Totalna Wyprzedaż Ogrodowa! Ostatnia szansa na meble i dodatki w super cenach
Sezon ogrodowy powoli dobiega końca, a to oznacza jedno – teraz jest najlepszy moment na zakupy! Ruszyła wielka wyprzedaż asortymentu ogrodowego. Zestawy wypoczynkowe, parasole, krzesła i dodatki kupisz z rabatami sięgającymi nawet 70 proc. Promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów!
Szukasz idealnego zestawu na taras? Chcesz wymienić fotele w ogrodzie albo potrzebujesz solidnego parasola chroniącego przed słońcem? To doskonała okazja, by przygotować ogród, balkon lub taras na kolejne sezony i kupić wysokiej jakości produkty w znacznie niższych cenach.
W wyprzedażowej ofercie znajdziesz m.in.:
- kompletne zestawy ogrodowe i wypoczynkowe – stoły, sofy i fotele idealne na spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
- krzesła i stoły ogrodowe – od praktycznych zestawów bistro po duże stoły obiadowe,
- parasole ogrodowe i pawilony – zapewniające ochronę przed słońcem i wiatrem,
- leżaki i fotele wiszące – idealne do stworzenia własnej strefy relaksu,
- akcesoria i dekoracje – poduszki ogrodowe, skrzynie na poduszki, donice oraz oświetlenie.
Nie czekaj – najlepsze okazje szybko znikają!
Najchętniej wybierane modele wyprzedają się w mgnieniu oka. Odwiedź sklep i skorzystaj z wyprzedaży, zanim najlepsze produkty znikną z magazynu.
Zapraszamy do naszego punktu:
ul. Królewiecka 215, Elbląg
Ofertę online znajdziesz na JYSK.pl