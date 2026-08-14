 Skąd polskie firmy biorą pracowników, gdy brakuje rąk do pracy

Polski rynek pracy wysyła sprzeczne sygnały: bezrobocie rejestrowane lekko rośnie, a mimo to wielu pracodawców nie ma kim obsadzić stanowisk. Wyjaśniamy, gdzie brakuje rąk i po jakie kanały rekrutacji sięgają dziś firmy.

Najważniejsze w skrócie

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8% (koniec czerwca 2026 r.), a mierzona metodą unijną (BAEL) utrzymuje się w okolicach 3% — to jedno z najniższych bezrobocie w UE.

Na koniec I kwartału 2026 r. w gospodarce było ponad 100 tys. wolnych miejsc pracy (dane GUS).

Niedobór pracowników ma charakter strukturalny (demografia), a nie tylko sezonowy.

Firmy coraz częściej łączą kanały krajowe z rekrutacją kandydatów z zagranicy.

Gdzie w polskiej gospodarce najbardziej brakuje rąk

Niedobór nie rozkłada się równomiernie. Najmocniej odczuwają go branże wymagające fizycznie i o wysokiej rotacji:

produkcja

logistyka i magazyny

budownictwo

gastronomia i hotelarstwo

opieka

Przyczyny są w dużej mierze strukturalne: starzenie się społeczeństwa, mniej liczne roczniki wchodzące na rynek pracy oraz odpływ młodszych kandydatów do dużych ośrodków i pracy biurowej. Efekt jest taki, że nawet przy słabszej koniunkturze części wakatów nie ma komu obsadzić.

Kanały rekrutacji — co działa, a co ma granice

Każdy kanał ma mocne strony i ograniczenia. Poniżej te, po które firmy sięgają najczęściej:

Tabela 1. Kanały rekrutacji

Kanał Mocna strona Ograniczenie Ogłoszenia lokalne szybkie i tanie niewielki zasięg Rekrutacja „z polecenia” zweryfikowani kandydaci ograniczona pula Powiatowy urząd pracy brak kosztów nie zawsze pasujące profile Agencja pracy tymczasowej szybkie obsadzenie stanowiska wyższy koszt Portale z kandydatami z zagranicy dostęp do szerszej puli konieczność dopełnienia formalności

Pracownicy z zagranicy — gdzie firmy ich znajdują

Gdy kandydatów na rynku krajowym brakuje, naturalnym krokiem jest sięgnięcie po pracowników zza granicy — przede wszystkim z Ukrainy, od lat obecnych w produkcji, logistyce, budownictwie i usługach.

Kanałów dotarcia jest kilka: agencje wyspecjalizowane w rekrutacji cudzoziemców, rekomendacje wśród zatrudnionych oraz serwisy kojarzące firmy bezpośrednio z kandydatami. Zamiast czekać na zgłoszenia, pracodawca trafia od razu do osób gotowych do pracy w konkretnym mieście czy branży. Jednym z takich narzędzi jest portal Razem Work, skierowany do kandydatów z Ukrainy poszukujących zatrudnienia w Polsce. Taki bezpośredni kontakt skraca rekrutację i poszerza pulę kandydatów poza rynek lokalny.

Formalności — legalne zatrudnienie krok po kroku

Znalezienie kandydata to połowa sukcesu — druga to legalizacja pracy. Od 1 czerwca 2025 r. obowiązuje nowa ustawa o powierzaniu pracy cudzoziemcom, a od grudnia 2025 r. jej przepisy wykonawcze. O czym pamiętać:

Legalny pobyt to nie to samo co prawo do pracy — sam PESEL czy wiza nie wystarczą.

Potrzebny jest właściwy dokument: zezwolenie na pracę albo oświadczenie wpisane do ewidencji.

Coraz więcej procedur załatwia się elektronicznie.

Za nielegalne powierzenie pracy grozi grzywna sięgająca 50 tys. zł.



Tabela 2. Ścieżki legalizacji pracy

Ścieżka legalizacji Kiedy się sprawdza Opłata Oświadczenie o powierzeniu pracy krótsze zatrudnienie, uproszczona procedura 400 zł Zezwolenie na pracę dłuższe i typowe zatrudnienie od 400 zł

Wnioski