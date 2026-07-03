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Co zmieniło się w majątkach władz

 Elbląg, Od lewej; Halina Banach, Piotr Kowal, Michał Missan, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Kowal
Od lewej; Halina Banach, Piotr Kowal, Michał Missan, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Kowal (fot. archiwum portEl.pl)

Jak co roku przeglądamy oświadczenia majątkowe samorządowców, urzędników, szefów miejskich instytucji. Zaczynamy od władz miasta, następnie przejrzymy oświadczenia radnych, szefów miejskich instytucji i spółek. Co zmieniło się w ich zawodowym życiu i ich majątkach w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim?

W oświadczeniach władz miasta, które dzisiaj rano Urząd Miejski opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w majątkach władzy od 2024 roku.)

 

Halina Banach, skarbnik Elbląga

oszczędności: 61,5 tys. zł ( o 4 tys. więcej niż w 2024 r.), 86,9 tys. zł (oszczędności z funduszach emerytalnych, o 16,8 tys. więcej niż w 2024 r.), 36,6 tys. zł (pożyczka z mężem dla syna, 2,2 tys. mniej niż w 2024 r.)

nieruchomości: dom o pow. 210 m kw. (wartości 750 tys. zł, zwiększona wartość o 100 tys. zł w porównaniu z 2024 r.), działka budowlana o pow. 609 m kw. (pod domem, wartość 70 tys. zł, wycena bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: 203,4 tys. zł (o 29,5 tys. zł więcej niż w 2024 r.)

samochód: skoda fabia (2022) o wartości 80 tys. zł (współwłasność małżeńska). Wartość bez zmian.

kredyty: 65,5 tys. zł (hipoteczny na budowę domu), 58 tys. zł (kredyt hipoteczny z mężem i córką na zakup mieszkania w Gdyni),

310 tys. zł(pożyczka dla syna). Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - pozostało do spłaty 310 tys. zł.

 

Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga

oszczędności: 25,1 tys. zł (o 4,7 tys. zł więcej niż w 2024 r, współwłasność małżeńska)

nieruchomości: 58-metrowe mieszkanie o wartości 291 tys. zł (majątek odrębny, wartość bez zmian), 57-metrowe mieszkanie o wartości 285 tys. zł (majątek odrębny, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: 198,4 tys. zł (o 2,8 tys. więcej niż w 2024 r.)

samochód: Audi A3 (2016, współwłasność małżeńska, wartości nie podano. Piotr Kowal jeszcze rok temu miał wpisane w oświadczenie Fiata 500 (2008) i Hyundai Tucsona (2016).

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 181,9 tys. zł), kredyt gotówkowy (do spłaty 119 tys. zł), kredyt konsolidacyjny (pozostało do spłaty 148 tys. zł). W porównaniu z 2024 r. ubył jeden kredyt.

 

 

Michał Missan, prezydent Elbląga

oszczędności: 40 tys. zł (wspólność małżeńska, o 20 tys. zł więcej niż w 2022 r.);

nieruchomości: 113-metrowe mieszkanie o wartości 600 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian). Udział 105/1000 w działce o pow. 0,32 ha, przynależny do mieszkania (w cenie mieszkania, współwłasność małżeńska); bez zmian.

wynagrodzenie w 2025 r.: umowa o pracę w Urzędzie Miejskim - 248 tys. 450 zł (dochód, mniej o 11 tys. niż w 2024 r.)

samochód: mercedes benz SLK230 (2000 r.) o wartości ok. 20 tys. zł (bez zmian) – małżeńska współwłasność ustawowa.

kredyty: Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (wraz z żoną), do spłaty 535 tys. zł; pożyczka bankowa (do spłaty 47,6 tys. zł, razem z żoną wzięta w 2023 r.). Zobowiązana większe o ok. 10 tys. zł niż w 2024 r.

 

Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga

Oszczędności: 3,6 tys. zł (o 21 tys. zł mniej niż w 2024 r.)

Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m kw. (pow. użytkowa 108 m kw. i wartości 550 tys. zł (wartość bez zmian); działka rekreacyjna o pow. 944 m kw. z domkiem letniskowym o pow. 69 m kw. o łącznej wartości 200 tys. zł (wartość bez zmian, darowizna od rodziców);

Wynagrodzenie w 2024 r.: 214 tys. zł (umowa o pracę w Urzędzie Miejskim, o 7 tys. zł więcej niż w 2024 r.), dochód z tytułu praw autorskich i umów zlecenia: 1400 zł

Samochód: suzuki sx4 (2007) o wartości 20 tys. zł (bez zmian).

