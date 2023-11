 Zadbana instalacja wewnętrzna kluczem sprawnego ogrzewania 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania jest częścią systemu ciepłowniczego. Od jej stanu zależy utrzymanie komfortowych warunków cieplnych w budynkach, dlatego niezbędne jest jej regularne serwisowanie. Taką usługę może wykonać Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC).

Regularne działania konserwacyjne pomagają zapobiegać awariom, zwiększają wydajność systemu, obniżają koszty eksploatacyjne i przyczyniają się do dłuższego okresu użytkowania instalacji. To także sposób na oszczędzanie ciepła. Takie działania warto robić systematycznie, nie tylko przed sezonem zimowym i warto zlecić je fachowcom. EPEC nie ogranicza swoich działań tylko do dystrybucji ciepła — spółka oferuje także przegląd techniczny, konserwację, a także modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

Od oceny stanu do usunięcia usterek

EPEC oferuje całodobową gotowość do zabezpieczenia powstałej awarii instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przez Pogotowie Ciepłownicze – także w weekendy i święta. W czasie prac pracownicy EPEC przeprowadzą ocenę stanu technicznego instalacji oraz wskażą możliwości optymalizacji jej funkcjonowania. Mieszkańcy oraz zarządcy budynków mogą spać spokojnie – podczas awarii wystarczy jeden telefon, aby ekipa EPEC przyjechała na miejsce i kompleksowo zajęła się usterką.

Szeroki zakres prac

Zakres robót konserwacyjnych oraz wykonywanych czynności przy instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. obejmuje między innym:

likwidację przecieków i zakłóceń pracy instalacji,

zabezpieczenie awaryjnych pęknięć rurociągów,

usuwanie niedogrzewań lokalnych,

likwidację zapowietrzeń instalacji,

likwidację zakłóceń w dostawie ogrzewania i ciepłej wody spowodowanych niewłaściwą pracą instalacji wewnętrznej.

Zadbanie o konserwację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania to inwestycja w komfort, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną budynku. Regularne i staranne działania pozwolą zachować optymalną wydajność systemu, co przekłada się na oszczędności finansowe i długotrwałą niezawodność całej instalacji.

Jak uruchomić usługę?

Aby skorzystać z usługi, należy skontaktować się z przedstawicielami EPEC – telefonicznie (55 61 13 309, 55 61 13 300) lub mailowo (uslugi@epec.elblag.pl).

