UWAGA!

----

Świeca odwróconego działania - pytania i odpowiedzi

Świece odwróconego działania, nazywana często świecami cofającymi, to silne narzędzia do oczyszczania energetycznego. Najczęściej występują w dwóch kolorach, które symbolizują energię negatywną i pozytywną. Wykorzystuje się je do oczyszczania, odcinania i przywracania harmonii. Naturalny wosk pszczeli, z którego są wykonane, dodatkowo wzmacnia ich magiczną moc działania.

Czym jest świeca odwróconego działania?

Świeca odwróconego działania to rytualna świeca w dwóch kolorach. Ma ona za zadanie cofnąć negatywną energię oraz przywrócić naturalny porządek energetyczny. Najczęściej w świecy cofającej występują kolor czarny, który ma za zadanie odciąć i oczyścić niską energię, natomiast drugi kolor reprezentuje energię, którą chce się przywrócić do zdrowego porządku np. zdrowie, miłość czy dobrobyt.

 

Na czym polega „odwracanie” energii?

Odwracanie energii polega na:

  • cofnięciu złych intencji, plotek lub zazdrości,
  • neutralizacji uroków i nieprzychylnych działań,
  • zakończeniu negatywnych cykli,
  • przywróceniu równowagi w danej sferze życia.

Jest to symboliczne zamknięcie w ogniu świecy tego, co szkodzi, i otwarcie przestrzeni na to, co wspiera i wzmacnia.

 

Jak działa świeca cofająca czarno-biała?

Czarno-białe świece cofające łączą w sobie energię oczyszczenia (czarny) i energię odbudowy energetycznej siły (biały).

Kiedy warto ją stosować? Przede wszystkim wtedy, gdy jest:

  • podejrzenie, że ktoś wykonywał rytuały mające na celu zaszkodzić,
  • potrzeba uwolnić się od blokad umysłowych i życiowych nałożonych przez nas samych.

Unieważnia wszelkie zaklęcia i magiczne rytuały mające zaszkodzić zdrowiu, finansom lub relacji. Usuwa blokady z aury i czakr.

 

Jak działa świeca cofająca zielono-czarna?

Świeca cofająca zielono-czarna to świeca do uwalniania i oczyszczania energii finansów i życia zawodowego.

W jakich sytuacjach ją palić? Przede wszystkim:

  • przy stagnacji finansowej,
  • gdy pojawiają się nieoczekiwane straty,
  • przy zazdrości dotyczącej sukcesów zawodowych.

Warto zapalić ją kiedy są podejrzenia, że ktoś uprawia lub uprawiał magię, aby nam szkodzić. Świeca ta unieważnia wszystkie negatywne magiczne zaklęcia, które były wymierzone w naszą stronę związane ze zdrowiem, pechem w naszym życiu lub zablokowaniem finansowym.

 

Jak działa świeca cofająca czerwono-czarna?

Ta świeca działa w obszarze relacji, namiętności i silnych emocji.

Kiedy warto jej użyć? Najczęściej ma zastosowanie:

  • przy zakończeniu trudnej relacji,
  • gdy chcesz uwolnić się od emocjonalnej zależności,
  • przy pracy nad odzyskaniem siły i pewności siebie w miłości.

Świeca unieważnia wszystkie zaklęcia, które były wymierzone w stronę związku. Można ją również zastosować kiedy sami w przeszłości lub w teraźniejszości robiliśmy coś, co daje teraz negatywny oddźwięk w stosunkach z partnerem. Świeca ta bowiem wycofuje negatywne zaklęcia związane z partnerstwem.

Jak działa świeca cofająca czerwono-biała?

Świeca czerwono-biała skupia się na odcinaniu oraz oczyszczeniu i harmonizacji relacji.

W jakich sytuacjach ją palić? Głównie:

  • przy chęci naprawy relacji,
  • przed ważną rozmową partnerską,
  • podczas rytuałów miłosnych opartych na czystej intencji,
  • gdy chcesz wzmocnić istniejący związek,
  • kiedy jest podejrzenie, że ktoś uprawia lub uprawiał magię, aby szkodzić w dziedzinie zdrowia lub płodności.

     

 

Jak prawidłowo palić świecę cofającą?

Świece cofające pali się według następującego porządku:

  1. Warto oczyścić przestrzeń (np. kadzidłem białą szałwią lub palo santo),
  2. Kolejny krok to skupienie na konkretnej intencji, z jaką chce się zapalić świece cofającą,
  3. Następnie trzeba zapalić świecę i pozwolić wypalić się jej do końca.

 

Czy świece cofające są bezpieczne?

Tak, ważne jest by używać ich z dobrą intencją i ostrożnie. Nie mogą służyć do krzywdzenia innych, lecz do przywrócenia równowagi i harmonii.

 

Czy można łączyć różne świece?

Można, ale zaleca się pracę z jedną intencją naraz. Najpierw warto oczyścić sytuację (np. świecą czarno-białą), a dopiero potem wzmacniać wybraną sferę życia (np. zieloną lub czerwoną).

 

Artykuł został sprawdzony pod kątem merytorycznym przez ekspertów branży ezoterycznej - Shamballa.


