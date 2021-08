Wszywka alkoholowa Esperal Wrocław – czy jest się czego bać? Opis zabiegu.

Esperal, Disulfiram, wszywka alkoholowa, farmakologiczna metoda awersyjna – to synonimy, dzięki którym z powodzeniem można pozbyć się alkoholizmu.

Co to jest Esperal Wrocław i w jakim celu się go stosuje?

Mimo powszechnej opinii, iż Esperal jest lekiem na alkoholizm prawda jest nieco inna. Owszem – ma on postać tabletek, jednak jego działanie skupione jest na wywoływaniu negatywnych skojarzeń z produktami alkoholowymi. Tym samym, stosowany samodzielnie nie jest w stanie obniżyć głodu alkoholowego. Raczej wprowadzany jest w celu wzmocnienia motywacji, chęci do zmian, silnej woli u osób, które zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, w której się znajdują. Wszywka alkoholowa Wrocław jest więc formą wsparcia, a nie leczenia w klasycznym tego słowa znaczeniu. Mimo to, liczne historie opowiadane przez Pacjentów wybierających tę formę terapii podkreślają jej atuty, wspominając o jej znaczeniu w ogólnym procesie zdrowienia.

Skutki łączenia alkoholu z Esperalem – reakcja disulfiramowa

Wszywka alkoholowa swoje działanie zawdzięcza własnej substancji czynnej, czyli Disulfiramowi. Odpowiada on za upośledzanie procesu metabolizowania alkoholu. Blokuje on enzym wątroby rozkładający alkohol na aldehyd octowy, a następnie kwas octowy wydalany z organizmu. Tym samym, w ciele człowieka pod wpływem łączenia etanolu z Disulfiramem dochodzi do kumulowania toksyn. Ich znaczne stężenie skutkuje ogólnym złym samopoczuciem i znacznym spadkiem kondycji. Obserwuje się tutaj:

- Nudności, wymioty, biegunki,

- Kołatanie serca, skoki ciśnienia, rozszerzanie naczyń krwionośnych, zaczerwienienie skóry twarzy,

- Stany lękowe, psychotyczne, strach o własne zdrowie i życie,

- Drżenia i drgawki mięśni na tle padaczkowym,

- Problemy ze snem, oddychaniem, duszności,

- Nadpotliwość.

Jak widać, powyższe objawy podobne są do kaca lub zatrucia alkoholowego, jednak znacznie bardziej groźne dla zdrowia. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych i śmierci. Istnieje realne zagrożenie ze strony zawału. Dodatkowo objawy utrzymują się do kilkunastu godzin i są bardzo dokuczliwe.

Dodatkowo należy uważać na inne produkty, nie tylko same napoje procentowe. Organizm człowieka dozna reakcji disulfiramowej w kontakcie również z:

- Produktami spożywczymi z alkoholem – wyroby cukiernicze np. nadziewane czekoladki, torty, ocet,

- Produktami leczniczymi, np. syropami na kaszel i antybiotykami,

- Produktami kosmetycznymi, np. płynem do higieny jamy ustnej,

- Produktami chemicznymi, np. rozpuszczalnikami.

Opis zabiegu chirurgicznego

Słowo „zabieg” wielu osobom kojarzy się ze skomplikowaną, bolesną procedurą, która później wiąże się ze skutkami ubocznymi i konieczną hospitalizacją, wyłączającą z aktywności na co najmniej kilka dni. W przypadku implantacji wszywki alkoholowej jest zupełnie inaczej. Można tu przytoczyć przysłowie: nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Przede wszystkim zabieg jest mało inwazyjny, co oznacza, że jedynie niewielki fragment powłok skórnych zostają naruszone. Chirurg nacina skórę na około 1-2cm, dzięki czemu po okresie rekonwalescencji pozostaje jedynie ledwo widoczna blizna. Zarówno działania skalpelem, jak późniejsze umieszczenie tabletek w okolicy pod powięziowej jest całkowicie niebolesne, ponieważ w celu zwiększenia komfortu Pacjentów podawane jest im znieczulenie miejscowe. Po krótkim odstępie czasu, rana jest zaszywana szwami, zabezpieczona opatrunkiem, a także podawane są antybiotyki, aby nie dopuścić do zakażenia bakteriami naturalnie występującymi na ludzkiej skórze. Całość zabiegu trwa około 30 minut, a z gabinetu Pacjent wychodzi z zaświadczeniem potwierdzającym jego udział w zabiegu z zastosowaniem oryginalnego leku Esperal.

