Salmonella – objawy. Po jakim czasie występują i jak je rozpoznać?

Zatrucie pokarmowe wywołane przez bakterie z rodzaju Salmonella należy do najczęstszych infekcji przenoszonych drogą pokarmową. Co roku odnotowuje się wiele przypadków zakażeń, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Objawy mogą pojawić się już po kilku godzinach od kontaktu z bakterią i często są mylone z innymi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać salmonellozę, w jaki sposób można się nią zarazić i co robić, gdy podejrzewa się zakażenie omawianą bakterią.