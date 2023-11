 Zdobądź Nową Corsę - Przełomowy model 2023

Wersja spalinowa czy elektryczna? Wybór należy do Ciebie! Bez względu na to, Nowa Corsa jest gotowa, aby Cię zachwycić. Dostępna w dwóch wariantach, które spełnią Twoje oczekiwania i potrzeby. A co najważniejsze, ceny rozpoczynają się od 77 200 zł! To doskonała okazja, by zdobyć nowoczesny samochód w przystępnej cenie.