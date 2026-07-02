Start wakacji w Parku Rozrywki Nowa Holandia. Rodzinna przygoda czeka!
Wakacje już się zaczęły, a Park Rozrywki Nowa Holandia zaprasza całe rodziny z Elbląga i okolic do wspólnego świętowania pierwszych dni lata. To idealny moment, aby oderwać dzieci od ekranów, spędzić czas na świeżym powietrzu i rozpocząć wakacje pełne śmiechu, ruchu i niezapomnianych wspomnień. Zobacz zdjęcia.
Atrakcje dla małych odkrywców
Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, które pozwalają bawić się, odkrywać i przeżywać prawdziwe przygody. W Parku Rozrywki Nowa Holandia można korzystać m.in. z ogromnych dmuchanych zjeżdżalni, basenów z kulkami, trampolin, parku linowego, rowerków wodnych, tramwaju wodnego z kapitanem, Wyspy Iluzji, Wyspy Potworów, Owadów XXL, placu zabaw dla najmłodszych, Mega Klocków, Przeprawy Pontonowej, Kopalni Złota, zwierząt Safari i wielu innych atrakcji.
Jedną z największych gwiazd parku jest Lew Gigant — ogromna dmuchana zjeżdżalnia, która robi wrażenie na dzieciach i dorosłych. To punkt obowiązkowy każdej wizyty!
Wakacyjne atrakcje specjalne
W każdy weekend wakacji na gości czeka jeszcze więcej dobrej zabawy! W programie pojawią się PIANA PARTY, animacje, malowanie twarzy, gry terenowe i dodatkowe atrakcje dla dzieci.
To właśnie weekendy w Nowej Holandii będą pełne śmiechu, kolorów, ruchu i wakacyjnej energii. Dzieci mogą wyszaleć się na świeżym powietrzu, a rodzice spędzić z nimi wyjątkowy rodzinny dzień blisko Elbląga.
Blisko Elbląga, blisko dobrej zabawy
Park Rozrywki Nowa Holandia znajduje się w dogodnej lokalizacji przy trasie S7, dlatego to doskonały kierunek na jednodniową wycieczkę dla rodzin z Elbląga i okolic. Bez długiego planowania, bez dalekich podróży — wystarczy wybrać dzień, kupić bilety i rozpocząć wakacje w najlepszym stylu.
Rozpocznij wakacje w Nowej Holandii
Podaruj dzieciom coś więcej niż kolejny wakacyjny dzień. Podaruj im przygodę, ruch, śmiech i wspólne rodzinne wspomnienia.
Kup bilety online i zaplanuj wizytę w Parku Rozrywki Nowa Holandia już dziś!
Kup bilety online
📅 Kup bilety: https://rpr.nowaholandia.pl/cennik-bilety/
🕒 Godziny otwarcia: codziennie 10:00–18:00
Kontakt i lokalizacja
📞 55 615 10 85
✉️ parkrozrywki@nowaholandia.pl
📍Nowe Pole 1B, Elbląg, przy trasie S7
🌐 Więcej informacji: www.rpr.nowaholandia.pl
Park Rozrywki Nowa Holandia — rozpocznij wakacje pełne przygód!