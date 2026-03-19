Świeca odwróconego działania - pytania i odpowiedzi
Świece odwróconego działania, nazywana często świecami cofającymi, to silne narzędzia do oczyszczania energetycznego. Najczęściej występują w dwóch kolorach, które symbolizują energię negatywną i pozytywną. Wykorzystuje się je do oczyszczania, odcinania i przywracania harmonii. Naturalny wosk pszczeli, z którego są wykonane, dodatkowo wzmacnia ich magiczną moc działania.
Czym jest świeca odwróconego działania?
Świeca odwróconego działania to rytualna świeca w dwóch kolorach. Ma ona za zadanie cofnąć negatywną energię oraz przywrócić naturalny porządek energetyczny. Najczęściej w świecy cofającej występują kolor czarny, który ma za zadanie odciąć i oczyścić niską energię, natomiast drugi kolor reprezentuje energię, którą chce się przywrócić do zdrowego porządku np. zdrowie, miłość czy dobrobyt.
Na czym polega „odwracanie” energii?
Odwracanie energii polega na:
- cofnięciu złych intencji, plotek lub zazdrości,
- neutralizacji uroków i nieprzychylnych działań,
- zakończeniu negatywnych cykli,
- przywróceniu równowagi w danej sferze życia.
Jest to symboliczne zamknięcie w ogniu świecy tego, co szkodzi, i otwarcie przestrzeni na to, co wspiera i wzmacnia.
Jak działa świeca cofająca czarno-biała?
Czarno-białe świece cofające łączą w sobie energię oczyszczenia (czarny) i energię odbudowy energetycznej siły (biały).
Kiedy warto ją stosować? Przede wszystkim wtedy, gdy jest:
- podejrzenie, że ktoś wykonywał rytuały mające na celu zaszkodzić,
- potrzeba uwolnić się od blokad umysłowych i życiowych nałożonych przez nas samych.
Unieważnia wszelkie zaklęcia i magiczne rytuały mające zaszkodzić zdrowiu, finansom lub relacji. Usuwa blokady z aury i czakr.
Jak działa świeca cofająca zielono-czarna?
Świeca cofająca zielono-czarna to świeca do uwalniania i oczyszczania energii finansów i życia zawodowego.
W jakich sytuacjach ją palić? Przede wszystkim:
- przy stagnacji finansowej,
- gdy pojawiają się nieoczekiwane straty,
- przy zazdrości dotyczącej sukcesów zawodowych.
Warto zapalić ją kiedy są podejrzenia, że ktoś uprawia lub uprawiał magię, aby nam szkodzić. Świeca ta unieważnia wszystkie negatywne magiczne zaklęcia, które były wymierzone w naszą stronę związane ze zdrowiem, pechem w naszym życiu lub zablokowaniem finansowym.
Jak działa świeca cofająca czerwono-czarna?
Ta świeca działa w obszarze relacji, namiętności i silnych emocji.
Kiedy warto jej użyć? Najczęściej ma zastosowanie:
- przy zakończeniu trudnej relacji,
- gdy chcesz uwolnić się od emocjonalnej zależności,
- przy pracy nad odzyskaniem siły i pewności siebie w miłości.
Świeca unieważnia wszystkie zaklęcia, które były wymierzone w stronę związku. Można ją również zastosować kiedy sami w przeszłości lub w teraźniejszości robiliśmy coś, co daje teraz negatywny oddźwięk w stosunkach z partnerem. Świeca ta bowiem wycofuje negatywne zaklęcia związane z partnerstwem.
Jak działa świeca cofająca czerwono-biała?
Świeca czerwono-biała skupia się na odcinaniu oraz oczyszczeniu i harmonizacji relacji.
W jakich sytuacjach ją palić? Głównie:
- przy chęci naprawy relacji,
- przed ważną rozmową partnerską,
- podczas rytuałów miłosnych opartych na czystej intencji,
- gdy chcesz wzmocnić istniejący związek,
- kiedy jest podejrzenie, że ktoś uprawia lub uprawiał magię, aby szkodzić w dziedzinie zdrowia lub płodności.
Jak prawidłowo palić świecę cofającą?
Świece cofające pali się według następującego porządku:
- Warto oczyścić przestrzeń (np. kadzidłem białą szałwią lub palo santo),
- Kolejny krok to skupienie na konkretnej intencji, z jaką chce się zapalić świece cofającą,
- Następnie trzeba zapalić świecę i pozwolić wypalić się jej do końca.
Czy świece cofające są bezpieczne?
Tak, ważne jest by używać ich z dobrą intencją i ostrożnie. Nie mogą służyć do krzywdzenia innych, lecz do przywrócenia równowagi i harmonii.
Czy można łączyć różne świece?
Można, ale zaleca się pracę z jedną intencją naraz. Najpierw warto oczyścić sytuację (np. świecą czarno-białą), a dopiero potem wzmacniać wybraną sferę życia (np. zieloną lub czerwoną).
Artykuł został sprawdzony pod kątem merytorycznym przez ekspertów branży ezoterycznej - Shamballa.