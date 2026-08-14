 Totalna Wyprzedaż Ogrodowa! Ostatnia szansa na meble i dodatki w super cenach

Sezon ogrodowy powoli dobiega końca, a to oznacza jedno – teraz jest najlepszy moment na zakupy! Ruszyła wielka wyprzedaż asortymentu ogrodowego. Zestawy wypoczynkowe, parasole, krzesła i dodatki kupisz z rabatami sięgającymi nawet 70 proc. Promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów!

Szukasz idealnego zestawu na taras? Chcesz wymienić fotele w ogrodzie albo potrzebujesz solidnego parasola chroniącego przed słońcem? To doskonała okazja, by przygotować ogród, balkon lub taras na kolejne sezony i kupić wysokiej jakości produkty w znacznie niższych cenach.

W wyprzedażowej ofercie znajdziesz m.in.:

kompletne zestawy ogrodowe i wypoczynkowe – stoły, sofy i fotele idealne na spotkania z rodziną i przyjaciółmi,

– stoły, sofy i fotele idealne na spotkania z rodziną i przyjaciółmi, krzesła i stoły ogrodowe – od praktycznych zestawów bistro po duże stoły obiadowe,

– od praktycznych zestawów bistro po duże stoły obiadowe, parasole ogrodowe i pawilony – zapewniające ochronę przed słońcem i wiatrem,

– zapewniające ochronę przed słońcem i wiatrem, leżaki i fotele wiszące – idealne do stworzenia własnej strefy relaksu,

– idealne do stworzenia własnej strefy relaksu, akcesoria i dekoracje – poduszki ogrodowe, skrzynie na poduszki, donice oraz oświetlenie.

Nie czekaj – najlepsze okazje szybko znikają!

Najchętniej wybierane modele wyprzedają się w mgnieniu oka. Odwiedź sklep i skorzystaj z wyprzedaży, zanim najlepsze produkty znikną z magazynu.

Zapraszamy do naszego punktu:

ul. Królewiecka 215, Elbląg

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