 Samodzielna księgowość - czy należy się jej obawiać?

Znaczna część firm działających w Polsce prowadzi małą księgowość. Prowadzenie ewidencji podatkowej, księgi przychodów oraz ewidencja faktur to podstawowe obowiązki jednoosobowych działalności gospodarczych. Mała księgowość online nie musi być czasochłonnym wyzwaniem. Wystarczy korzystać z odpowiednich narzędzi.

Mała księgowość to nie jest skomplikowany proces, niemniej większość przedsiębiorców boi się ewentualnych błędów i potencjalnych konsekwencji ze strony urzędu skarbowego. Jednak z księgowego punktu widzenia, prowadzenie działalności gospodarczej nie jest zadaniem, któremu można podołać wyłącznie ze wsparciem biur rachunkowych. O czym trzeba pamiętać, samemu rozliczając jednoosobową działalność gospodarczą?

Co warto wiedzieć o małej księgowości?

Małe i średnie firmy zazwyczaj rozliczają się na zasadach ogólnych. Podstawą takiej formy prowadzenia działalności jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jest ona niezbędna, kiedy trzeba wyliczyć podatek dochodowy, a także do takich aspektów jak ewidencja środków trwałych w firmie. Codzienne obowiązki księgowe przedsiębiorcy to naturalnie wystawianie faktur, które następnie trafiają do księgi przychodów i rozchodów. Mikroprzedsiębiorca może, ale nie zawsze musi, podlegać obowiązkowi rozliczenia podatku VAT. Podatnicy VAT oprócz podstawowej ewidencji przychodów prowadzą również rejestry VAT, a także mają obowiązek wysyłać regularnie jednolity plik kontrolny (JPK). Na początku jednak niezbędna jest deklaracja VAT, która obliguje przedsiębiorcę do wymienionych wcześniej obowiązków. Niektóre firmy zobowiązane są również do prowadzenia:

ewidencji środków trwałych,

ewidencji wyposażenia,

ewidencji przebiegu pojazdu.

Mała księgowość firmy a ZUS

Oczywiście niezwykle ważnym elementem, na który składa się mała księgowość jest pilnowanie składek ZUS, które należy opłacać do 10. dnia każdego miesiąca. W Polsce składki można podzielić na dwie grupy: społeczne oraz zdrowotne. Do tego dochodzi również składka na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Solidarnościowy (FS). Wśród składek społecznych obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, natomiast dobrowolna jest składka chorobowa.

Przedsiębiorca nie musi płacić za siebie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli ma prawo do korzystania z obniżonych składek ZUS od preferencyjnej podstawy (w takiej sytuacji podstawa składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto) albo ukończył 60 lat w przypadku mężczyzn – lub 55 lat w przypadku kobiet.

Dlaczego warto prowadzić samodzielną księgowość?

Korzystanie z usług biura rachunkowego jest z pewnością wygodnym rozwiązaniem, ale jak w każdym przypadku - ma swoją cenę. Niekiedy przedsiębiorcy bardziej opłaca się skorzystać z usług księgowego, niż samemu tracić cenny czas na wprowadzanie do systemu faktur i dokonywanie rozliczeń. Niemniej spora część mikroprzedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości ze względu na oszczędność pieniędzy. Podatkową księgę przychodów można prowadzić samemu, a nowoczesne narzędzia pozwalają robić to znaczenie efektywniej, niż w czasach, kiedy własną działalność gospodarczą prowadziło się w postaci fizycznych ksiąg rachunkowych. Możliwość wystawienia faktury VAT bez konieczności pilnowania numeracji czy danych podmiotów jest wygodne i szybkie. Kiedy dba o to program, faktury VAT można wystawiać sprawnie i bez obaw o późniejsze błędy w księgowości. Wystarczy jedno oprogramowanie, żeby cieszyć się z prostej małej księgowości.

Co zawiera mała księgowość online?

Ewidencja przychodów nigdy nie była tak łatwa. Program do księgowości online pozwala przetwarzać nie tylko faktury VAT w formie elektronicznej, ale również skany. Przedsiębiorca ma do dyspozycji program do fakturowania, który oferuje gotowe szablony, a także dba o właściwą numerację. Stałych kontrahentów można dodać do bazy klientów, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem uzupełniać i sprawdzać danych. Dokumenty można wystawiać w różnych językach, a także w dowolnej walucie. Całość można okrasić logo firmy, aby zadbać o profesjonalizm w oczach kontrahentów.

W jednym miejscu można też rozliczyć wszystkie zobowiązania podatkowe oraz ubezpieczeniowe. Szybko i wygodnie można prowadzić ewidencję środków trwałych, a także wysłać JPK. Ważnym aspektem małej księgowości jest również kwestia ewentualnych zaległości w opłacaniu faktur VAT. Z programem można na bieżąco pilnować zarówno terminów na opłacanie faktury VAT. Wartościowe programy do małej księgowości posiadają również funkcję integracji z bankowością elektroniczną, dzięki czemu system automatycznie wykrywa wpłaty i uzupełnia rejestr.

Programy do księgowości dostępne są zarówno dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, jak i osób fizycznych na ryczałcie czy korzystających z podatku liniowego. Są to więc systemy przeznaczone dla JDG oraz spółek cywilnych.

Część przedsiębiorców obawia się samodzielnej księgowości, jednak z właściwymi narzędziami, prowadzenie przychodów ewidencjonowanych jest prostsze niż mogłoby się wydawać.

