 Sylwester dla Królowej i Króla? Oczywiście w Domu Królów!

Jak wejść dobrze w kolejny rok? Trudno o lepszy pomysł niż Noc Sylwestrowa w Domu Królów w Elblągu! To będzie iście królewska zabawa!

Uczestników czeka elegancki wieczór w królewskim klimacie, pełen wykwintnych smaków, doskonałej muzyki i wyjątkowej atmosfery - noc celebracji, dobrego stylu i przyjemności – z dbałością o każdy detal. Uczestnicy zaczną go dostojnie – bo wejściem po czerwonym dywanie.

Doskonałe doznania muzyczne zapewni Łukasz Gesek, weteran sceny imprezowej, który sprawi, że na parkiecie będzie naprawdę gorąco! Na królewskiej Nocy Sylwestrowej będzie nadwornym dj-em, który wprowadzi uczestników tanecznym krokiem w nowy rok: swing, pop, inne gatunki muzyczne, a także liczne konkursy przygotowane na tę noc nie pozwolą się nudzić, od startu o godz. 19 aż po afterparty!

Królewska będzie również uczta, inspirowana dworską kuchnią. Od powitalnego drinka, przez dania główne i kulinarną atrakcję wieczoru, aż po słodki bufet. Podczas Nocy Sylwestrowej w Domu Królów będzie też działał open bar na wybrane napoje. Obszerne menu w całości sprawdzisz tutaj.

Nie zabraknie też okazji, by tę królewską noc uwiecznić. Będą fotopunkty, tron do chillowania i królewskie gadżety do zdjęć. Nie pozostaje nic innego jak tylko wejść w nowy rok na tym wyjątkowym maskowym balu z prawdziwie monarszą stylówką!

Do zobaczenia!

Kontakt i rezerwacje:

606 115 531

k.banach@focushotels.pl

Dom Królów, ul. Stary Rynek 54–59, 82-300 Elbląg

Warunki rezerwacji

Rezerwacja i płatność w grudniu – 1250 zł / para

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona

Rezerwacja wymaga potwierdzenia oraz wpłaty.