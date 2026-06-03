 Start rekrutacji w AMiSNS

Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. To moment, w którym kandydaci mogą podjąć świadomą decyzję i wybrać studia łączące wiedzę akademicką z praktycznym przygotowaniem do przyszłego zawodu. AMiSNS oferuje kierunki odpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy.

Wybierz swój kierunek:

Studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie:

• pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), Pielęgniarstwo - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS

• ratownictwo medyczne (studia I i II stopnia), Ratownictwo medyczne - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS

• kierunek lekarski (jednolite studia magisterskie), Kierunek lekarski - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS

• psychologia (jednolite studia magisterskie), Psychologia - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS

• administracja (studia I i II stopnia), Administracja - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS

• bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia*), Bezpieczeństwo wewnętrzne - Akademia medyczna w Elblągu - Studia medyczne - AMISNS

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

Nowoczesna nauka

Kształcenie w AMiSNS opiera się na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką. Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, w tym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Centrum Anatomii Prawidłowej (prosektorium). Istotnym elementem studiów są zajęcia kliniczne realizowane w szpitalach województwa warmińsko‑mazurskiego i pomorskiego, prowadzone pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków, również z doświadczeniem międzynarodowym.

Możliwości rozwoju

Studia w AMiSNS to nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także realne możliwości rozwoju:

wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ ,

, udział w Szkole Legii Akademickiej ,

, dostęp do systemu stypendialnego, który w wielu przypadkach pozwala znacząco obniżyć koszty studiowania.

Korzystne warunki rekrutacji

W ramach tegorocznej rekrutacji kandydaci mogą skorzystać z preferencyjnych warunków:

0 zł opłaty rekrutacyjnej do 15 lipca 2026 r. (przy złożeniu kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji, p.110),

0 zł opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów AMiSNS – przez cały okres rekrutacji,

0 zł opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na kierunek lekarski w pierwszej turze,

200 zł zniżki na czesne dla absolwentów klas mundurowych oraz pracowników służb mundurowych.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Ul. Lotnicza 2,

82-300 Elbląg

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Dział Rekrutacji

tel. 512 543 321

512 542 967

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

pon. - sob. (8:00-16:00)