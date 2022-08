 Usuwanie znamion Bielsko-Biała – na czym polega zabieg?

Każdy z nas na swoim ciele ma przynajmniej kilkadziesiąt różnych zmian skórnych. Niektóre z nich są całkowicie obojętne dla naszego zdrowia, podczas gdy inne mogą stać się źródłem niepokoju. Chirurgiczne usuwanie znamion o różnym charakterze (a szczególnie barwnikowych) zapobiega ich rozwojowi i przekształcaniu się w zmiany chorobowe. Jeżeli na ciele człowieka pojawia się niepokojące znamię, które rośnie, zmienia swój wygląd, układ brzegów, staje się asymetryczne lub szybko ewoluuje – powinno stać się powodem wizyty u specjalisty. Zwykle pacjenci zgłaszają się do chirurga lub dermatologa, który ocenia charakter zmiany skórnej i wskazuje dalsze konieczne postępowanie lecznicze.

W przypadku wielu pacjentów jedynym skutecznym rozwiązaniem jest usuwanie znamion. Przeprowadza się je głównie ze względów zdrowotnych i kosmetycznych. Ponieważ zabieg jest bezpieczny i mało inwazyjny, może również zostać wykonany profilaktycznie. Wycięcie zmian skórnych o cechach atypowych jest najskuteczniejszą metodą zapobiegającą rozwojowi czerniaka, czyli nowotworu złośliwego skóry. Zabieg powinien być poprzedzony wizytą u lekarza.

Wskazania medyczne

Znamiona na skórze mogą być wrodzone, czyli towarzyszyć nam od urodzenia. Inne są nabyte, co oznacza, że powstają z biegiem lat, w ciągu całego naszego życia. Z tego względu należy systematycznie przeprowadzać samokontrole stanu zdrowia skóry. Dokładne oględziny ciała, wykonywane przynajmniej raz w tygodniu, pozwolą na odpowiednio szybką reakcję pacjenta w razie zauważenia pierwszych objawów nieprawidłowości. To z kolei przyspiesza proces diagnostyczny i ewentualne dalsze leczenie, poprawiając ogólne rokowania zdrowotne. Chirurgiczne usuwanie znamion najczęściej łączy się z badaniem histopatologicznym, dzięki czemu z metody tej korzystają głównie osoby, u których stwierdzono chorobowo zmienione znamiona lub istnieje podejrzenie co do ich złośliwego charakteru. Wycinają oni zatem zmiany skórne ze względów zdrowotnych. Jeżeli lekarz ma wątpliwości diagnostyczne, zwykle zaleca pacjentowi profilaktyczne wycięcie pieprzyka czy innego znamienia. Ich usunięcie we wczesnym stadium rozwoju jest proste, a jednocześnie skutecznie chroni przed ich dalszym rozwojem w kierunku nowotworu.

Jakie znamiona wzbudzają najwięcej podejrzeń u pacjentów? Konsultacji wymagają wszystkie z nich, które zmieniają swój wygląd. W ocenie ryzyka rozwoju schorzeń skórnych (w tym również raka skóry) pomocne okazują się kryteria ABCDE, wykorzystywane w diagnostyce czerniaka. Pacjent może samodzielnie i gołym okiem ocenić, czy znamię jest:

A – asymetryczne

B – o nieregularnych brzegach

C – niejednolitego lub niecodziennego koloru

D – dużych rozmiarów

a ponadto czy szybko nie ewoluuje (E).

Zauważenie któregokolwiek z powyższych objawów powinno skłaniać do odbycia konsultacji lekarskiej.

Usuwanie znamion – wskazania kosmetyczne

Z możliwości, jakie daje chirurgiczne wycięcie znamion, mogą korzystać również zdrowe osoby. Zgłaszają się one do placówek medycznych ze zmianami na skórze o charakterze łagodnym. Zwykle nie są one niebezpieczne dla ich zdrowia, ale stanowią defekt kosmetyczny i stają się źródłem dyskomfortu. Przez ich lokalizację (twarz, skóra głowy, plecy, dłonie, stopy, okolice intymne) lub strukturę (wypukłość, owłosienie, owrzodzenie, kolor) pacjent określa je jako nieestetyczne i decyduje się na ich usunięcie. Znamiona wycina się również wtedy, gdy ulegają one nieumyślnym uszkodzeniom podczas codziennych czynności higieniczno-pielęgnacyjnych wykonywanych przez pacjenta. Mogą ulegać urazom podczas golenia, depilacji, mycia, a nawet zakładania odzieży, biżuterii czy wykonywania makijażu.