Jednorazowe podanie Disulfiramu wystarcza na okres od 8 do 12 miesięcy terapii – tyle trwa uwalnianie się substancji aktywnej do krwioobiegu. W razie potrzeby zabieg można po tym czasie powtórzyć.

Przeciwwskazania zabiegowe – dla kogo wszywka alkoholowa?

Zanim chirurg przystąpi do wykonywania swoich czynności służbowych, jest on zobowiązany z chętną osobą na zabieg przeprowadzić szczegółowy wywiad medyczny, gdzie:

- Omawiany jest sposób działania wszywki i konsekwencji złamania abstynencji,

- Sprawdzana jest obecność przeciwwskazań do zabiegu,

- Dobierana jest dawka leku w sposób indywidualny pod Pacjenta, m.in. ważna jest masa ciała takiej osoby, a także stopień rozwoju choroby alkoholowej,

- Podpisywane są niezbędne dokumenty, np. zgoda na zabieg.

Wykluczenie przeciwwskazań jest kluczowym aspektem bezpieczeństwa, dlatego należy być całkowicie szczerym z lekarzem. Źle dobrana dawka leku lub zatajenie istnienia chorób przewlekłych może zakończyć się pogłębieniem problemów zdrowotnych lub generowaniem powstania nowych. Do najważniejszych przeciwwskazań zalicza się:

- Brak zachowanej 48 godzinnej abstynencji i stan wskazujący na spożycie alkoholu – test wykonuje się alkomatem. Jeżeli Pacjent nie jest trzeźwy, może odbyć odtrucie alkoholowe,

- Nadwrażliwość na składniki leku Esperal, szczególnie na jego substancję aktywną – Disulfiram,

- Ciążą i laktacja,

- Choroby przewlekłe, np. choroby psychiczne, choroby układu sercowo-krążeniowo-naczyniowego, choroby wątroby, zapalenie nerwu wzrokowego,

Tym samym, leczenie z użyciem Esperalu u części alkoholików może być niemożliwe. Muszą oni cieszyć się względnie dobrym zdrowiem. Nie mniej jednak należy pamiętać, że decyzja o kwalifikacji zabiegowej zawsze leży w kwestii lekarza na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji.

Skutki uboczne zabiegu

Ze względu na małą inwazyjność, jedynym skutkiem ubocznym poza opisaną wyżej reakcją disulfiramową jest blizna niewielkich rozmiarów. Istnieją jednak pewne skutki uboczne, które związane są z rzadką reakcją organizmu. Zdarza się, że traktuje on wszywkę jako ciało obce. Próbuje ją usunąć. Pojawia się wtedy obrzęk miejsca implantacji, wyciek płynu surowiczego, a także zaczerwienienie okolicy zabiegowej. Konieczna jest pomoc chirurga, który usunie tabletki i wprowadzi nowe. Inne skutki uboczne zależą od samego Pacjenta i przestrzegania zaleceń zabiegowych – odpowiednia higiena i zmiana opatrunków to podstawa.

Wszywka alkoholowa Wrocław – opinie środowiska

Esperal ma swoim zwolenników i przeciwników. Mimo, iż jest to metoda ciesząca się dużą popularnością wśród alkoholików, jest ona również krytykowana. Może to wynikać z niepełnego zrozumienia jej sposobu działania. Przede wszystkim część terapeutów i lekarzy krytykuje wszywki za realne zagrożenie dla zdrowia, a także brak leczniczego działania. Należy pamiętać, że osoby poddające się tej metodzie muszą być świadome konsekwencji złamania abstynencji, poddając się dobrowolnie tej terapii. Ma ona też swoje określone zadania i cele. Z tego powodu nie jest zalecane jej stosowanie solo, a powinna być elementem złożonego i kompleksowego oddziaływania odwykowego, łączącego np. psychoterapię i spotkania w grupach samopomocowych, np. AA. Wywołanie awersji nie jest tożsame z automatycznym wyzdrowieniem. Nie mniej jednak jest to metoda polecana, która skutecznie zwiększa motywację, a stosowana zgodnie z zaleceniami daje spektakularne efekty, poprawiając stan zdrowia fizycznego, psychicznego, a także umożliwiająca normalne funkcjonowanie społeczne.

Podsumowanie

Zabieg implantacji wszywki jest bezpieczny. Nie wywołuje on skutków ubocznych, o ile Esperal stosowany jest zgodnie z zaleceniami medycznymi. Disulfiram może być doskonałym wsparciem, które realnie może zaowocować licznymi korzyściami, w tym wyjściem z uzależnienia. Warto jednak dla potrzymania efektów skorzystać z innych metod terapii alkoholizmu.

