Takich letnich półkolonii nie znajdziesz nigdzie!

Wyjazdy nad morze, zabawy w rodzinnym parku rozrywki, wyjścia do kina i na basen, specjalistyczne zajęcia piłkarskie oraz wyżywienie i opieka przez cały dzień. W lipcu i sierpniu klub Concordia Elbląg zorganizuje 7 tygodniowych turnusów dla dzieci od 7 do 14 lat, które wypełnione będą mnóstwem atrakcji. A to wszystko w atrakcyjnych i przystępnych cenach. Chętni mogą już dokonywać zapisów na Słonikowe Wakacje z Concordią. Start już za miesiąc – 3 lipca.