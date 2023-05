Świetlica Wakacyjna w Szkole Tańca Broadway

Jak co roku, zapraszamy dzieci w wieku 5-11 lat do udziału w atrakcyjnym programie wakacyjnym w Szkole Tańca Broadway. Naszą świetlicę będziemy otwierać dla Was już od godz. 07. Zapewniamy moc atrakcji i super zabawę!