Kwalifikacja do zabiegu w Centrum Medycznym Galmedic

Bezpieczne i skuteczne usuwanie znamion w Bielsku-Białej oferują specjaliści Centrum Medycznego Galmedic. W placówce każdy zabieg poprzedza się konsultacją lekarską i diagnostyką stanu skóry. Podczas niej chirurg przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad medyczny, pytając go o ewentualne objawy, obciążenie genetyczne chorobami skórnymi, ogólne samopoczucie i stan zdrowia. Następnie dokonuje oględzin znamion i wstępnie ocenia ich charakter. Ostatnim etapem diagnostyki jest przekazanie pobranego wycinka do laboratorium celem wykonania badania histopatologicznego.

Podczas konsultacji medycznej weryfikuje się istnienie wskazań do wykonania zabiegu oraz eliminuje ewentualne przeciwwskazania. Zabiegowi nie powinno się poddawać pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi, zakrzepicę, zatorowość, niektóre schorzenia przewlekłe, w tym również cukrzycę lub epilepsję. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do rozpoczęcia chirurgicznego wycinania znamion są ponadto aktywne infekcje wirusowe lub bakteryjne.

Na czym polega chirurgiczne usuwanie znamion?

Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych rozpoczyna się po uprzednim przygotowaniu skóry pacjenta. Lekarz oczyszcza ją, dezynfekuje i znieczula miejscowo. Dzięki temu cała procedura medyczna jest dla pacjenta bezbolesna i komfortowa. Następnie chirurg przystępuje do wykonania nacięcia na skórze pacjenta. Robi to skalpelem, otaczając w całości wycinane znamię skórne. Cięcie prowadzi wzdłuż jego brzegów, ale nie bezpośrednio po zmienionej tkance. Dzięki tzw. marginesowi zdrowej skóry możliwe staje się wykonanie późniejszego badania histopatologicznego wycinka.

Powstałą na ciele ranę chirurg zaszywa z użyciem nici chirurgicznych. Brzegi rany zbliża do siebie, łączy je za pośrednictwem szwów, na które zakłada jałowy opatrunek. Z tak zabezpieczoną raną pacjent opuszcza placówkę medyczną w dniu zabiegu. W Centrum Medycznym Galmedic chirurgiczne usuwanie znamion wykonuje się w ciągu jednego dnia, co nie wymaga hospitalizacji pacjenta. Procedura jest całkowicie bezpieczna, a domowa rekonwalescencja przebiega zwykle bez zakłóceń.

Usuwanie znamion – rekonwalescencja

Usuwanie zmian metodą chirurgiczną wiąże się z koniecznością przerwania ciągłości tkanki skórnej. Proces gojenia się rany nie jest jednak skomplikowany czy długotrwały. Już po upływie 2-3 tygodni rana całkowicie zasklepia się, a na powierzchni ciała pacjenta uwidacznia się blizna. Odpowiednia dbałość o higienę i ogólny stan rany sprzyja przyspieszeniu fizjologicznego procesu gojenia się i zmniejszeniu widoczności późniejszej blizny. Podczas rekonwalescencji należy dbać o zmianę opatrunku i przemywać ranę delikatnym środkiem myjącym. Można ponadto stosować maści pielęgnacyjne lub opatrunki z silikonem, które zwiększają elastyczność blizny, poprawiając jej ogólny wygląd.

Po zabiegu należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV, wizyt na basenach, w solariach czy saunach. Skórę w okolicy rany należy oszczędzać i traktować łagodnie. Pacjent nie powinien jej nadmiernie obciążać, pocierać, drapać, ściskać. Jeżeli zauważy on niepokojące objawy, powinien niezwłocznie zgłosić się na wizytę kontrolną do lekarza. W rzadkich przypadkach występuje krwawienie lub wysięk z rany, niektórym pacjentom doskwiera jej ból lub świąd. Zaniepokoić powinno również zbyt powolne gojenie się jej brzegów, co świadczyć może o jej rozejściu lub początkach infekcji.

