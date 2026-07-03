Co zmieniło się w majątkach władz

Jak co roku przeglądamy oświadczenia majątkowe samorządowców, urzędników, szefów miejskich instytucji. Zaczynamy od władz miasta, następnie przejrzymy oświadczenia radnych, szefów miejskich instytucji i spółek. Co zmieniło się w ich zawodowym życiu i ich majątkach w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim?

W oświadczeniach władz miasta, które dzisiaj rano Urząd Miejski opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w majątkach władzy od 2024 roku.)

Halina Banach, skarbnik Elbląga

oszczędności: 61,5 tys. zł ( o 4 tys. więcej niż w 2024 r.), 86,9 tys. zł (oszczędności z funduszach emerytalnych, o 16,8 tys. więcej niż w 2024 r.), 36,6 tys. zł (pożyczka z mężem dla syna, 2,2 tys. mniej niż w 2024 r.)

nieruchomości: dom o pow. 210 m kw. (wartości 750 tys. zł, zwiększona wartość o 100 tys. zł w porównaniu z 2024 r.), działka budowlana o pow. 609 m kw. (pod domem, wartość 70 tys. zł, wycena bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: 203,4 tys. zł (o 29,5 tys. zł więcej niż w 2024 r.)

samochód: skoda fabia (2022) o wartości 80 tys. zł (współwłasność małżeńska). Wartość bez zmian.

kredyty: 65,5 tys. zł (hipoteczny na budowę domu), 58 tys. zł (kredyt hipoteczny z mężem i córką na zakup mieszkania w Gdyni),

310 tys. zł(pożyczka dla syna). Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - pozostało do spłaty 310 tys. zł.

Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga

oszczędności: 25,1 tys. zł (o 4,7 tys. zł więcej niż w 2024 r, współwłasność małżeńska)

nieruchomości: 58-metrowe mieszkanie o wartości 291 tys. zł (majątek odrębny, wartość bez zmian), 57-metrowe mieszkanie o wartości 285 tys. zł (majątek odrębny, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: 198,4 tys. zł (o 2,8 tys. więcej niż w 2024 r.)

samochód: Audi A3 (2016, współwłasność małżeńska, wartości nie podano. Piotr Kowal jeszcze rok temu miał wpisane w oświadczenie Fiata 500 (2008) i Hyundai Tucsona (2016).

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 181,9 tys. zł), kredyt gotówkowy (do spłaty 119 tys. zł), kredyt konsolidacyjny (pozostało do spłaty 148 tys. zł). W porównaniu z 2024 r. ubył jeden kredyt.

Michał Missan, prezydent Elbląga

oszczędności: 40 tys. zł (wspólność małżeńska, o 20 tys. zł więcej niż w 2022 r.);

nieruchomości: 113-metrowe mieszkanie o wartości 600 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian). Udział 105/1000 w działce o pow. 0,32 ha, przynależny do mieszkania (w cenie mieszkania, współwłasność małżeńska); bez zmian.

wynagrodzenie w 2025 r.: umowa o pracę w Urzędzie Miejskim - 248 tys. 450 zł (dochód, mniej o 11 tys. niż w 2024 r.)

samochód: mercedes benz SLK230 (2000 r.) o wartości ok. 20 tys. zł (bez zmian) – małżeńska współwłasność ustawowa.

kredyty: Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (wraz z żoną), do spłaty 535 tys. zł; pożyczka bankowa (do spłaty 47,6 tys. zł, razem z żoną wzięta w 2023 r.). Zobowiązana większe o ok. 10 tys. zł niż w 2024 r.

Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga

Oszczędności: 3,6 tys. zł (o 21 tys. zł mniej niż w 2024 r.)

Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m kw. (pow. użytkowa 108 m kw. i wartości 550 tys. zł (wartość bez zmian); działka rekreacyjna o pow. 944 m kw. z domkiem letniskowym o pow. 69 m kw. o łącznej wartości 200 tys. zł (wartość bez zmian, darowizna od rodziców);

Wynagrodzenie w 2024 r.: 214 tys. zł (umowa o pracę w Urzędzie Miejskim, o 7 tys. zł więcej niż w 2024 r.), dochód z tytułu praw autorskich i umów zlecenia: 1400 zł

Samochód: suzuki sx4 (2007) o wartości 20 tys. zł (bez zmian).

Kredyty: hipoteczny (do spłaty 211 tys. zł), zobowiązania mniejsze o ok. 8 tys. zł.

Artur Zieliński, sekretarz miasta

oszczędności: 10 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 10 tys. zł mniej w porównaniu z 2024 r.); 7,2 tys. zł na polisie ubezpieczeniowej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 69 m kw. i wartości 800 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 63 m i wartości 270 tys. zł (1/4 udziału nabytego w wyniku spadku); budynek garażowy wraz z gruntem o pow. 19 m kw. o wartości 40 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość wyższa o ponad 30 tys. zł). W oświadczeniu nie ma już mieszkania o pow. 95,3 m kw., które było jeszcze w 2023 r.

wynagrodzenie w 2025 r.: 219,6 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 10 tys. zł niż rok wcześniej), dochód z PIT - 405 zł.

samochód: citroen c5 (2019), cena zakupu 132 tys. zł (współwłasność małżeńska, bez zmian). Jeep Renegade, rok produkcji 2019, wartość ok. 60 tys. zł (1/4 udziału nabytego spadku)

kredyty: 55,7 tys. zł (współwłasność małżeńska). Kredyt na mieszkanie wzięty w 2024 roku, rok temu wynosił jeszcze ponad 650 tys. zł.