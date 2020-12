Ulga termomodernizacyjna. Dlaczego warto z niej skorzystać?

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o konieczności dokonywania termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zgodnie z wszystkimi wyliczeniami naukowców to właśnie domy jednorodzinne i ich ogrzewanie są w dużej mierze odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza oraz oddawanie dużych ilości ciepła do środowiska. Ulga termomodernizacyjna ma za zadanie zachęcanie Polaków do ocieplania budynków oraz zmniejszania zużycia opału. Dowiedz się więcej na jej temat.

Termomodernizacja budynków. Na czym polega? Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Termomodernizacja jest jednym ze sposobów na obniżenie rachunków za ogrzewanie i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Ciepło ogrzewające domy w zimie jest wykorzystywane efektywniej, co sprawia, że jego utrata jest o wiele mniejsza. Dowiedz się więcej o termomodernizacji oraz o uldze na jej wykonanie. Termomodernizacja budynków. Na czym polega? Na czym polega termomodernizacja? Mianem termomodernizacji określa się wszelkie działania, których celem jest zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła. Ciepło „ucieka” głównie przez okna i drzwi, jednak jego część wydostaje się z budynku również przez cienkie ściany bez izolacji. W ramach termomodernizacji wykonuje się przede wszystkim wymianę okien i drzwi na stolarkę o niskiej przenikalności cieplnej. Dzięki temu ilość ciepła wydostającego się przez otwory okienne i drzwiowe jest minimalna, a ogrzewanie budynku wymaga zużywania mniejszej ilości opału. Ponadto termomodernizacja to ocieplenie domu. Styropian oraz wełna mineralna sprawdzają się w tej kwestii najlepiej. Dzięki zabezpieczeniu ścian, dachu i stropów w pomieszczeniach jest cieplej, a ściany budynku przestają przemarzać. Wydatki na termomodernizację domu zależą przede wszystkim od jego wielkości oraz rodzaju wybranych materiałów. Zwykle im lepsza izolacja, tym droższe są okna, drzwi i materiały takie jak styropian lub wełna mineralna. Aby zachęcić Polaków do ocieplania budynków i wymiany nieszczelnych drzwi oraz okien, wprowadzono ulgę termomodernizacyjną. Jakie warunki trzeba spełnić, by z niej skorzystać? Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Mogą to być zarówno domy wolno stojące, jak i w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Warunkiem koniecznym jest wykorzystywanie budynku do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych. Jednocześnie jeśli dom pełni również funkcję lokalu użytkowego, powierzchnia przeznaczona na ten lokal nie może być większa niż 30 procent całkowitej powierzchni budynku. Tym samym, z ulgi nie mogą korzystać mieszkańcy bloków oraz właściwie lokali usługowych, sklepów i biur w takich obiektach. ulga termomodernizacyjna Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe, gdy wynajmuje się budynek innej osobie, a ta wykorzystuje go na inne cele niż mieszkaniowe. W takim przypadku odliczenie przysługuje bowiem właścicielowi, a nie wynajmującemu. Jednocześnie ulga nie może być rozliczana, jeśli ocieplono budynki gospodarcze znajdujące się na tej samej działce co dom. Jeśli jednak zabudowania gospodarcze przynależą do bryły budynku mieszkalnego, można wziąć je pod uwagę przy obliczaniu wysokości ulgi termomodernizacyjnej. Sposób rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej zależy od tego, czy podatnik jest przedsiębiorcą, czy też nie oraz w jaki sposób rozlicza się z urzędem skarbowym. Czynni podatnicy VAT odliczają ulgę od kwot netto, natomiast pozostali uprawnieni do skorzystania z odliczenia, przyjmują do wyliczeń kwoty brutto. -- artykuł sponsorowany --

.