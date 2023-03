 Wybieramy płytę główną i procesor do komputera dla gracza

Planujesz złożyć komputer do gier i nie wiesz, jak zabrać się za wybór odpowiednich podzespołów? Dobrze trafiłeś! W tym artykule wybierzemy procesor oraz płytę główną do komputera dla gracza.

Procesor i płyta główna do budżetowego komputera dla gracza

Zaczynamy od budżetowych zestawów płyta główna + procesor, których koszt nie przekroczy 1000 zł. Mimo niskiej ceny podane zestawy w połączeniu z mocną kartą graficzną (np. AMD RX 6600 lub Nvidia RTX 3060) zagwarantują wysoki FPS nawet w najnowszych tytułach takich jak Hogwarts Legacy, czy Elden Ring.

Bez zbędnego przedłużania czas na nasze tanie komplety płyta główna + procesor do gier.

Intel Core i3-10100F + Gigabyte H410M H V2

Intel Core I3-10100F to tania 4-rdzeniowa, 8-wątkowa jednostka, która swoją mocą dorównuje flagowcom sprzed kilku lat (moc na poziomie Intel Core i7-7700). Wysokie taktowanie 3.6 GHz (maksymalnie 4.3 GHz w trybie turbo) i 6 MB pamięci podręcznej zapewniają dobre osiągi w lżejszych grach esportowych i tytułach AAA. Opisywane CPU nie posiada układu graficznego, przez co może być zakupione w bardzo okazyjnej cenie.

Nie ma co ukrywać, że płyta główna, czyli Gigabyte H410M H V2 jest słabszym ogniwem tego zestawu. Ma ona przeciętną sekcję zasilania, tylko dwa banki na pamięć RAM DDR4 i nie oferuje żadnych funkcji podkręcania pamięci bądź procesora. Będzie ona w zupełności wystarczająca do poczciwego Intel Core i3-10100F. Natomiast, jeśli w przyszłości chcielibyście zmienić procesor na lepszy model (Intel Core i7/Intel Core i9) to bardziej przyszłościowym wyborem są płyty z chipsetem Z590 (np. Asus Prime Z590-P, Link: https://www.komputronik.pl/product/713319/asus-prime-z590-p.html).

Intel Core i3-12100F + Gigabyte B660M DS3H DDR4

Intel Core i3-12100F jest duchowym następcą powyższego i3-10100F. Oznacza to, że dostajemy tu 4 rdzenie i 8 wątków, jednak tym razem dzięki zredukowaniu procesu litograficznego do 10 nm są one dużo mocniejsze. Bazowe taktowanie ograniczone jest do 3.3 GHz, za to w grach i innych wymagających zastosowaniach zobaczymy maksymalnie 4.3 GHz (technologia Intel Turbo Boost). Przez brak układu graficznego i3-12100F może być zakupiony w atrakcyjnej cenie.

Naszego czterordzeniowego siłacza sparowaliśmy z płytą główną Gigabyte B660M DS3H DDR4. Posiada ona wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od płyty głównej z tej półki cenowej: 4 banki pamięci RAM, przyzwoitą sekcję zasilania z radiatorem oraz dość dobry zestaw tylnych złącz. Co ważne płyta wspiera starsze pamięci DDR4 (które notabene można tutaj podkręcić), dlatego będziemy mogli znacznie zaoszczędzić na tym elemencie.

Zestaw dla komputera do gier ze średniej półki

Komputery gamingowe ze średniej półki spełnią oczekiwania większości użytkowników. Procesory i płyty główne z tego segmentu idealnie obsłużą takie karty graficzne jak Nvidia RTX 3060Ti i RTX 3070, AMD RX 6700 XT oraz AMD RX 6800. Z takim zestawem będziemy mogli bezproblemowo zagrać w praktycznie wszystkie najnowsze gry w rozdzielczości Full HD/1440p z ustawieniami wysokimi. W niektórych przypadkach nawet po włączeniu zaawansowanych funkcji typu Ray Tracing osiągniemy tu bardzo zadowalające wyniki.

Poniżej możecie zobaczyć nasze dwie propozycje dotyczące procesora oraz płyty głównej ze średniej półki.

AMD Ryzen 5 5600 + Gigabyte B550 GAMING X V2

Ryzen 5 5600 to popularny procesor ze średniej półki. Ma on 6 mocnych rdzeni i 12 wątków taktowanych maksymalnym zegarem 4.4 GHz. CPU od AMD jest bardzo energooszczędne (TDP na poziomie 65W). Wszystko dlatego, że zostało wykonane w nowoczesnej litografii 7 nm. Na dużą pochwałę zasługuje tu duży rozmiar pamięci podręcznej (35 MB), który bardzo często przydaje się w grach.

