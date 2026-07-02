 Start wakacji w Parku Rozrywki Nowa Holandia. Rodzinna przygoda czeka!

Wakacje już się zaczęły, a Park Rozrywki Nowa Holandia zaprasza całe rodziny z Elbląga i okolic do wspólnego świętowania pierwszych dni lata. To idealny moment, aby oderwać dzieci od ekranów, spędzić czas na świeżym powietrzu i rozpocząć wakacje pełne śmiechu, ruchu i niezapomnianych wspomnień. Zobacz zdjęcia.

Atrakcje dla małych odkrywców

Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, które pozwalają bawić się, odkrywać i przeżywać prawdziwe przygody. W Parku Rozrywki Nowa Holandia można korzystać m.in. z ogromnych dmuchanych zjeżdżalni, basenów z kulkami, trampolin, parku linowego, rowerków wodnych, tramwaju wodnego z kapitanem, Wyspy Iluzji, Wyspy Potworów, Owadów XXL, placu zabaw dla najmłodszych, Mega Klocków, Przeprawy Pontonowej, Kopalni Złota, zwierząt Safari i wielu innych atrakcji.

Jedną z największych gwiazd parku jest Lew Gigant — ogromna dmuchana zjeżdżalnia, która robi wrażenie na dzieciach i dorosłych. To punkt obowiązkowy każdej wizyty!

Wakacyjne atrakcje specjalne

W każdy weekend wakacji na gości czeka jeszcze więcej dobrej zabawy! W programie pojawią się PIANA PARTY, animacje, malowanie twarzy, gry terenowe i dodatkowe atrakcje dla dzieci.

To właśnie weekendy w Nowej Holandii będą pełne śmiechu, kolorów, ruchu i wakacyjnej energii. Dzieci mogą wyszaleć się na świeżym powietrzu, a rodzice spędzić z nimi wyjątkowy rodzinny dzień blisko Elbląga.

Blisko Elbląga, blisko dobrej zabawy

Park Rozrywki Nowa Holandia znajduje się w dogodnej lokalizacji przy trasie S7, dlatego to doskonały kierunek na jednodniową wycieczkę dla rodzin z Elbląga i okolic. Bez długiego planowania, bez dalekich podróży — wystarczy wybrać dzień, kupić bilety i rozpocząć wakacje w najlepszym stylu.

Rozpocznij wakacje w Nowej Holandii

Podaruj dzieciom coś więcej niż kolejny wakacyjny dzień. Podaruj im przygodę, ruch, śmiech i wspólne rodzinne wspomnienia.

Kup bilety online i zaplanuj wizytę w Parku Rozrywki Nowa Holandia już dziś!

Kup bilety online

📅 Kup bilety: https://rpr.nowaholandia.pl/cennik-bilety/

🕒 Godziny otwarcia: codziennie 10:00–18:00

Kontakt i lokalizacja

📞 55 615 10 85

✉️ parkrozrywki@nowaholandia.pl

📍Nowe Pole 1B, Elbląg, przy trasie S7

🌐 Więcej informacji: www.rpr.nowaholandia.pl

Park Rozrywki Nowa Holandia — rozpocznij wakacje pełne przygód!