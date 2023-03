  Z Galileuszem po wiedzę, pasję i sukcesy egzaminacyjne

Ważny egzamin w szkole? Problem z jakimś konkretnym przedmiotem lub zagadnieniem z nim związanym? A może po prostu chęć rozwoju, poszerzenia horyzontów i okazja do poznania nowych, interesujących ludzi? Na wszystkie te potrzeby i wiele więcej odpowiada centrum edukacyjne Galileusz, które ma swój oddział w Elblągu!

Wsparcie w przygotowaniu do egzaminów i wyjście naprzeciw potrzebom edukacyjnym

- Galileusz to centrum edukacyjne dla wszystkich, którzy mają potrzeby edukacyjne, chcą się rozwijać, dokształcać się, pogłębiać wiedzę, przygotować się do egzaminów, a jednocześnie dobrze się przy tym bawić – mówi dr Agnieszka Żółtowska, germanistka i właścicielka Galileusza w Elblągu. - Oprócz oferty skierowanej do uczniów i studentów proponujemy warsztaty, konwersatoria i spotkania z osobami, które są specjalistami w zakresie medycyny, psychologii, ekonomii... - wymienia.

Egzamin ósmoklasisty czy matura, trudności z wybranymi przedmiotami – na te wyzwania stojące przed uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych odpowiada Galileusz.

- Oferujemy kursy skupiające się wprost na przygotowaniach do szkolnych egzaminów, realizowane zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – podkreśla Agnieszka Żółtowska. Do szkolnych egzaminów co do zasady przygotowuje szkoła. Dlaczego warto postawić na Galileusza? - Ponieważ spotkania odbywają się w niewielkich grupach. Zajęcia w trzyosobowej grupie pozwalają odpowiedzieć na oczekiwania uczniów, dostosować przekaz i skupić się na ich konkretnych potrzebach, co nie jest możliwe w czasie szkolnej lekcji dla trzydziestu osób – słyszymy. - W małej grupie łatwiej też zadać pytania i uzyskać odpowiedź, dyskutować. W czasie lekcji szkolnej uczniowie często po prostu wstydzą się to robić. Dodajmy, że takie kameralne warunki sprzyjają nie tylko nauce, ale też nawiązywaniu relacji i zawieraniu przyjaźni. Łatwiej jest się otworzyć, tego szkoła nie uczy – podkreśla nasza rozmówczyni.

W Galileuszu realizowane są też korepetycje, również indywidualne, podczas których można poświecić czas nawet na jedno, wybrane zagadnienie. Skorzystają z nich uczniowie, którzy mają problemy z danym materiałem oraz ci, którzy kłopotów z nauką nie mają, a chcą pogłębić swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności.

Warsztaty dla młodszych i starszych

Fot. Mikołaj Sobczak

W niedalekiej przyszłości w Galileuszu otwarte zostaną m. in. warsztaty z lekarzami, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

- To specjaliści, którzy chcą szerzyć wiedzę, edukować społeczeństwo w kwestiach związanych ze zdrowiem i szeroko rozumianym rozwojem człowieka – mówi dr Żółtowska. Tematem najbliższego spotkania z doktorem Claudem Mawą będą czynniki ryzyka chorób układu krążenia - profilaktyka pierwotna i wtórna. Spotkania planowane są w dwóch terminach: w środę, 29 marca o godz. 17 i piątek, 31 marca o godz. 10.

Galileusz w Elblągu to także miejsce szerzenia wiedzy z zakresu psychologii.

- Nie jest to oczywiście terapia, naszym celem jest jednak poświęcanie uwagi konkretnym problemom związanym ze zdrowiem psychicznym. To oferta adresowana zarówno do młodych ludzi, którym ta wiedza bardzo się przyda, choćby w związku z takimi palącymi kwestiami jak fobie społeczne, przeciążenie materiałem szkolnym, umiejętność zarządzania czasem czy uzależnienia od mediów, jak i do dorosłych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej psychologii i którzy chcą się dowiedzieć czegoś np. o zmianach w psychice postępujących wraz z wiekiem, albo o tym, jak zdrowo uprawiać sport, jak dostosować odpowiednią dietę do trybu życia, organizmu. Takie konwersatoria, przy kawie i herbacie, w spokojnej atmosferze, to zajęcia z pogranicza warsztatów i wykładów – tłumaczy Agnieszka Żółtowska.

