i informacje o ofercie:

Aktualna oferta mieszkań, rzuty lokali oraz informacje o dostępności znajdują się na stronie www.cz17.pl

Szczegółowych informacji o inwestycji oraz dostępnych lokalach udziela biuro sprzedaży:

KINGDOM NIERUCHOMOŚCI

ul. Ogólna 63A, Elbląg

telefon: +48 55 620 30 27

e-mail: sprzedaz@cz17.pl