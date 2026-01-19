 Zawór temperaturowy w kotłowni - poznaj jego rolę w ochronie instalacji grzewczej!

Ochrona kotła na paliwo stałe przed przedwczesną korozją to jeden z często zapominanych aspektów podczas projektowania instalacji. Kluczową rolę odgrywa tutaj niewielkie, ale niezwykle istotne urządzenie – zawór temperaturowy. Sprawdźmy, jak działa i dlaczego powinien znaleźć się w każdej kotłowni wykorzystującej paliwa stałe!

Korozja niskotemperaturowa – największe zagrożenie dla kotła

Jeśli eksploatujesz kocioł na paliwo stałe, musisz zdawać sobie sprawę z poważnego zagrożenia, jakim jest korozja niskotemperaturowa. Zjawisko to pojawia się, gdy temperatura wody powracającej do kotła spada poniżej określonego poziomu – wtedy na powierzchniach wymiennika zaczyna skraplać się para wodna zawarta w spalinach. W połączeniu z innymi produktami spalania tworzy ona agresywne związki chemiczne, które dosłownie pożerają metal od środka.

Skutki są poważne: przyspieszone zużycie wymiennika, spadek sprawności, a w skrajnych przypadkach całkowite zniszczenie urządzenia. I to niekiedy w zaledwie kilka sezonów grzewczych. Na dodatek problem dotyczy również nowoczesnych, energooszczędnych instalacji, gdzie temperatura powrotu może być naturalnie niska. Jak temu zapobiec? Rozwiązanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać.

Jak działa zawór temperaturowy ATV?

Zawór temperaturowy to inteligentne urządzenie, które automatycznie reguluje temperaturę czynnika powracającego do źródła ciepła. Profesjonalny zawór temperaturowy AFRISO wykorzystuje specjalny wkład termostatyczny, który reaguje na zmiany temperatury medium. Mechanizm działa w pełni mechanicznie, bez potrzeby zasilania elektrycznego czy skomplikowanych ustawień.

Zasada działania jest banalnie prosta: gdy temperatura wody powrotnej jest zbyt niska, zawór automatycznie miesza ją z gorącą wodą z zasilania. Dzięki temu temperatura czynnika powracającego do kotła utrzymuje się zawsze powyżej bezpiecznego minimum. Natomiast po osiągnięciu odpowiedniej temperatury zawór stopniowo ogranicza mieszanie, pozwalając na powrót do normalnej pracy instalacji.

Różne temperatury dla różnych potrzeb

Na rynku dostępne są zawory o różnych temperaturach znamionowych, dostosowane do specyficznych wymagań instalacji. Zawór temperaturowy 50 stopni stanowi najbardziej uniwersalne rozwiązanie, zalecane przez wielu producentów kotłów na paliwo stałe. Ta temperatura zapewnia skuteczną ochronę przed kondensacją spalin przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej sprawności systemu.

Dla bardziej wymagających instalacji dostępny jest zawór temperaturowy 70 stopni, który utrzymuje powrót na podwyższonym poziomie. Wybór odpowiedniej temperatury znamionowej to kluczowa decyzja, która powinna uwzględniać zalecenia producenta źródła ciepła oraz charakterystykę konkretnej instalacji.

Montaż – dwa podstawowe warianty

Zawór temperaturowy ATV może być instalowany na dwa sposoby, w zależności od konfiguracji systemu. Najpopularniejszy wariant to montaż na powrocie do kotła w funkcji zaworu mieszającego. To rozwiązanie szczególnie zalecane w instalacjach wyposażonych w bufor ciepła (zbiornik akumulacyjny). W tym układzie zawór bezpośrednio reguluje temperaturę medium wracającego do źródła ciepła.

Drugi wariant to montaż na zasilaniu w funkcji rozdzielającej, stosowany głównie w systemach bez zbiornika buforowego. Tutaj zawór rozdziela strumień gorącej wody między instalację grzewczą a bezpośredni powrót do kotła przez bypass. To rozwiązanie pozwala kotłowi wygrzać się do odpowiedniej temperatury przed rozpoczęciem pełnego obiegu przez instalację.