Płytą główną w naszym proponowanym zestawie ponownie zostaje budżetowa konstrukcja od Gigabyte, konkretnie model B550 GAMING X V2. Dostajemy tu cztery banki na pamięć RAM DDR4, odpowiednią sekcję zasilania z chłodzeniem, 2 porty M.2 na dyski oraz zintegrowaną maskownicę I/O. Płyta pozwala też na podkręcenie procesora, oraz pamięci RAM. Jedyne, na co można ponarzekać to ograniczony zestaw tylnych portów.

Warto również sprawdzić AMD Ryzen 7-7700x: https://www.komputronik.pl/product/786442/amd-ryzen-7-7700x.html.

Intel Core i5-12400F + ASUS PRIME B660-PLUS D4

6 szybkich rdzeni i 12 wątków. Maksymalne taktowanie na poziomie 4.4 GHz. Litografia 10 nm, no i pamięć podręczna 18 MB. To właśnie świetny procesor do gier, czyli Intel Core i5-12400F.

Do naszego procesora od niebieskich dołącza ASUS PRIME B660-PLUS D4. Płyta ta wspiera tańsze pamięci DDR4 (z opcją podkręcania), ma dobrą sekcję zasilania i adekwatny zestaw złącz. Świetny wybór do średnio półkowego komputera.

Procesor i płyta główna dla komputera do gier wysokiej klasy

Na koniec coś dla prawdziwych pasjonatów gamingu, czyli zestawy procesor + płyta główna do komputerów wysokiej klasy. Procesory z tej półki cenowej świetnie zgrają się z topowymi kartami graficznymi takimi jak Nvidia RTX 4080, Nvidia RTX 4090, AMD RX 7900 XT i AMD RX 7900 XTX. W takim tandemie będziemy cieszyć się zaawansowanymi graficznie grami (np. Cyberpunk 2077) na maksymalnych ustawieniach i w rozdzielczości 4K.

Tak samo, jak przy poprzednim zestawie, tutaj również mamy jedną kombinację pod procesor firmy Intel i drugą pod procesor AMD.

Intel Core i5-13600K + ASRock Z790 PG Lightning/D4

Nasz pierwszy zestaw dla komputera wysokiej klasy zawiera bardzo interesujący procesor Intel Core i5-13600K. Ma on 6 wydajnych rdzeni z 12 wątkami i kolejne 8 rdzeni służących do lepszego zarządzania energią (czyli razem dostajemy aż 14 rdzeni!). Razem dają one moc do napędzenia wszystkich wymagających gier dostępnych aktualnie na rynku. Literka K w nazwie oznacza, że jest to jedyny procesor Intela w naszym zestawieniu, który możemy podkręcić ponad standardową prędkość 5.1 GHz.

Świetny procesor wymaga oczywiście świetnej płyty głównej. W naszym zestawie postawiliśmy na konstrukcję ASRock Z790 PG Lightning/D4. Ma ona banki na tańsze pamięci DDR4, znakomitą sekcję zasilania, bogaty zestaw portów i co ważne, pozwala podkręcić nasz procesor z odblokowanym mnożnikiem.

AMD Ryzen 7 7700X + Gigabyte B650 GAMING X AX

AMD Ryzen 7 7700X (link: https://www.komputronik.pl/product/786442/amd-ryzen-7-7700x.html), to prawdziwe monstrum, jeśli chodzi o konstrukcje do grania. Ma on 8 super mocnych rdzeni i 16 wątków pracujących z taktowanie aż 5,4 GHz! Procesor został wykonany w najnowszym procesie technologicznym 5 nm, dzięki czemu nawet pod obciążeniem nie pobiera przesadnej ilości prądu. To wszystko w połączeniu z 40 MB pamięci podręcznej cache oznacza, że Ryzen 7 spisze się dosłownie w każdej, nawet najbardziej wymagającej grze.

O płycie głównej Gigabyte 650 GAMING X AX też nie trzeba zbyt wiele mówić, bo to komponent najwyższej klasy. Wyborna sekcja zasilania z chłodzeniem, dobre wsparcie dla pamięci RAM DDR5, rozwinięte funkcje podkręcania i dobry zestaw złącz to wszystko, czego potrzeba graczom.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że w naszych propozycjach znaleźliście odpowiednią płytę główną oraz procesor do waszego komputera. Teraz, życzymy udanego grania w wysokiej jakości!