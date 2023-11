Większa powierzchnia, bogatszy asortyment. Odwiedź Galerię Starocie w Elblągu

Galeria Starocie to unikatowe miejsce na mapie Elbląga - magiczny świat, w którym znajdziecie przedmioty z duszą: porcelanę, mosiądz, biżuterię, artykuły dekoracyjne, meble i setki innych przedmiotów. Musicie je teraz odwiedzić koniecznie. - Niedawno zwiększyliśmy powierzchnię ekspozycyjną sklepu. To pozwoliło nam także rozszerzyć i tak już bogaty asortyment. Nasi klienci mogą teraz czuć się u nas jeszcze bardziej komfortowo. Serdecznie zapraszamy - mówi Marta Sepetowska, współwłaścicielka Galerii Starocie. Zobacz zdjęcia.

Galeria Starocie to wyjątkowy sklep, z którego każdy wychodzi z „czymś”, a przedmioty tu kupione rozpoczynają drugie lub nawet trzecie życie. Warto go odwiedzać codziennie. Dlaczego? Ponieważ każdego dnia można wyszukać jakiś nowy przedmiot - perełkę. Od miesiąca Galeria Starocie ma większą powierzchnię ekspozycyjną. Na niej swoje miejsce znalazły przede wszystkim meble, dywany, lustra – czyli większe przedmioty.

- Nieustannie się rozwijamy, poszerzamy asortyment, więc brakowało nam już miejsca. Ponad miesiąc temu zdecydowałyśmy się zwiększyć powierzchnię ekspozycyjną sklepu. Nowa część Galerii Starocie graniczy z tą, w której jesteśmy od lat. To ogromny plus. Klient przechodzi z jednej części do drugiej. Sklep jest przestronniejszy, przedmioty lepiej wyeksponowane – mówi Marta Sepetowska.

Galeria Starocie, fot. Anna Dembińska

W dawnej części sklepu znajdziemy teraz drobniejszy asortyment, w nowej przede wszystkim meble (stoły, krzesła, stare skrzynie), obrazy, żyrandole, dywany, maszyny do szycia, taborety czy lustra. Warto już teraz pomyśleć o wyjątkowym prezencie na Boże Narodzenie i odwiedzać Galerię Starocie. To raj dla miłośników przedmiotów nietuzinkowych, niepowtarzalnych, przy jednocześnie wysokiej jakości wykonania, niekiedy są to tylko pojedyncze egzemplarze. Tu z pewnością wyszukacie prezent dla tych, którzy cenią sobie oryginalność. Porcelana, pudełeczka, szkatułki, stara ceramika oraz ta z okresu PRL, karafki, obrusy ręcznie tkane, oryginalne firanki, narzuty. Wyjątkowym prezentem mogą być remery, czyli kielichy kolekcjonerskie. Jest ich tutaj mnóstwo. Galeria Starocie ma również swój sklep internetowy, który cały czas zwiększa swój asortyment.

Przypomnijmy, że tradycja tego miejsca ma już osiemnaście lat. Jest ono wyjątkowe, ponieważ stworzyła je wyjątkowa osoba - Renata Wierzbowska. - Galeria Starocie narodziła się z mojej miłości do nietuzinkowych i oryginalnych przedmiotów. Pomysł stworzenia i prowadzenia sklepu w stylu, nazwijmy go retro, miałam odkąd pamiętam. Stare przedmioty fascynują mnie od zawsze, skradły mi duszę. Zaczynałam niemal 18 lat temu od prowadzenia w Elblągu sklepu z używaną odzieżą i kiedyś przyniosłam do niego z domu parę takich staroci. Zaskoczyło mnie wielkie zainteresowanie nimi wśród moich klientów. Tak to się wszystko zaczęło i trwa do dzisiaj - wspomina pani Renata.

Galeria Starocie

Aleja Tysiąclecia 1

82-300 Elbląg

https://www.galeriastarocie.pl



Sklep stacjonarny otwarty:

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00, sobota 10.00-14.00

tel.: Marta 504 127 171, Renata 502 702 776

Odwiedź profil Galerii Starocie na Facebooku

marta.wierzbowska2@wp.pl

--- artykuł promocyjny---