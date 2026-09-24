Zacinanie się pedału w skrajnym dolnym położeniu. Główne przyczyny, dla których pedał sprzęgła nie wraca do pozycji wyjściowej

Zapadnięcie się pedału sterowania napędem w dolne położenie to jedna z najbardziej stresujących usterek, jaka może spotkać kierowcę podczas jazdy lub przy próbie ruszenia z miejsca. Gdy element ten pozostaje przy podłodze i nie wraca do swojej wyjściowej pozycji, zmiana biegów staje się niemożliwa, a samochód zostaje wyłączony z bezpiecznej eksploatacji. Awaria ta pojawia się zazwyczaj nagle, choć w wielu przypadkach układ wysyła wcześniejsze sygnały ostrzegawcze w postaci zmiennego oporu pod stopą lub stopniowego obniżania się punktu biernego braku oporu.