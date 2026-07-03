Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów. Jak wypadły elbląskie szkoły?

Jak wypadają poszczególne elbląskie szkoły w zestawieniu wyników egzaminu ósmoklasisty? Sprawdziliśmy to, analizując wyniki ogłoszone dzisiaj przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży

Ósmoklasiści z całego kraju dzisiaj dowiedzieli się, jaki wynik uzyskali z poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Mają one spore znaczenie przy wyborze dalszej ścieżki edukacji i wymarzonej szkoły średniej.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych (zdjęć) oraz znajomość jednej z lektur obowiązkowych. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność wykonywania działań na potęgach. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

65 proc. z języka polskiego, 55 proc. z matematyki i 73 proc. z języka angielskiego – to krajowe średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku. Jak na tym tle wypada Elbląg? W naszym mieście do egzaminu przystąpiło niewiele ponad 1000 uczniów. Średnia miejska jeśli chodzi o wynik z języka polskiego to 64 proc., z matematyki - 56 proc., z języka angielskiego - 75 proc.. Dla porównania, w Olsztynie średnia z języka polskiego to 61 proc, z matematyki - 55, a z angielskiego - 77 pkt.

Poniżej podajemy ósmoklasistów w poszczególnych elbląskich szkołach (średnia punktów)

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (34 osoby)

Język polski - 71 proc.

Matematyka - 70

Język angielski - 88

SP nr 1 (74 osoby)

Język polski - 66

Matematyka - 51

Język angielski - 76

SSP nr 3 (41 osób)

Język polski - 67

Matematyka - 70

Język angielski - 81

SP nr 4 (62 osoby)

Język polski - 62

Matematyka - 48

Język angielski - 63

SP nr 6 (34 osoby)

Język polski - 59

Matematyka - 55

Język angielski - 74

SP nr 8 (19 osób)

Język polski - 55

Matematyka - 35

Język angielski - 48

SP nr 9 (35 osób)

Język polski - 61

Matematyka - 53

Język angielski - 71

SP nr 11 (89 osób)

Język polski - 68

Matematyka - 60

Język angielski - 78

SP 12 (71 osób)

Język polski - 66

Matematyka - 59

Język angielski - 78

SP 14 (25 osób)

Język polski - 60

Matematyka - 32

Język angielski - 54

SP 15 (64 osoby)

Język polski - 63

Matematyka - 66

Język angielski - 84

SP 16 (69 osób)

Język polski - 67

Matematyka - 58

Język angielski - 78

SP nr 18 (89 osób)

Język polski - 62

Matematyka - 53

Język angielski - 71

SP nr 19 (103 osoby)

Język polski - 61

Matematyka - 55

Język angielski - 75

SP nr 21 (93 osoby)

Język polski - 66

Matematyka - 59

Język angielski - 80

SP nr 23 (28 osób)

Język polski - 62

Matematyka - 47

Język angielski - 65

SP nr 25 (47 osób)

Język polski - 59

Matematyka - 56

Język angielski - 82

Publiczna SP Zakonu Pijarów (23 osoby)

Język polski - 73

Matematyka - 67

Język angielski - 86

Publiczna SP Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich (6 osób)

Język polski - 41

Matematyka - 33

Język angielski - 27

SP Montessori (6 osób)

Język polski - 58

Matematyka - 32

Język angielski - 67

Niepubliczna SP Regent (18 osób)

Język polski - 75

Matematyka - 86

Język angielski - 96

Źródło: OKE Łomża