Start rekrutacji w AMiSNS
Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. To moment, w którym kandydaci mogą podjąć świadomą decyzję i wybrać studia łączące wiedzę akademicką z praktycznym przygotowaniem do przyszłego zawodu. AMiSNS oferuje kierunki odpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy.
Wybierz swój kierunek:
Studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie:
• pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), Pielęgniarstwo - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS
• ratownictwo medyczne (studia I i II stopnia), Ratownictwo medyczne - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS
• kierunek lekarski (jednolite studia magisterskie), Kierunek lekarski - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS
• psychologia (jednolite studia magisterskie), Psychologia - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS
• administracja (studia I i II stopnia), Administracja - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS
• bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia*), Bezpieczeństwo wewnętrzne - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.
Nowoczesna nauka
Kształcenie w AMiSNS opiera się na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką. Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, w tym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Centrum Anatomii Prawidłowej (prosektorium). Istotnym elementem studiów są zajęcia kliniczne realizowane w szpitalach województwa warmińsko‑mazurskiego i pomorskiego, prowadzone pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków, również z doświadczeniem międzynarodowym.
Możliwości rozwoju
Studia w AMiSNS to nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także realne możliwości rozwoju:
- wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+,
- udział w Szkole Legii Akademickiej,
- dostęp do systemu stypendialnego, który w wielu przypadkach pozwala znacząco obniżyć koszty studiowania.
Korzystne warunki rekrutacji
W ramach tegorocznej rekrutacji kandydaci mogą skorzystać z preferencyjnych warunków:
- 0 zł opłaty rekrutacyjnej do 15 lipca 2026 r. (przy złożeniu kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji, p.110),
- 0 zł opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów AMiSNS – przez cały okres rekrutacji,
- 0 zł opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na kierunek lekarski w pierwszej turze,
- 200 zł zniżki na czesne dla absolwentów klas mundurowych oraz pracowników służb mundurowych.
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Ul. Lotnicza 2,
82-300 Elbląg
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Dział Rekrutacji
tel. 512 543 321
512 542 967
e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl
pon. - sob. (8:00-16:00)