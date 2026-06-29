Wyniki matur już 8 lipca. Nie czekaj i wybierz studia dla siebie!
Już niedługo poznamy wyniki matur. Nie czekaj z wyborem kierunku studiów do 8 lipca i już dziś sprawdź co w tym roku przygotowała dla Ciebie Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
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W ANS w Elblągu nie musisz czekać do 8 lipca. Już dziś możesz założyć konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na stronie: irk.ans-elblag.pl i rozpocząć rejestrację na studia, a wyniki matur wprowadzisz do systemu po ich otrzymaniu.
Wybierz studia dla siebie
16 kierunków oraz 25 specjalności na bezpłatnych studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich – to wszystko i wiele więcej czeka na Ciebie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:
- Prawo – NOWOŚĆ!
- Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja – NOWOŚĆ!
- Informatyka – NOWE SPECJALNOŚCI: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe, Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych oraz Informatyczne Systemy Przemysłowe
- Pielęgniarstwo
- Psychologia
- Administracja
- Ekonomia
- Kosmetologia
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Budownictwo
- Logistyka
- Filologia Polska
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika - studia licencjackie
- Pedagogika - uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne – uzupełniające studia magisterskie
Jeśli chcesz połączyć studia z pracą, czekają na Ciebie studia zaoczne lub bezpłatne studia popołudniowe.
Wysokie stypendia na praktycznych studiach
Bogaty wybór kierunków studiów to nie wszystko co ANS w Elblągu może Ci zaoferować!
Atrakcyjny program stypendialny oferowany przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu sprawia, że możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.
Ponadto studiując w ANS w Elblągu, dzięki praktycznemu wymiarowi studiów oraz praktykom zawodowym w renomowanych firmach i instytucjach zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również doświadczenie niezbędne do pracy w wymarzonym zawodzie.
Co ważne, w trakcie studiów masz również możliwość wyjazdu za granicę na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+.
Praktyczne studia połączone z wysokimi stypendiami i wyjazdami zagranicznymi czynią Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do studiowania.
Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 35
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl