 Szalona Gęś zaprasza do letniego ogródka

Kuchnia świata, kuchnia polska i gęsina – to kluczowe kwestie, które niezmiennie przyświecają nowej restauracji w sercu elbląskiej starówki. Wyrusz w podróż pełną niesamowitych smaków i doznań z Szaloną Gęsią, która w sezonie wakacyjnym zaprasza do letniego ogródka!

Odkryj niezwykły smak w Szalonej Gęsi – restauracji w samym sercu Elbląga, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesną interpretacją kuchni. Tutaj czeka na Ciebie menu pełne aromatów, które zachwycają od pierwszego kęsa. Soczyste mięsa, starannie dobrane dodatki i autorskie kompozycje szefa kuchni sprawiają, że każdy posiłek staje się wyjątkowym doświadczeniem.

To idealne miejsce na rodzinny obiad, spotkanie ze znajomymi czy romantyczną kolację. Wpadnij i pozwól, by niezwykłe smaki oraz gościnna atmosfera sprawiły, że będziesz chciał tu wracać.

W sezonie wakacyjnym Szalona Gęś zaprasza do klimatycznego letniego ogródka. Ciesz się urokami elbląskiej starówki i spróbuj najlepszego chłodnika i wyśmienitych koktajli na świeżym powietrzu!

Szalona Gęś – tu zaczyna się Twoja kulinarna przygoda.

Szalona Gęś

Elbląg, Stary Rynek 28