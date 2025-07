 Wakacje z Broadwayem 

Jak wakacje, to aktywnie i wesoło – zapraszamy dzieci w wieku 5 - 11 lat do Szkoły Tańca Broadway!

Wakacje to najlepszy czas na świetną zabawę, wypoczynek, rekreację no i oczywiście dużo ruchu na świeżym powietrzu. Mamy jeszcze tylko dwa wolne terminy i zapraszamy do udziału w naszej Świetlicy Wakacyjnej wszystkich tych, którzy szukają ciekawych ofert dla dzieci i opieki nad nimi w godzinach pracy.

- Gwarantujemy świetną zabawę i mnóstwo frajdy. Pogoda w tym roku płata figle, ale jesteśmy bardzo elastyczni jeśli chodzi o program – mówi Ewa Kalka ze Szkoły Tańca Broadway.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w terminach:

4-8 sierpnia

oraz 18-22 sierpnia

Dzieci przyjmujemy już od godz. 6:50, ale można przyprowadzić swoje pociechy również nieco później i odebrać do godziny 16.

Można wybrać pojedyncze dni z programu lub zapisać dziecko na cały 5-dniowy turnus Świetlicowy. W programie na najbliższy termin znajdzie się wyjazd do MAJALAND, rejs motorówką rekreacja na basenie odkrytym Dolinka i wiele innych atrakcji

Aby zapisać dziecko do udziału wystarczy zadzwonić lub wysłać SMS do nas - nr tel..: 606 716 626

Więcej na Facebooku