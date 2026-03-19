 Świeca odwróconego działania - pytania i odpowiedzi

Świece odwróconego działania, nazywana często świecami cofającymi, to silne narzędzia do oczyszczania energetycznego. Najczęściej występują w dwóch kolorach, które symbolizują energię negatywną i pozytywną. Wykorzystuje się je do oczyszczania, odcinania i przywracania harmonii. Naturalny wosk pszczeli, z którego są wykonane, dodatkowo wzmacnia ich magiczną moc działania.

Czym jest świeca odwróconego działania?

Świeca odwróconego działania to rytualna świeca w dwóch kolorach. Ma ona za zadanie cofnąć negatywną energię oraz przywrócić naturalny porządek energetyczny. Najczęściej w świecy cofającej występują kolor czarny, który ma za zadanie odciąć i oczyścić niską energię, natomiast drugi kolor reprezentuje energię, którą chce się przywrócić do zdrowego porządku np. zdrowie, miłość czy dobrobyt.

Na czym polega „odwracanie” energii?

Odwracanie energii polega na:

cofnięciu złych intencji, plotek lub zazdrości,

neutralizacji uroków i nieprzychylnych działań,

zakończeniu negatywnych cykli,

przywróceniu równowagi w danej sferze życia.

Jest to symboliczne zamknięcie w ogniu świecy tego, co szkodzi, i otwarcie przestrzeni na to, co wspiera i wzmacnia.

Jak działa świeca cofająca czarno-biała?

Czarno-białe świece cofające łączą w sobie energię oczyszczenia (czarny) i energię odbudowy energetycznej siły (biały).

Kiedy warto ją stosować? Przede wszystkim wtedy, gdy jest:

podejrzenie, że ktoś wykonywał rytuały mające na celu zaszkodzić,

potrzeba uwolnić się od blokad umysłowych i życiowych nałożonych przez nas samych.

Unieważnia wszelkie zaklęcia i magiczne rytuały mające zaszkodzić zdrowiu, finansom lub relacji. Usuwa blokady z aury i czakr.

Jak działa świeca cofająca zielono-czarna?

Świeca cofająca zielono-czarna to świeca do uwalniania i oczyszczania energii finansów i życia zawodowego.

W jakich sytuacjach ją palić? Przede wszystkim:

przy stagnacji finansowej,

gdy pojawiają się nieoczekiwane straty,

przy zazdrości dotyczącej sukcesów zawodowych.

Warto zapalić ją kiedy są podejrzenia, że ktoś uprawia lub uprawiał magię, aby nam szkodzić. Świeca ta unieważnia wszystkie negatywne magiczne zaklęcia, które były wymierzone w naszą stronę związane ze zdrowiem, pechem w naszym życiu lub zablokowaniem finansowym.

Jak działa świeca cofająca czerwono-czarna?

Ta świeca działa w obszarze relacji, namiętności i silnych emocji.

Kiedy warto jej użyć? Najczęściej ma zastosowanie:

przy zakończeniu trudnej relacji,

gdy chcesz uwolnić się od emocjonalnej zależności,

przy pracy nad odzyskaniem siły i pewności siebie w miłości.

Świeca unieważnia wszystkie zaklęcia, które były wymierzone w stronę związku. Można ją również zastosować kiedy sami w przeszłości lub w teraźniejszości robiliśmy coś, co daje teraz negatywny oddźwięk w stosunkach z partnerem. Świeca ta bowiem wycofuje negatywne zaklęcia związane z partnerstwem.

Jak działa świeca cofająca czerwono-biała?

Świeca czerwono-biała skupia się na odcinaniu oraz oczyszczeniu i harmonizacji relacji.

W jakich sytuacjach ją palić? Głównie:

przy chęci naprawy relacji,

przed ważną rozmową partnerską,

podczas rytuałów miłosnych opartych na czystej intencji,

gdy chcesz wzmocnić istniejący związek,

kiedy jest podejrzenie, że ktoś uprawia lub uprawiał magię, aby szkodzić w dziedzinie zdrowia lub płodności.

Jak prawidłowo palić świecę cofającą?

Świece cofające pali się według następującego porządku:

Warto oczyścić przestrzeń (np. kadzidłem białą szałwią lub palo santo), Kolejny krok to skupienie na konkretnej intencji, z jaką chce się zapalić świece cofającą, Następnie trzeba zapalić świecę i pozwolić wypalić się jej do końca.

Czy świece cofające są bezpieczne?

Tak, ważne jest by używać ich z dobrą intencją i ostrożnie. Nie mogą służyć do krzywdzenia innych, lecz do przywrócenia równowagi i harmonii.

Czy można łączyć różne świece?

Można, ale zaleca się pracę z jedną intencją naraz. Najpierw warto oczyścić sytuację (np. świecą czarno-białą), a dopiero potem wzmacniać wybraną sferę życia (np. zieloną lub czerwoną).

Artykuł został sprawdzony pod kątem merytorycznym przez ekspertów branży ezoterycznej - Shamballa.