Pasjonaci i specjaliści w jednym

Galileusz pomaga zdobywać i poszerzać wiedzę w odniesieniu do przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz języków obcych. Zajęcia prowadzą specjaliści i pasjonaci zarazem.

- Galileusz jest miejscem szczególnym, po pierwsze dlatego, że spotykają się tu ludzie, którzy mają pasję, widzą sens tego, co robią. Młody człowiek korzystający z usług centrum na pewno spotka się z życzliwością, miłą atmosferą i będzie mógł doskonalić umiejętności i nabierać pewności siebie – mówi Anna Śledzińska, polonistka, trenerka umiejętności społecznych dzieci i seniorów, organizatorka zajęć teatralnych. - Kontakt z innym nauczycielem niż prowadzący zajęcia w szkole daje też szansę na zyskanie nowej perspektywy – dodaje. Przyznaje, że chce być nauczycielką, która sprawi m. in., że uczniowie pokochają literaturę. Według niej nic nie stoi na przeszkodzie, by uczeń mógł podyskutować o tym, dlaczego Mickiewicz wielkim poetą był... a może nie był? Podobnie z pasją o nauce wypowiada się mgr diagnostyki molekularnej oraz absolwentka biologii sądowej Marta Niewiadomska, która w Galileuszu prowadzi zajęcia... z matematyki, którą uwielbia od lat.

A co jeśli chodzi o języki obce?

- Oferta dotyczy nie tylko typowych zajęć językowych z zakresu edukacji szkolnej. Chcemy też dostarczać sposobności pracy nad językiem obcym, która wynika z potrzeby chwili – mówi Piotr Kacała, specjalista w zakresie poprawnej wymowy w języku angielskim. - Przygotowanie prezentacji w języku obcym do pracy w środowisku biznesowym czy też rozmowa kwalifikacyjna w innym języku niż nasz ojczysty to sytuacje, które budzą niepokój: "Jak wypadnę, czy nie poprzekręcam czegoś, czy nie zrobię błędów?" Pomagamy przećwiczyć również takie sytuacje – mówi anglista. Czym się różnią zajęcia językowe w Galileuszu od tradycyjnych, szkolnych? Również zindywidualizowanym podejściem, ale to nie wszystko...

- To okazja, by kursanci w trakcie zajęć po prostu częściej mówili w obcym języku. Nawet jeśli w klasie szkolnej jest 15-20 osób, lekcja trwa 45 minut, to uczeń wypowie się może raz, a może wcale... - podkreśla Piotr Kacała.

Centrum edukacyjne Galileusz zachęca do współpracy więcej specjalistów, którzy kochają to, co robią, a także zaprasza do sprawdzenia oferty kolejnych kursów.

- Nie zmuszamy do podpisywania umów na wielogodzinne kursy – podkreśla Agnieszka Żółtowska. - Zasada jest taka, że opłacany jest miesiąc, można więc sprawdzić, czy wybrana oferta będzie nam odpowiadać. To, że kursanci z nami zostają, pokazuje, że ten czas spędzony w Galileuszu oceniają na plus, jako wartościowy. Skorzystanie z oferty Galileusza nie tylko przełoży się na lepsze wyniki w szkole, lecz także na zwiększoną pewność siebie. A lepsze wyniki w szkole, to lepsza atmosfera w domu, prawda? Zapraszamy serdecznie!

Galileusz - oddział Elbląg

1 Maja 58C

669 609 588

elblag@galileusz.com.pl

-- artykuł sponsorowany --