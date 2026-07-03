Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów. Jak wypadły elbląskie szkoły?
Jak wypadają poszczególne elbląskie szkoły w zestawieniu wyników egzaminu ósmoklasisty? Sprawdziliśmy to, analizując wyniki ogłoszone dzisiaj przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży
Ósmoklasiści z całego kraju dzisiaj dowiedzieli się, jaki wynik uzyskali z poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Mają one spore znaczenie przy wyborze dalszej ścieżki edukacji i wymarzonej szkoły średniej.
- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych (zdjęć) oraz znajomość jednej z lektur obowiązkowych. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność wykonywania działań na potęgach. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.
65 proc. z języka polskiego, 55 proc. z matematyki i 73 proc. z języka angielskiego – to krajowe średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku. Jak na tym tle wypada Elbląg? W naszym mieście do egzaminu przystąpiło niewiele ponad 1000 uczniów. Średnia miejska jeśli chodzi o wynik z języka polskiego to 64 proc., z matematyki - 56 proc., z języka angielskiego - 75 proc.. Dla porównania, w Olsztynie średnia z języka polskiego to 61 proc, z matematyki - 55, a z angielskiego - 77 pkt.
Poniżej podajemy ósmoklasistów w poszczególnych elbląskich szkołach (średnia punktów)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (34 osoby)
Język polski - 71 proc.
Matematyka - 70
Język angielski - 88
SP nr 1 (74 osoby)
Język polski - 66
Matematyka - 51
Język angielski - 76
SSP nr 3 (41 osób)
Język polski - 67
Matematyka - 70
Język angielski - 81
SP nr 4 (62 osoby)
Język polski - 62
Matematyka - 48
Język angielski - 63
SP nr 6 (34 osoby)
Język polski - 59
Matematyka - 55
Język angielski - 74
SP nr 8 (19 osób)
Język polski - 55
Matematyka - 35
Język angielski - 48
SP nr 9 (35 osób)
Język polski - 61
Matematyka - 53
Język angielski - 71
SP nr 11 (89 osób)
Język polski - 68
Matematyka - 60
Język angielski - 78
SP 12 (71 osób)
Język polski - 66
Matematyka - 59
Język angielski - 78
SP 14 (25 osób)
Język polski - 60
Matematyka - 32
Język angielski - 54
SP 15 (64 osoby)
Język polski - 63
Matematyka - 66
Język angielski - 84
SP 16 (69 osób)
Język polski - 67
Matematyka - 58
Język angielski - 78
SP nr 18 (89 osób)
Język polski - 62
Matematyka - 53
Język angielski - 71
SP nr 19 (103 osoby)
Język polski - 61
Matematyka - 55
Język angielski - 75
SP nr 21 (93 osoby)
Język polski - 66
Matematyka - 59
Język angielski - 80
SP nr 23 (28 osób)
Język polski - 62
Matematyka - 47
Język angielski - 65
SP nr 25 (47 osób)
Język polski - 59
Matematyka - 56
Język angielski - 82
Publiczna SP Zakonu Pijarów (23 osoby)
Język polski - 73
Matematyka - 67
Język angielski - 86
Publiczna SP Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich (6 osób)
Język polski - 41
Matematyka - 33
Język angielski - 27
SP Montessori (6 osób)
Język polski - 58
Matematyka - 32
Język angielski - 67
Niepubliczna SP Regent (18 osób)
Język polski - 75
Matematyka - 86
Język angielski - 96
Źródło: OKE Łomża