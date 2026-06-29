 Wyniki matur już 8 lipca. Nie czekaj i wybierz studia dla siebie!

Już niedługo poznamy wyniki matur. Nie czekaj z wyborem kierunku studiów do 8 lipca i już dziś sprawdź co w tym roku przygotowała dla Ciebie Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

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W ANS w Elblągu nie musisz czekać do 8 lipca. Już dziś możesz założyć konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na stronie: irk.ans-elblag.pl i rozpocząć rejestrację na studia, a wyniki matur wprowadzisz do systemu po ich otrzymaniu.

Wybierz studia dla siebie

16 kierunków oraz 25 specjalności na bezpłatnych studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich – to wszystko i wiele więcej czeka na Ciebie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:

Jeśli chcesz połączyć studia z pracą, czekają na Ciebie studia zaoczne lub bezpłatne studia popołudniowe.

Wysokie stypendia na praktycznych studiach

Bogaty wybór kierunków studiów to nie wszystko co ANS w Elblągu może Ci zaoferować!

Atrakcyjny program stypendialny oferowany przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu sprawia, że możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.

Ponadto studiując w ANS w Elblągu, dzięki praktycznemu wymiarowi studiów oraz praktykom zawodowym w renomowanych firmach i instytucjach zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również doświadczenie niezbędne do pracy w wymarzonym zawodzie.

Co ważne, w trakcie studiów masz również możliwość wyjazdu za granicę na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+.

Praktyczne studia połączone z wysokimi stypendiami i wyjazdami zagranicznymi czynią Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do studiowania.

Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 35

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl