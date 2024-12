 Toyota Relax - gwarancja na spokojną jazdę Twoją Toyotą

Jeżeli jesteś właścicielem Toyoty, która ma nie więcej niż 10 lat i przebieg do 185 000 km, mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość! Dzięki programowi gwarancyjnemu Toyota Relax możesz ponownie cieszyć się ochroną gwarancyjną swojego samochodu. Wystarczy skorzystać z Przeglądu Relax u Autoryzowanego Dealera Toyoty Knedler, a Twoje auto zyska nową ochronę, która zapewni Ci spokój na kolejny rok lub 15 000 kilometrów.

Czym jest Toyota Relax?

Program Toyota Relax to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na przedłużenie gwarancji Twojego samochodu Toyoty. W ramach programu, po każdym Przeglądzie RELAX przeprowadzonym w Autoryzowanej Stacji Obsługi Toyoty (ASO), otrzymujesz nową ochronę gwarancyjną na 12 miesięcy lub do 15 000 km. To idealna opcja dla właścicieli Toyot, które nie są już objęte gwarancją fabryczną.

Co ważne, program jest dostępny także dla samochodów, które miały przerwę w serwisowaniu. Toyota Relax stworzona została z myślą o komforcie właścicieli, którzy chcą cieszyć się pełną ochroną swojego pojazdu bez zbędnych komplikacji.

Jakie korzyści daje program Toyota Relax?

Nowa ochrona gwarancyjna – Po wykonaniu Przeglądu RELAX otrzymujesz gwarancję na rok lub 15 000 km. Program obejmuje auta do 10 lat i 185 000 km przebiegu. Spokój i bezpieczeństwo – Gwarancja Relax chroni Twoje auto, a Ty zyskujesz pewność, że ewentualne awarie zostaną naprawione przez specjalistów. Wyższa wartość pojazdu – Regularnie serwisowana Toyota, posiadająca ważną ochronę gwarancyjną, jest bardziej atrakcyjna na rynku wtórnym. Możesz uzyskać za nią wyższą cenę w przypadku sprzedaży. Kompleksowy przegląd – Przegląd Relax to dokładna kontrola techniczna pojazdu przeprowadzana przez profesjonalistów w ASO. Koszt gwarancji jest już wliczony w cenę przeglądu, co oznacza, że nie ponosisz dodatkowych opłat. Dostępność dla różnych aut – Gwarancja Relax przysługuje także Toyocie z przerwą w serwisowaniu, co czyni program niezwykle elastycznym i dostępnym dla szerokiego grona właścicieli.

Dlaczego warto?

Toyota Relax to przede wszystkim gwarancja spokoju dla właścicieli samochodów. Dzięki regularnym przeglądom, Twoje auto pozostaje w doskonałym stanie technicznym, a Ty unikasz nieprzewidzianych wydatków związanych z naprawami. Ponadto, posiadanie gwarancji wpływa na wyższą wartość pojazdu, co stanowi dodatkowy atut przy sprzedaży samochodu.

Jak skorzystać z programu Toyota Relax?

To proste! Wystarczy umówić się na Przegląd RELAX w Autoryzowanym Serwisie Toyoty Knedler. Po jego wykonaniu, Twoja Toyota automatycznie otrzyma nową ochronę gwarancyjną.

Toyota Relax – gwarancja jakości, pewności i komfortu!