Kredyty: hipoteczny (do spłaty 211 tys. zł), zobowiązania mniejsze o ok. 8 tys. zł.

 

Artur Zieliński, sekretarz miasta

oszczędności: 10 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 10 tys. zł mniej w porównaniu z 2024 r.); 7,2 tys. zł na polisie ubezpieczeniowej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 69 m kw. i wartości 800 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 63 m i wartości 270 tys. zł (1/4 udziału nabytego w wyniku spadku); budynek garażowy wraz z gruntem o pow. 19 m kw. o wartości 40 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość wyższa o ponad 30 tys. zł). W oświadczeniu nie ma już mieszkania o pow. 95,3 m kw., które było jeszcze w 2023 r.

wynagrodzenie w 2025 r.: 219,6 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 10 tys. zł niż rok wcześniej), dochód z PIT - 405 zł.

samochód: citroen c5 (2019), cena zakupu 132 tys. zł (współwłasność małżeńska, bez zmian). Jeep Renegade, rok produkcji 2019, wartość ok. 60 tys. zł (1/4 udziału nabytego spadku)

kredyty: 55,7 tys. zł (współwłasność małżeńska). Kredyt na mieszkanie wzięty w 2024 roku, rok temu wynosił jeszcze ponad 650 tys. zł.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Też prywatnie biorą kredyty na niezbędne wydatki rodzinne, które spłacać beda ich dzieci? Tak jak to robią rządząc miastem?
  • Chętnie kupię dom o wartości z oświadczeń majątkowych
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    6
    1
    Izi33557799(2026-07-03)
  • Pasą sie tłuste KOwskie koty za nasze pieniedze
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    3
    1
    Mama Karoliny(2026-07-03)
  • Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga Oszczędności: 3,6 tys. zł. Brak słów kto nami rządzi. jedna najnizsza krajowa oszczędności zarabiając prawie 200 k rocznie...
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    6
    2
    Tralala(2026-07-03)
  • Jest dobrze wszyscy uśmiechnięci.
  • Ceny nieruchomości to chyba z przed 10 lat haha
  • Nie dość, że w wieku 40 lub 50 lat, oni są dalej pozadłużani na setki tysięcy złotych, to jeszcze biorą kredyty na kupno mieszkań dla swoich synów i córek w Trójmieście. Skoro Elbląg tak bardzo kochacie, taki jest super zarządzany i tak świetnie się rozwija, to dlaczego Wasze dzieci mieszkają o studiują w Gdyni lub Gdańsku? Elbląskie uczelnie i elbląskie warunki mieszkaniowo-bytowe są gorsze? W życiu na ten temat prawdy powiedzą, tak jak nie powiwdzą, dlaczego stanowisko Sekretarza Miasta utworzono i obsadzono akurat wtedy, kiedy Artur był bez posady, bo stracił stołek wiceprezydenta. Obrzydliwe to wszystko!
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    6
    2
    Obrzydzenie(2026-07-03)
  • Chwileczkę, nie licząc tej pierwszej Pani to pozostali najwyżsi przedstawiciele władzy miejskiej nie mają praktycznie ŻADNYCH oszczędności? Albo ukrywają majątek albo nie potrafią zarządzać pieniędzmi, to nic dziwnego że miasto tak cienko przędzie finansowo.
  • Trzaskowski zapowiedział ze czlonki partii politycznych nie będą mogli zasiadać w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych? To odgórny nakaz dla wszystkich???
  • Nie POtrzeba w tej grupie jeszcze jednego wiceprezydenta ?... a może jakiś departament uśmiechu ? Jestem gotowy pomóc w tych ciężkich czasach będę walczył jak Lew o każdy stołek.
  • Szału ni ma ! Lekarze zarabiają lepiej jak się okazało.....
  • Żeby od dekad trzymać się stołków, na których zarabia się po kilkanaście tysięcy miesięcznie i dalej być pół miliona na minusie, to trzeba być jednostką wybitną. Co oni by zrobili, gdyby nie banki i urzędowy, wewnętrzny fundusz pożyczkowy? Chyba by się zapłakali na dobre! Jednym z kryteriów przyjmowania na stanowiska w instytucjach publicznych, powinien być poziom zadłużenia. W niektórych państwach nie można zostać parlamentarzystą, jeśli np. ogłosiło się bankructwo lub upadłość konsumencką. Ale nie w Polsce, niestety.
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    3
    0
    Długi(2026-07-03)
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