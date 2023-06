 Ubezpieczenie turystyczne - na co zwrócić uwagę?

Za chwilę sezon urlopowy rozpocznie się w pełni, a Polacy tłumnie ruszą w podróże. Bez względu na kierunek warto wybrać ubezpieczenie podróżne, które zabezpieczy całą rodzinę w przypadku wypadku, leczenia czy kradzieży. Na co zwrócić uwagę i co opłaca się ubezpieczyć, planując wyjazd?

Przymierzając się do zakupu ubezpieczenia turystycznego zwykle kierujemy się jego ceną. Jednak o wiele ważniejszy jest zakres ochrony, jaką daje nam wybrana opcja. Najlepiej jeśli zakres ten jest jak najszerszy, ale jednocześnie dopasowany do planowanych aktywności. Standardowa polisa obejmuje przede wszystkim koszty leczenia za granicą, które są największym wyzwaniem w razie nagłej chory lub wypadku. Istotną kwestią jest suma gwarantowana na takiej polisie. Na terenie Unii Europejskiej nie powinna ona być niższa niż 30 000 euro, natomiast jeśli planujemy wyjazd poza UE to lepiej, aby kwota gwarantowana ubezpieczenia wyniosła minimum 40 000 – 50 000 euro. Zwróć uwagę na to, jak ta kwota rozkłada się na poszczególne usługi medyczne, bo może zdarzyć się, że pomimo 30 000 zł na całe leczenie, usługi stomatologiczne to tylko 200 euro.

Kolejną kwestią jest zakres ubezpieczenia – czy obejmuje ono tylko szpitale i kliniki publiczne czy także prywatne, czy poza nagłymi wypadkami możliwe jest także leczenie chorób przewlekłych, na które chorujemy i będziemy ewentualnie potrzebować konsultacji. Leczenie za granicą jest zwykle bardzo kosztowne i zawiera nie tylko samą wizytę lekarską, ale i badania czy lekarstwa. Lepiej wcześniej kupić dobre ubezpieczenie niż później ponosić wysokie koszty leczenia. Jeśli się tak zdarzy możemy skorzystać z pomocy bliskich lub pożyczki z banku. Alternatywa dla kredytów bankowych to także szybkie pożyczki online, ale lepiej zapobiegać niż późnej korzystać z takich form wsparcia.

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW daje nam ochronę w przypadku utraty zdrowia lub życia w wyniku wypadku. Wartość sumy tej polisy może wynosić od 5000 do 20 000 zł i im jest ona wyższa, tym lepiej. Ubezpieczenie NNW pokrywa następujące świadczenia:

- odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku, a w razie częściowego uszczerbku, taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku;

- odszkodowanie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w zależności od oferty - 100% sumy ubezpieczenia (zdarzają się także sumy 200% lub 50%).

Podstawą przyznania świadczenia jest dostarczona ubezpieczycielowi dokumentacja lekarska, a następnie ekspertyza lekarza - orzecznika zakładu ubezpieczeń. Należy pamiętać, że stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest ustalany dopiero po zakończeniu leczenia i dopiero wtedy wypłacany jest ewentualny zwrot kosztów.

Ubezpieczenie assistance

Assistance to dodatkowe ubezpieczenie, które zapewnia całodobową pomoc w podróży. Dzięki temu osoba ubezpieczona ma szybki dostęp do pomocy medycznej lub uregulowania płatności w miejscu zdarzenia. Zwykle z ubezpieczenia assistance pokrywa się koszty, które wyniknęły z nagłego zachorowania i wymagały pokrycia dodatkowej rekonwalescencji, czy zwrotu kosztów transportu do kraju. W ramach ochrony assistance zazwyczaj przewidziana jest także pomoc w sytuacji zgubienia albo kradzieży dokumentów – rolą ubezpieczyciela jest wsparcie w pozyskaniu dokumentu zastępczego. Klient otrzymuje alarmowy numer telefonu, dzięki któremu ma zapewniony dostęp do 24 godzinnego serwisu pomocy w języku polskim na całym świecie.

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu daje większy spokój w przypadku jego kradzieży lub zniszczenia. O zwrot odszkodowania możemy ubiegać się dopiero po powrocie do kraju i musimy mieć dokumenty z policji lub hotelu w przypadku kradzieży. Wartość szkody ustala się według udokumentowanej przez ubezpieczającego wartości zaginionego bagażu lub na podstawie średniej wartości rynkowej utraconych rzeczy. Warto zwrócić uwagę, że za utratę bagażu pozostawionego bez opieki lub niewłaściwie zabezpieczonego, towarzystwo zwykle nie ponosi odpowiedzialności. Suma ubezpieczenia bagażu to zwykle 1000 zł – 3000 zł.

Ubezpieczenie OC

W ubezpieczeniu OC ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim. Suma ubezpieczenia w takim przypadku waha się od 25 000 euro do 50 000 euro. Natomiast za szkody rzeczowe suma gwarancyjna najczęściej ustalona przez ubezpieczyciela wynosi kilkanaście procent sumy ustalonej za szkody wyrządzone na osobie.

Ubezpieczenie dodatkowe

Dodatkowo podróżny może dobrać ubezpieczenie, które pasuje do konkretnej sytuacji oraz typu podróży. I tak dostępne jest ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu, ubezpieczenie kosztów pobytu osoby towarzyszącej lub wezwanej, gdy ubezpieczony wymaga hospitalizacji za granicą, ubezpieczenie kosztów poniesionych w związku z wcześniejszym powrotem do kraju, spowodowanego nagłą sytuacją losową.

