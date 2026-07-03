Snajper w Olimpii

Gole nie biorą się z przypadku, dlatego znalezienie skutecznego napastnika od dawna znajdowało się wysoko na liście życzeń Olimpii. Przed sezonem 2026/27 ten punkt można odhaczyć. Do zespołu Karola Przybyły dołączył Joao Augusto, piłkarz doskonale znany kibicom z Warmii i Mazur.

Plotka transferowa dotycząca Augusto w Olimpii miała więcej żyć niż niejeden kot. Wracała niemal przy każdym oknie transferowym, a bramkostrzelny Brazylijczyk od lat znajdował się na liście piłkarzy, których kibice najchętniej zobaczyliby przy Agrykola 8. Rok temu chciał go sprowadzić także Damian Jarzembowski, ale wtedy szybszy okazała się Concordia Elbląg. Tym razem los dopisał zupełnie inne zakończenie. Augusto w końcu założy żółto-biało-niebieskie barwy.

Brazylijczyk polskie boiska zdążył już poznać z niejednej strony. Były występy w I i II lidze, było sporo trzecioligowego grania, były też kolejne przystanki: od Huraganu Morąg, przez Olimpię Grudziądz, Wigry Suwałki, KP Starogard Gdański i GKS Wikielec, aż po Concordię Elbląg. Gdziekolwiek się pojawiał, zwykle zostawiał po sobie coś więcej niż podpis na kontrakcie. Ostatni sezon jest najlepszym dowodem. 23 bramki, siedem asyst i bezpośredni udział przy trzydziestu golach. Takie liczby trudno zbyć wzruszeniem ramion.

Ostatni sezon nie był żadnym przypadkiem. Augusto od lat udowadnia, że potrafi regularnie dostarczać liczby. Gdy przed sezonem 2025/26 wracał do Concordii Elbląg, klub nie miał wątpliwości, że ponownie pozyskuje jednego z najmocniejszych piłkarzy w regionie. Przypominano jego dwanaście bramek zdobytych dla GKS-u Wikielec, które pomogły drużynie utrzymać się w III lidze, a także sukcesy w Wojewódzkim Pucharze Polski. Jednym z ostatnich indywidualnych wyróżnień w jego piłkarskim dorobku jest tytuł Piłkarza Roku na Warmii i Mazurach.

Teraz cała historia przenosi się na Agrykola 8. Liczby, doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia pozwalają patrzeć na ten transfer z optymizmem, ale piłka nożna nie daje żadnych gwarancji. Ostateczną odpowiedź przyniesie boisko, natomiast jedno wydaje się przesądzone. Olimpia nie kończy jeszcze letnich ruchów kadrowych. Klub finalizuje kolejne transfery i już wkrótce skład powinien zostać poszerzony o następnych zawodników, także tych odpowiedzialnych za zdobywanie bramek.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg