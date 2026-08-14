Skąd polskie firmy biorą pracowników, gdy brakuje rąk do pracy
Polski rynek pracy wysyła sprzeczne sygnały: bezrobocie rejestrowane lekko rośnie, a mimo to wielu pracodawców nie ma kim obsadzić stanowisk. Wyjaśniamy, gdzie brakuje rąk i po jakie kanały rekrutacji sięgają dziś firmy.
Najważniejsze w skrócie
- Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8% (koniec czerwca 2026 r.), a mierzona metodą unijną (BAEL) utrzymuje się w okolicach 3% — to jedno z najniższych bezrobocie w UE.
- Na koniec I kwartału 2026 r. w gospodarce było ponad 100 tys. wolnych miejsc pracy (dane GUS).
- Niedobór pracowników ma charakter strukturalny (demografia), a nie tylko sezonowy.
- Firmy coraz częściej łączą kanały krajowe z rekrutacją kandydatów z zagranicy.
Gdzie w polskiej gospodarce najbardziej brakuje rąk
Niedobór nie rozkłada się równomiernie. Najmocniej odczuwają go branże wymagające fizycznie i o wysokiej rotacji:
- produkcja
- logistyka i magazyny
- budownictwo
- gastronomia i hotelarstwo
- opieka
Przyczyny są w dużej mierze strukturalne: starzenie się społeczeństwa, mniej liczne roczniki wchodzące na rynek pracy oraz odpływ młodszych kandydatów do dużych ośrodków i pracy biurowej. Efekt jest taki, że nawet przy słabszej koniunkturze części wakatów nie ma komu obsadzić.
Kanały rekrutacji — co działa, a co ma granice
Każdy kanał ma mocne strony i ograniczenia. Poniżej te, po które firmy sięgają najczęściej:
Tabela 1. Kanały rekrutacji
|Kanał
|Mocna strona
|Ograniczenie
|Ogłoszenia lokalne
|szybkie i tanie
|niewielki zasięg
|Rekrutacja „z polecenia”
|zweryfikowani kandydaci
|ograniczona pula
|Powiatowy urząd pracy
|brak kosztów
|nie zawsze pasujące profile
|Agencja pracy tymczasowej
|szybkie obsadzenie stanowiska
|wyższy koszt
|Portale z kandydatami z zagranicy
|dostęp do szerszej puli
|konieczność dopełnienia formalności
Pracownicy z zagranicy — gdzie firmy ich znajdują
Gdy kandydatów na rynku krajowym brakuje, naturalnym krokiem jest sięgnięcie po pracowników zza granicy — przede wszystkim z Ukrainy, od lat obecnych w produkcji, logistyce, budownictwie i usługach.
Kanałów dotarcia jest kilka: agencje wyspecjalizowane w rekrutacji cudzoziemców, rekomendacje wśród zatrudnionych oraz serwisy kojarzące firmy bezpośrednio z kandydatami. Zamiast czekać na zgłoszenia, pracodawca trafia od razu do osób gotowych do pracy w konkretnym mieście czy branży. Jednym z takich narzędzi jest portal Razem Work, skierowany do kandydatów z Ukrainy poszukujących zatrudnienia w Polsce. Taki bezpośredni kontakt skraca rekrutację i poszerza pulę kandydatów poza rynek lokalny.
Formalności — legalne zatrudnienie krok po kroku
Znalezienie kandydata to połowa sukcesu — druga to legalizacja pracy. Od 1 czerwca 2025 r. obowiązuje nowa ustawa o powierzaniu pracy cudzoziemcom, a od grudnia 2025 r. jej przepisy wykonawcze. O czym pamiętać:
- Legalny pobyt to nie to samo co prawo do pracy — sam PESEL czy wiza nie wystarczą.
- Potrzebny jest właściwy dokument: zezwolenie na pracę albo oświadczenie wpisane do ewidencji.
- Coraz więcej procedur załatwia się elektronicznie.
- Za nielegalne powierzenie pracy grozi grzywna sięgająca 50 tys. zł.
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Tabela 2. Ścieżki legalizacji pracy
|Ścieżka legalizacji
|Kiedy się sprawdza
|Opłata
|Oświadczenie o powierzeniu pracy
|krótsze zatrudnienie, uproszczona procedura
|400 zł
|Zezwolenie na pracę
|dłuższe i typowe zatrudnienie
|od 400 zł
Wnioski
- Niedobór rąk w wielu branżach jest trwały, nie chwilowy.
- Jeden kanał rekrutacji zwykle nie wystarcza — warto je łączyć.
- Kandydaci z zagranicy realnie poszerzają pulę, ale wymagają dopełnienia formalności.
- O utrzymaniu pracownika na dłużej decydują wdrożenie, język i zakwaterowanie.