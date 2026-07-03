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Trzy samochody zderzyły się na S7. Do kolizji przyczynił się łabędź

 Elbląg, Trzy samochody zderzyły się na S7. Do kolizji przyczynił się łabędź
fot. arch. KMP w Elblągu

- Powodem w piątek (3 lipca) kolizji na drodze S7 był łabędź, który postanowił znaleźć się nad ruchliwą drogą i trafił w szybę jednego z jadących pojazdów - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Nagłe hamowanie i w kolizji uczestniczyły trzy auta osobowe. Zdarzenie miało miejsce na drodze S7 w kierunku Gdańska, na wysokości Pasłęka. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, oprócz łabędzia, który trafi do schroniska dla zwierząt. Na miejscu pracują policjanci z Elbląga i Pasłęka oraz strażacy.


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