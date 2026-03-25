Świadectwo energetyczne 2026: Cena, ważność i kary

Rok 2026 przyniósł rynkowi nieruchomości jedną z największych zmian ostatniej dekady. Wprowadzenie obowiązkowych klas energetycznych (od A do G) sprawiło, że świadectwo charakterystyki energetycznej przestało być jedynie formalnym dodatkiem do aktu notarialnego. Dziś to kluczowy dokument, który bezpośrednio wpływa na cenę sprzedaży i atrakcyjność najmu mieszkania czy domu.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne w 2026 roku?

Ceny dokumentu ustabilizowały się, jednak nadal zależą od lokalizacji oraz rodzaju i wielkości nieruchomości. Średnie stawki rynkowe w 2026 roku prezentują się następująco:

Mieszkanie w bloku: od 350 zł do 650 zł.

od 350 zł do 650 zł. Dom jednorodzinny: od 600 zł do 1 300 zł.

od 600 zł do 1 300 zł. Lokal użytkowy: od 500 zł do 1 000 zł.

Warto zauważyć, że w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, ceny mogą być o około 20% wyższe ze względu na większe zapotrzebowanie i koszty dojazdu audytora na wizję lokalną.

Jak długo ważne jest świadectwo i kiedy traci moc?

Standardowy termin ważności świadectwa energetycznego to 10 lat. Istnieje jednak bardzo istotny wyjątek od tej reguły. Dokument traci swoją ważność przed terminem, jeśli w budynku przeprowadzono prace modernizacyjne zmieniające jego charakterystykę energetyczną.

Jeśli w ciągu ostatniej dekady wymienili Państwo piec, docieplili ściany lub wymienili okna na energooszczędne, stare świadectwo jest już nieważne. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie nowego dokumentu, który odzwierciedli aktualny (zazwyczaj lepszy) stan techniczny nieruchomości.

Kary za brak świadectwa w 2026 roku

W 2026 roku organy kontrolne oraz notariusze podchodzą do obowiązku posiadania świadectwa z dużą surowością. Najważniejsze sankcje, o których musisz wiedzieć, to:

1. Grzywna do 5 000 zł: Nałożona może zostać na właściciela, który nie przekaże dokumentu nabywcy przy akcie notarialnym lub najemcy przy podpisywaniu umowy.

2. Blokada ogłoszeń: Popularne portale nieruchomościowe automatycznie ukrywają oferty, które nie posiadają uzupełnionych danych o klasie energetycznej i wskaźniku $EP$.

3.Zlecenie zastępcze: Jeśli wynajmujący nie dostarczy świadectwa mimo wezwania, najemca ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt właściciela.

Pamiętaj, że w 2026 roku nabywca ani najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa. Dokument musi zostać przekazany fizycznie lub elektronicznie, a fakt ten jest odnotowywany w treści aktu notarialnego.